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Románia
politikai káosz
Egyesült Államok
energiabiztonság
atomenergia

Veszélybe került Románia nukleáris álma: politikai csata robbant ki az amerikai atomprojekt körül

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Keleti szomszédunknál a politikai és költségvetési válság már az ország nukleáris stratégiáját is fenyegeti. Miközben Románia több milliárd eurós atomenergia-fejlesztésekkel biztosítaná hosszú távú energiabiztonságát, a kormánykoalíció felbomlása után vita robbant ki az amerikai technológiára épülő kis moduláris reaktorok jövőjéről.
VG
2026.06.12, 11:08
Frissítve: 2026.06.12, 12:37

A román belpolitikai válság újabb stratégiai területre gyűrűzött át: az ország ambiciózus nukleáris programjára. A vita középpontjában a Dambovita megyei Doicesti településre tervezett kis moduláris reaktorok (SMR) projektje áll, amelyet Románia és az Egyesült Államok közös zászlóshajó-beruházásaként tartanak számon.

román románia erőmű atom
A romániai cernavodai Nuclearelectrica felújítása célegyenesben van / Fotó: AFP

Az ügy különösen érzékeny időszakban került napirendre. Románia egyszerre küzd

  • jelentős költségvetési hiánnyal,
  • gazdasági nehézségekkel
  • és politikai bizonytalansággal,

miközben az energiaellátás hosszú távú biztonságát garantáló beruházások előkészítése is zajlik – derült ki az Oeconomus elemzéséből.

Több százmillió dollár már elment a projektre

Ilie Bolojan, a jobbközép Nemzeti Liberális Párt vezetője és ügyvivő miniszterelnök szerint a doicesti-i projektre eddig több mint 240 millió dollárt költöttek el, miközben a tényleges beruházás több milliárd eurót igényelne.

A politikus szerint az előzetes számítások arra utalnak, hogy az SMR-erőmű által termelt villamos energia ára akár a piaci árszintet is meghaladhatja. 

Bolojan ezért az amerikai nagykövetséget is tájékoztatta arról, hogy szükségesnek tartja a beruházás teljes körű felülvizsgálatát. A kijelentés azért váltott ki komoly visszhangot, mert a projektet Washington és Bukarest egyaránt stratégiai jelentőségű energetikai együttműködésként kezeli.

Nem csak gazdasági, geopolitikai kérdés is

A kritikákra reagálva Bogdan Ivan volt energiaügyi miniszter, a Szociáldemokrata Párt egyik meghatározó politikusa azzal érvelt, hogy egy atomerőmű-projektet nem lehet hagyományos infrastruktúra-fejlesztésként kezelni. Szerinte a nukleáris beruházások esetében a költségeken túl figyelembe kell venni

  • az engedélyezési folyamatokat,
  • a biztonsági előírásokat,
  • a nemzetközi finanszírozási konstrukciókat,
  • a technológiai licenceket
  • és az évtizedekre szóló stratégiai elköteleződést is.

Ivan hangsúlyozta, hogy a doicesti-i projekt azon kevés román energetikai kezdeményezések egyike, amely mögött korábban republikánus és demokrata amerikai adminisztrációk, valamint román liberális és szociáldemokrata kormányok egyaránt felsorakoztak.

Két út áll Románia előtt

A vita valójában arról szól, milyen nukleáris fejlesztésekre építse Románia energiastratégiáját a következő évtizedekben.

A szakértők szerint a hagyományos út a cernavodai atomerőmű 3-as és 4-es blokkjának megépítése lenne. Ezek ugyanarra a kanadai CANDU-technológiára épülnek, mint a jelenleg működő két blokk, így Románia már rendelkezik a szükséges szakmai, ipari és szabályozási háttérrel. A két új blokk mintegy 1400 megawatt stabil termelőkapacitást adna a rendszerhez, ami a román villamosenergia-fogyasztás több mint 10 százalékának felel meg.

