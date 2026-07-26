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dróntámadás
Románia
NATO
légvédelem

Egyre több az incidens az elmúlt 48 órában – ismét lelőttek egy drónt a románok

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Újabb, az ország légterét megsértő drónt lőtt le a román légierő egyik F-16-os harci repülőgépe a Fekete-tenger fölött, Sulina térségében - jelentette be vasárnap Nicusor Dan román államfő az MTI közlése szerint. Egymást követő harmadik nap történt komoly légvédelmi incidens Romániában.
Lengyel Gabriella
2026.07.26, 10:47

Tegnap beszámoltunk róla, hogy pénteken és szombaton is drónt kellett megsemmisítenie a román légierőnek. Nicosur Dan Facebook-bejegyzésében kiemelte: a legfőbb ügyészség vizsgálata szerint az első, péntek reggel lelőtt drón olyan Shahed típusú eszköz volt, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni agressziós háborújában – adta hírül az MTI.

drón
                                                                                                                           A légierő megsemmisítette a berepülő drónt/Fotó: archív

"Elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy Oroszország továbbra is megsérti Románia légterét, amely egyben a NATO és az Európai Unió légtere is. Az ilyen cselekedetek elfogadhatatlanok, és szövetségeseinkkel együtt a legnagyobb komolysággal kezeljük őket"
- szögezte le a román elnök.

A pénteken és szombaton lelőtt drón után a mostani már a harmadik volt, amelyet az utóbbi 48 órában lelőttek Románia légterében. Tegnap azt közölték, hogy  NATO légtérrendészeti missziójának keretében Romániába telepített olasz Eurofighter Typhoon vadászgépek vettek részt a műveletben.

Tegnap a román védelmi minisztérium hivatalos közleménye szerint a radarrendszerek 9 óra 39 perckor észlelték a célpontot, Sulinától mintegy húsz kilométerre keletre, miután az Braila, Fetesti és Buzau irányába tartó útvonalon belépett a román légtérbe. A drón megfigyelésével és követésével megbízott, a 86. légibázisról felszálló F–16-os 11 óra 2 perckor rakétát indított a célpontra, és Buzau megyében, Padina község közelében, egy lakatlan terület felett megsemmisítette azt. 

 

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