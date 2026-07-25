Nagyon rossz hírt kaptak a magyar autósok: Oroszország az év végéig meghosszabbítja a benzinexport tilalmát – szinte biztosan tovább emelkednek az üzemanyagárak
Oroszország meghosszabbította a benzinexport tilalmát az év végéig. A dízelolaj exportját ismét engedélyezni fogják, „amint a piac helyreáll” – mondta Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes az Interfax állami orosz hírügynökségnek. Nehéz időszak vár a magyar autósokra.
Rossz hírt kaptak a magyar autósok: Oroszország az év végéig meghosszabbítja a benzinexport tilalmát
Oroszország az exporttilalmat az ukrán finomítók és olajlétesítmények, köztük a szárazföld belsejében találhatók elleni ismételt támadások okozta üzemanyaghiányra válaszul vezette be.
Oroszország több régiójában a benzinkutaknál benzin- és dízelüzemanyag-jegyrendszert alkalmaznak.
Pénteken írtunk róla, hogy Oroszország fontolgatja, hogy a jelenleg július 31-én lejáró dízelexport-tilalmat a termelők számára további egy hónappal hosszabbítanák meg. A benzinexport tilalmát – amely szintén a hónap végén jár le – ezzel szemben hat hónappal terjesztenék ki. Az egyik forrás szerint az erről szóló rendelettervezet már elkészült, a végső döntést azonban Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes hozza meg. Egy másik forrás úgy fogalmazott, hogy a döntés „gyakorlatilag már megszületett”.
Egyelőre lenyelik a kereskedők az áremelkedéseket Magyarországon
Annak ellenére, hogy az elmúlt hetekben sorra jelentette be a Mol a nagykereskedelmi árak emelkedését, ebből szinte alig éreztek valamit a magyar autósok. Míg a nagyker ár megközeletítőleg 40 forinttal emelkedett az elmúlt két hétben, addig a kiskereskdelmi ár esetében ez mindössze 9-10 forintot tett ki, ennek köszönhető, hogy a hétvégén is a legtöbb benzinkúton
- a 95-ös benzin literje 595 forintba,
- míg a gázolajé 615 forintba került.
Magyarul szép csendben visszatértek a védett üzemanyagárak , annak ellenére, hogy a kormány június végén kivezette őket, és már akkor figyelmeztette mindenki, hogy a döntés elhamarkodott volt. Az elmúlt két hétben a Brent olaj ára ismét 100 dollár környékére emelkedett, miután kiújultak az iráni-amerikai harcok, és Irán bejelentette a Hormuzi-szoros újabb lezárását.
Magyar Péter miniszterelnök a heti kormányszóvivői tájékoztatón is beszélt az üzemanyagár helyzetről. Elmondta, hogy az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi ár emelkedett, de a kiskereskedelmi árak nem, vagy csak egy-két forinttal nőttek.
Az áremelkedést a kőolaj világpiaci árának emelkedésével magyarázta, amelyre a Hormuzi-szorosnál kiújuló konfliktus és az oroszok kőolajimportra szorulása is hatással van. Emellett nyáron megnövekedik a kereslet, az aszály miatt a Dunán nehezebb a feldolgozott anyagok szállítása, és a Mol százhalombattai olajfinomítója is alig ötven százalékon működik szeptemberig – sorolta a problémákat.
Egyeztettek a Mollal és a stratégiai tartalékot őrző szervezetekkel is, és ha a kőolajra ható világpiaci hatások folytatódnak, akkor a nagykereskedelmi árakat növelni kell, de a kiskereskedelmi árak nem emelkednek jelentősen – mondta.
Ezért szerinte nem kell azon meglepődni, hogy ha van vagy lesz áremelkedés a következő hetekben, de egyáltalán nem lesz olyan drasztikus, mint ami az Orbán-kormány alatt volt. Emlékeztetett: az Orbán-kormány utolsó négy évében volt olyan időszak, amikor 700 forint volt a gázolaj átlagára.
Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára közt, akkor "elképesztő benzinturizmus" alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek kutak. Ezt meg kell akadályozni – emelte ki, hozzátéve, a kormánynak vállalnia kell, hogy a magyar emberek soha ne fizessenek annyit vagy többet, mint Ausztriában vagy a környező országokban.
Azt mondta: ha nagyon megnőne az ár, és ezt a védett árat befixálnák, akkor az az áprilisi adatokat figyelembe véve 50 milliárd forintba kerülne havonta a magyar költségvetésnek. "Nincs ingyen ebéd, azt mind ugyanúgy a magyar emberek fizetik meg" – kommentálta.
Arról viszont nem ejtett szót, hogy közben a kisebb benzinkutak tulajdonosai a kormányt bombázzák kéréseikkel, ugyanis az új kabinet nem tartotta be elődje vállalását. Az Orbán-kormány vállalta, hogy kompenzálja a kisebb kutak veszteségeit.