Csökkentek az olajárak az izraeli–iráni tűzszünet hírére, de egy lelőtt helikopter újra felkavarta a piacot

Az olajárak kedden mintegy 5 százalékot estek, miután Irán és Izrael Donald Trump amerikai elnök közbenjárására bejelentette, hogy felfüggeszti egymás elleni közvetlen katonai akcióit. A Brent nyersolaj hordónkénti ára 4,30 dollárral, 4,6 százalékkal csökkent, és 89,95 dolláron állt kelet-amerikai idő szerint déltájban – írja a Reuters.

Fotó: Hans Lucas via AFP

Az amerikai WTI-benchmark 4,95 dollárt, azaz 5,4 százalékot esett, és 86,35 dolláros szintre süllyedt, ezzel mindkét referenciamutató hétéves mélypontjára közelített. Az enyhülést azonban beárnyékolta, hogy Trump közölte: Irán éjjel lelőtt egy amerikai Apache helikoptert, amely a Hormuzi-szoros felett járőrözött, és az Egyesült Államoknak válaszolnia kell a támadásra.

A két pilóta sértetlen, őket egy haditengerészeti drón mentette ki. Ráadásul Teherán fenntartotta a jogát a folytatásra, amennyiben Izrael tovább támadja a libanoni Hezbollahot. Kedden Izrael csapást mért Türosz történelmi kikötővárosára Dél-Libanonban, ahol legalább nyolcan életüket vesztették.

Blokád alatt a Hormuzi-szoros

Irán továbbra is blokád alatt tartja a Hormuzi-szorost, amelyen a háború előtt a világ kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállításának egyötöde haladt át. Washington ezzel párhuzamosan saját blokádot hirdetett az iráni kikötők ellen. Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter ugyanakkor kedden azt nyilatkozta, hogy az öbölbeli hajóforgalom és a Hormuzi-szoroson átmenő olajexport lassan ugyan, de emelkedőben van, annak ellenére, hogy a béketárgyalások még nem zárultak le.

A globális keresleti képet tovább gyengíti, hogy Kína májusi nyersolajimportja 29 százalékkal zuhant vissza, és nyolc éve nem látott mélypontra süllyedt, ez a világ legnagyobb olajimportőrének számottevő visszafogása, amely féken tartja a nemzetközi árakat.

Kínálat, kereslet, készletek

Az Egyesült Államok Energiaügyi Tájékoztatási Hivatalának (EIA) előrejelzése szerint az iráni háború 2026-ban napi átlagban 99,0 millió hordóra szorítja vissza a globális kőolajtermelést, szemben a 2025-ös rekordszintű napi 106,1 millió hordóval. A világ olajkereslete szintén csökken: az EIA 2026-ra napi 102,9 millió hordót vár a tavalyi rekord 104,0 millióval szemben.