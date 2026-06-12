Veszélybe került Románia nukleáris álma: politikai csata robbant ki az amerikai atomprojekt körül

A román belpolitikai válság újabb stratégiai területre gyűrűzött át: az ország ambiciózus nukleáris programjára. A vita középpontjában a Dambovita megyei Doicesti településre tervezett kis moduláris reaktorok (SMR) projektje áll, amelyet Románia és az Egyesült Államok közös zászlóshajó-beruházásaként tartanak számon.

A romániai cernavodai Nuclearelectrica felújítása célegyenesben van / Fotó: AFP

Az ügy különösen érzékeny időszakban került napirendre. Románia egyszerre küzd

jelentős költségvetési hiánnyal,

gazdasági nehézségekkel

és politikai bizonytalansággal,

miközben az energiaellátás hosszú távú biztonságát garantáló beruházások előkészítése is zajlik – derült ki az Oeconomus elemzéséből.

Több százmillió dollár már elment a projektre

Ilie Bolojan, a jobbközép Nemzeti Liberális Párt vezetője és ügyvivő miniszterelnök szerint a doicesti-i projektre eddig több mint 240 millió dollárt költöttek el, miközben a tényleges beruházás több milliárd eurót igényelne.

A politikus szerint az előzetes számítások arra utalnak, hogy az SMR-erőmű által termelt villamos energia ára akár a piaci árszintet is meghaladhatja.

Bolojan ezért az amerikai nagykövetséget is tájékoztatta arról, hogy szükségesnek tartja a beruházás teljes körű felülvizsgálatát. A kijelentés azért váltott ki komoly visszhangot, mert a projektet Washington és Bukarest egyaránt stratégiai jelentőségű energetikai együttműködésként kezeli.

Nem csak gazdasági, geopolitikai kérdés is

A kritikákra reagálva Bogdan Ivan volt energiaügyi miniszter, a Szociáldemokrata Párt egyik meghatározó politikusa azzal érvelt, hogy egy atomerőmű-projektet nem lehet hagyományos infrastruktúra-fejlesztésként kezelni. Szerinte a nukleáris beruházások esetében a költségeken túl figyelembe kell venni

az engedélyezési folyamatokat,

a biztonsági előírásokat,

a nemzetközi finanszírozási konstrukciókat,

a technológiai licenceket

és az évtizedekre szóló stratégiai elköteleződést is.

Ivan hangsúlyozta, hogy a doicesti-i projekt azon kevés román energetikai kezdeményezések egyike, amely mögött korábban republikánus és demokrata amerikai adminisztrációk, valamint román liberális és szociáldemokrata kormányok egyaránt felsorakoztak.