A beruházás értéke ugyanakkor meghaladja a 7-8 milliárd eurót, az üzembe helyezés pedig legkorábban 2031–2032 után várható.

Cserébe az új blokkok több mint hat évtizeden keresztül szolgálhatnák az ország energiaellátását.

Az SMR-ekben nagy a potenciál, de nagy a kockázat is

A másik irányt a doicești-i kis moduláris reaktorok jelentik.

Az SMR-technológia hívei szerint az ilyen erőművek gyorsabban építhetők meg, kisebb kezdő beruházást igényelnek, és könnyebben illeszthetők a villamosenergia-hálózatba. Különösen alkalmasak lehetnek a szénalapú energiatermelés kiváltására és az ipari régiók energiaellátásának biztosítására.

A probléma ugyanakkor az, hogy a technológia még világszerte kísérleti szakaszban van. Nyugati típusú SMR-rendszer jelenleg nem működik széles körben kereskedelmi léptékben, ezért jelentős technológiai, finanszírozási és szabályozási kockázatok övezik.

Románia az elsők között vezetné be a technológiát Európában, vagyis az úgynevezett „first mover” kockázatokat is vállalná.

A tervek szerint a doicești-i erőmű hat darab, egyenként 77 megawattos reaktorból állna. Az összesen 462 megawattos kapacitás több mint 95 százalékos kihasználtság mellett működne.

Az amerikai kapcsolatokról is szól a projekt

A szakértők szerint a projekt jelentősége túlmutat az energiatermelésen.

Míg a cernavodai fejlesztések Románia hagyományos nukleáris partnereivel – elsősorban Kanadával és Franciaországgal – való együttműködést mélyítenék, addig az SMR-program Bukarest és Washington kapcsolatát emelheti új szintre.

A beruházás potenciális előnyei között szerepel a technológiai tudás megszerzése, egy új iparág kialakulása és a későbbi szakértelem exportjának lehetősége is. Ezek a pozitív hatások azonban nagymértékben attól függnek, hogy a technológia hosszú távon mennyire bizonyul sikeresnek.

A Nuclearelectrica kitart a beruházás mellett

A román állami tulajdonú Nuclearelectrica a viták ellenére azt közölte, hogy a projekt a terveknek megfelelően halad.

A vállalat szerint a helyszín geotechnikai szempontból alkalmas, a beruházás átesett a szükséges előkészítő és mérnöki fázisokon, és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség vizsgálatai is megerősítették az alapvető műszaki következtetéseket.

A finanszírozás több forrásból történne: új befektetésekből, hitelekből és támogatásokból. A Nuclearelectrica eddig négymillió euróval járult hozzá a projektcég tőkéjéhez, és rendelkezésre áll egy részvényesek által jóváhagyott hitelkeret is.

Nem Románia az egyetlen érdeklődő

A kis moduláris reaktorok iránt Európa-szerte növekszik az érdeklődés.

Horvátország külön munkacsoportot hozott létre a technológia vizsgálatára, Bulgária szintén tárgyalásokat folytat amerikai és dél-koreai partnerekkel, míg Csehország energiaátállási terveinek egyik fontos elemévé tette az SMR-eket. A cseh elképzelések szerint összesen három gigawattnyi ilyen kapacitás épülhet ki az országban. Olaszországban

  • az EDF,
  • az Edison
  • és az ENEA

januárban együttműködési megállapodást írt alá a technológia fejlesztéséről.

Magyarországon tavaly novemberben született megállapodás arról, hogy az Egyesült Államok moduláris nukleáris technológiákat adhat át a magyar félnek, részben a növekvő ipari energiaigények kielégítése érdekében.

A román vita így már messze nem csupán egy energetikai beruházás sorsáról szól. A kérdés az, hogy a költségvetési megszorítások és a politikai bizonytalanság közepette Bukarest képes lesz-e végigvinni azt a nukleáris stratégiát, amelyre az ország energiafüggetlenségét és regionális szerepét kívánja építeni a következő évtizedekben.

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Energiabiztonság

Energiabiztonság
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