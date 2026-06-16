Aranytartalék: öveket becsatolni, soha nem látott rali előtt a nemesfém árfolyama – minden korábbinál több jegybank akar az idén bevásárolni

Minden eddiginél több jegybank számít arra, hogy növeli aranytartalékait, ami arra utal, hogy az arany rekordokat döntő árfolyam-emelkedésének egyik kulcsfontosságú hajtóereje továbbra is fennmarad az idei visszaesés ellenére.

A korrekció után ismét nekilódulhat az arany árfolyama / Fotó: Damian Lemanski

A World Gold Council (WGC) és a YouGov Plc által készített felmérésben részt vevő 74 jegybank 45 százaléka jelezte, hogy a következő egy évben aranyvásárlást tervez.

Ez a legmagasabb arány azóta, hogy a szervezetek 2018-ban megkezdték az adatok gyűjtését.

A WGC kedden közzétett jelentése szerint mindössze egy jegybank számít arra, hogy csökkenti aranykészleteit.

Duplázott az arany árfolyama, majd jött a korrekció

Az arany ára az elmúlt három évben több mint a duplájára emelkedett, amit jelentős mértékben a jegybanki vásárlások felgyorsulása támasztott alá. Az idei évben azonban e nyereség egy része eltűnt, miután

a közel-keleti konfliktus megemelte az energiaárakat,

és erősítette azokat a várakozásokat, hogy az inflációs veszély miatt a kamatlábaknak hosszabb ideig kell magas szinten maradniuk.

Ez csökkentette a kamatot nem fizető arany vonzerejét.

A spekulánsok egyre inkább kivonulnak a piacról, az árfolyam pedig nemrég a tavaly novemberi szint óta a legalacsonyabb értékére esett.

Az árfolyam csökkenése lehetőséget jelent egyes jegybankok számára a vásárlások megkezdésére

– mondta Shaokai Fan, a WGC jegybanki kapcsolatokért felelős globális vezetője. Mint fogalmazott, 2025-ben „több jegybanktól is hallottuk azt a véleményt, hogy a jelenlegi ár kissé magas, inkább kivárunk, hátha adódik kedvezőbb vásárlási lehetőség".

Főleg a feltörekvő országok jegybankjai vennének aranyat

A jegybanki aranyvásárlások üteme az első negyedévben tovább gyorsult, annak ellenére, hogy Törökország, Oroszország és Azerbajdzsán megkezdte készleteinek részleges értékesítését.

A WGC felmérése szerint a következő év várható vásárlóinak többségét a feltörekvő és fejlődő gazdaságok jegybankjai adják. E csoport válaszadóinak

53 százaléka számít aranytartalékai növekedésére,

a fejlett gazdaságok jegybankjai közül csak 18 százalék vélekedett így.

A vásárlások jelentős része úgynevezett hazai felhalmozási programokon keresztül történik, amikor az országok saját bányavállalataiktól vásárolnak aranyat helyi devizában, ahelyett hogy szűkösen rendelkezésre álló devizatartalékaikat használnák fel.

Az aranyvásárlást tervező jegybankok fele jelezte, hogy ilyen módon finanszírozza beszerzéseit, míg 38 százalékuk meglévő tartalékeszközök értékesítéséből teremtene forrást.