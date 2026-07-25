Nagyon rossz hírt kaptak a magyar autósok: Oroszország az év végéig meghosszabbítja a benzinexport tilalmát – szinte biztosan tovább emelkednek az üzemanyagárak

Oroszország meghosszabbította a benzinexport tilalmát az év végéig. A dízelolaj exportját ismét engedélyezni fogják, „amint a piac helyreáll” – mondta Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes az Interfax állami orosz hírügynökségnek. Nehéz időszak vár a magyar autósokra.

Fotó: Hecker Flórián / Világgazdaság

Rossz hírt kaptak a magyar autósok: Oroszország az év végéig meghosszabbítja a benzinexport tilalmát

Oroszország az exporttilalmat az ukrán finomítók és olajlétesítmények, köztük a szárazföld belsejében találhatók elleni ismételt támadások okozta üzemanyaghiányra válaszul vezette be.

Oroszország több régiójában a benzinkutaknál benzin- és dízelüzemanyag-jegyrendszert alkalmaznak.

Pénteken írtunk róla, hogy Oroszország fontolgatja, hogy a jelenleg július 31-én lejáró dízelexport-tilalmat a termelők számára további egy hónappal hosszabbítanák meg. A benzinexport tilalmát – amely szintén a hónap végén jár le – ezzel szemben hat hónappal terjesztenék ki. Az egyik forrás szerint az erről szóló rendelettervezet már elkészült, a végső döntést azonban Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes hozza meg. Egy másik forrás úgy fogalmazott, hogy a döntés „gyakorlatilag már megszületett”.

Egyelőre lenyelik a kereskedők az áremelkedéseket Magyarországon

Annak ellenére, hogy az elmúlt hetekben sorra jelentette be a Mol a nagykereskedelmi árak emelkedését, ebből szinte alig éreztek valamit a magyar autósok. Míg a nagyker ár megközeletítőleg 40 forinttal emelkedett az elmúlt két hétben, addig a kiskereskdelmi ár esetében ez mindössze 9-10 forintot tett ki, ennek köszönhető, hogy a hétvégén is a legtöbb benzinkúton

a 95-ös benzin literje 595 forintba,

míg a gázolajé 615 forintba került.

Magyarul szép csendben visszatértek a védett üzemanyagárak , annak ellenére, hogy a kormány június végén kivezette őket, és már akkor figyelmeztette mindenki, hogy a döntés elhamarkodott volt. Az elmúlt két hétben a Brent olaj ára ismét 100 dollár környékére emelkedett, miután kiújultak az iráni-amerikai harcok, és Irán bejelentette a Hormuzi-szoros újabb lezárását.