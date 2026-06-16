Kibújt a szög a zsákból: úgy veszi az EU a dúsított uránt az oroszoktól, mint a cukrot
Miközben az Európai Unió állítása szerint csökkenteni akarja az orosz energiafüggőséget, a nukleáris fűtőanyag esetében ez nagyon nem működik. Az ilyenkor használt érv, hogy nincs más beszerzési lehetőség. Vagyis pontosan azzal érvelnek az orosz urán kapcsán, mint a régiós országok, amikor a gáz és olaj kérdése merül fel. Ezt azért fontos láttatni, mert a tengerrel rendelkező nyugati országok álságos hozzáállása itt is pontosan megmutatkozik.
A 360.ru hírportál szerint az Európai Unió csaknem nyolcszorosára növelte orosz uránvásárlásait 2026 első négy hónapjában. Az EU 2026 január–áprilisában konkrétan 163,5 millió euróért importált orosz dúsított uránt, ami 7,9-szerese az egy évvel korábbinak; a legnagyobb vevő Franciaország volt 141,2 millió euróval, majd Németország és Hollandia következett. Áprilisban a szállítások értéke elérte a 89,8 millió eurót, ami 50 százalékkal magasabb, mint márciusban. Egyébként az iráni háború a gázpiacon is jelentős mozgásokat váltott ki. A RIA Novosti jelentése szerint, az európai cseppfolyósított földgáz szállítása márciusban 10,6 százalékkal nőtt februárhoz képest. Ez a vásárlásnövekedés az európai országok belföldi gázkészleteinek csökkenése közepette következett be.
Uniós források szerint a jelenség beleillik abba a nagyobb képbe, hogy az EU ugyan csökkenteni akarja az orosz energiafüggőséget, de a nukleáris fűtőanyagláncban az átállás lassabb és kényesebb: 2024-ben Oroszország az EU uránkonverziós igényének nagyjából 23 százalékát, a dúsítási szolgáltatásoknak pedig szintén közel negyedét adta.
Az EU már jelentősen visszavágta az orosz gáz és olaj arányát, de a nukleáris fűtőanyag területén óvatosabban halad. A tagállamok egy része ugyanis attól tart, hogy egy túl gyors tiltás ellátásbiztonsági kockázatot okozna, különösen azokban az országokban, ahol orosz tervezésű VVER-reaktorok működnek. Ezzel szemben a gáz és olaj esetében elhangzó korábbi közép-európai érvek nem találtak meghallgatásra.
Urán terén Franciaország kiemelkedik oroszbarátságával
Brüsszel számára politikailag egyre nehezebb lehet megmagyarázni, miért áramlik továbbra is pénz az orosz nukleáris iparba, miközben az EU újabb és újabb szankciós csomagokat fogad el Moszkvával szemben. Energetikai oldalról viszont azonnali szakításra egyszerűen nincs lehetőség, mert az orosz források pótlására nincs mindenhol kész alternatíva. A nukleáris erőművek stabil, időjárás-független áramtermelést adnak, ezért több tagállam nem akarja veszélyeztetni a fűtőanyag-ellátást. Azon országok gáz- és olajellását, amelyek nem rendelkeznek tengeri kikötővel viszont nemigen vették figyelembe.
A francia szerep különösen figyelemre méltó. Franciaország Európa legnagyobb atomenergia-termelője, így értelemszerűen kiemelt szereplője a nukleáris fűtőanyagpiacnak is. A mostani importugrás azonban azt mutatja, hogy még az erős saját nukleáris iparral rendelkező nyugati országok sem tudnak elszakadni az orosz dúsítási kapacitásoktól.
Paks II. ellátása is borulhat, ha az unió folytatja oroszellenes lépéseit
Magyarország számára a kérdés közvetlenül is fontos. A Paksi Atomerőmű hagyományosan orosz fűtőanyagra épült, Paks II. pedig továbbra is orosz technológiával, a Roszatom részvételével valósulna meg. Ugyanakkor az elmúlt időszakban már megjelentek a diverzifikációs lépések: Paks hosszú távú szerződést kötött a francia Framatome-mal, és a Westinghouse is szállíthat VVER–440-es fűtőanyagot 2028-tól. Ez azt jelzi, hogy Magyarország sem hagyhatja figyelmen kívül az európai irányváltást, még akkor sem, ha a kormány továbbra is az orosz nukleáris együttműködés fenntartásában érdekelt.
A tényadatok tehát azt mutatják, hogy Európa orosz energiafüggősége nem tűnt el, csak átalakult. A gáz- és olajimport visszaszorítása után egyre inkább a nukleáris fűtőanyaglánc válik a következő nagy geopolitikai vitává. A majdnem nyolcszoros importugrás kellemetlen jelzés az Európai Uniónak: a politikai szakítás Oroszországgal könnyebbnek tűnik a nyilatkozatokban, mint a reaktorok fűtőanyag-kazettáinál.