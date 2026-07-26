Egyre több az incidens az elmúlt 48 órában – ismét lelőttek egy drónt a románok

Tegnap beszámoltunk róla, hogy pénteken és szombaton is drónt kellett megsemmisítenie a román légierőnek. Nicosur Dan Facebook-bejegyzésében kiemelte: a legfőbb ügyészség vizsgálata szerint az első, péntek reggel lelőtt drón olyan Shahed típusú eszköz volt, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni agressziós háborújában – adta hírül az MTI.

A légierő megsemmisítette a berepülő drónt/Fotó: archív

"Elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy Oroszország továbbra is megsérti Románia légterét, amely egyben a NATO és az Európai Unió légtere is. Az ilyen cselekedetek elfogadhatatlanok, és szövetségeseinkkel együtt a legnagyobb komolysággal kezeljük őket"

- szögezte le a román elnök.

A pénteken és szombaton lelőtt drón után a mostani már a harmadik volt, amelyet az utóbbi 48 órában lelőttek Románia légterében. Tegnap azt közölték, hogy NATO légtérrendészeti missziójának keretében Romániába telepített olasz Eurofighter Typhoon vadászgépek vettek részt a műveletben.

Tegnap a román védelmi minisztérium hivatalos közleménye szerint a radarrendszerek 9 óra 39 perckor észlelték a célpontot, Sulinától mintegy húsz kilométerre keletre, miután az Braila, Fetesti és Buzau irányába tartó útvonalon belépett a román légtérbe. A drón megfigyelésével és követésével megbízott, a 86. légibázisról felszálló F–16-os 11 óra 2 perckor rakétát indított a célpontra, és Buzau megyében, Padina község közelében, egy lakatlan terület felett megsemmisítette azt.