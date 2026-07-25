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üzemanyagárak
oroszországi
gázolaj
benzin

Nagyon rossz hírt kaptak a magyar autósok: Oroszország az év végéig meghosszabbítja a benzinexport tilalmát – szinte biztosan tovább emelkednek az üzemanyagárak

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Bejelentette Alekszandr Novak, orosz miniszterelnök-helyettes, hogy a benzinexport tilalmát az év végéig meghosszabbítja Oroszország. A döntés rossz hír magyar autósoknak, akik a kövektező hetekben szinte biztosan magasabb üzemanyagárakkal találkoznak majd a benzinkutatkon.
Járdi Roland
2026.07.25, 16:59
Frissítve: 2026.07.25, 17:01

Oroszország meghosszabbította a benzinexport tilalmát az év végéig. A dízelolaj exportját ismét engedélyezni fogják, „amint a piac helyreáll” – mondta Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes az Interfax állami orosz hírügynökségnek. Nehéz időszak vár a magyar autósokra.

Mol, benzinkút, benzin, dízel, gázolaj üzemanyag, tankolás
Fotó: Hecker Flórián / Világgazdaság

Rossz hírt kaptak a magyar autósok: Oroszország az év végéig meghosszabbítja a benzinexport tilalmát

Oroszország az exporttilalmat az ukrán finomítók és olajlétesítmények, köztük a szárazföld belsejében találhatók elleni ismételt támadások okozta üzemanyaghiányra válaszul vezette be. 

Oroszország több régiójában a benzinkutaknál benzin- és dízelüzemanyag-jegyrendszert alkalmaznak.

Pénteken írtunk róla, hogy Oroszország fontolgatja, hogy a jelenleg július 31-én lejáró dízelexport-tilalmat a termelők számára további egy hónappal hosszabbítanák meg. A benzinexport tilalmát – amely szintén a hónap végén jár le – ezzel szemben hat hónappal terjesztenék ki. Az egyik forrás szerint az erről szóló rendelettervezet már elkészült, a végső döntést azonban Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes hozza meg. Egy másik forrás úgy fogalmazott, hogy a döntés „gyakorlatilag már megszületett”.

Egyelőre lenyelik a kereskedők az áremelkedéseket Magyarországon

Annak ellenére, hogy az elmúlt hetekben sorra jelentette be a Mol a nagykereskedelmi árak emelkedését, ebből szinte alig éreztek valamit a magyar autósok. Míg a nagyker ár megközeletítőleg 40 forinttal emelkedett az elmúlt két hétben, addig a kiskereskdelmi ár esetében ez mindössze 9-10 forintot tett ki, ennek köszönhető, hogy a hétvégén is a legtöbb benzinkúton 

  • a 95-ös benzin literje 595 forintba, 
  • míg a gázolajé 615 forintba került.

Magyarul szép csendben visszatértek a védett üzemanyagárak , annak ellenére, hogy a kormány június végén kivezette őket, és már akkor figyelmeztette mindenki, hogy a döntés elhamarkodott volt. Az elmúlt két hétben a Brent olaj ára ismét 100 dollár környékére emelkedett, miután kiújultak az iráni-amerikai harcok, és Irán bejelentette a Hormuzi-szoros újabb lezárását.

Magyar Péter miniszterelnök a heti kormányszóvivői tájékoztatón is beszélt az üzemanyagár helyzetről. Elmondta, hogy az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi ár emelkedett, de a kiskereskedelmi árak nem, vagy csak egy-két forinttal nőttek. 

Az áremelkedést a kőolaj világpiaci árának emelkedésével magyarázta, amelyre a Hormuzi-szorosnál kiújuló konfliktus és az oroszok kőolajimportra szorulása is hatással van.  Emellett nyáron megnövekedik a kereslet, az aszály miatt a Dunán nehezebb a feldolgozott anyagok szállítása, és a Mol százhalombattai olajfinomítója is alig ötven százalékon működik szeptemberig – sorolta a problémákat.

Egyeztettek a Mollal és a stratégiai tartalékot őrző szervezetekkel is, és ha a kőolajra ható világpiaci hatások folytatódnak, akkor a nagykereskedelmi árakat növelni kell, de a kiskereskedelmi árak nem emelkednek jelentősen – mondta.

Ezért szerinte nem kell azon meglepődni, hogy ha van vagy lesz áremelkedés a következő hetekben, de egyáltalán nem lesz olyan drasztikus, mint ami az Orbán-kormány alatt volt. Emlékeztetett: az Orbán-kormány utolsó négy évében volt olyan időszak, amikor 700 forint volt a gázolaj átlagára.

Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára közt, akkor "elképesztő benzinturizmus" alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek kutak. Ezt meg kell akadályozni – emelte ki, hozzátéve, a kormánynak vállalnia kell, hogy a magyar emberek soha ne fizessenek annyit vagy többet, mint Ausztriában vagy a környező országokban.

Azt mondta: ha nagyon megnőne az ár, és ezt a védett árat befixálnák, akkor az az áprilisi adatokat figyelembe véve 50 milliárd forintba kerülne havonta a magyar költségvetésnek. "Nincs ingyen ebéd, azt mind ugyanúgy a magyar emberek fizetik meg" – kommentálta.

Arról viszont nem ejtett szót, hogy közben a kisebb benzinkutak tulajdonosai a kormányt bombázzák kéréseikkel, ugyanis az új kabinet nem tartotta be elődje vállalását. Az Orbán-kormány vállalta, hogy kompenzálja a kisebb kutak veszteségeit.


 



 

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