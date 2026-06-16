Aranytartalék: öveket becsatolni, soha nem látott rali előtt a nemesfém árfolyama – minden korábbinál több jegybank akar az idén bevásárolni
Minden eddiginél több jegybank számít arra, hogy növeli aranytartalékait, ami arra utal, hogy az arany rekordokat döntő árfolyam-emelkedésének egyik kulcsfontosságú hajtóereje továbbra is fennmarad az idei visszaesés ellenére.
A World Gold Council (WGC) és a YouGov Plc által készített felmérésben részt vevő 74 jegybank 45 százaléka jelezte, hogy a következő egy évben aranyvásárlást tervez.
Ez a legmagasabb arány azóta, hogy a szervezetek 2018-ban megkezdték az adatok gyűjtését.
A WGC kedden közzétett jelentése szerint mindössze egy jegybank számít arra, hogy csökkenti aranykészleteit.
Duplázott az arany árfolyama, majd jött a korrekció
Az arany ára az elmúlt három évben több mint a duplájára emelkedett, amit jelentős mértékben a jegybanki vásárlások felgyorsulása támasztott alá. Az idei évben azonban e nyereség egy része eltűnt, miután
- a közel-keleti konfliktus megemelte az energiaárakat,
- és erősítette azokat a várakozásokat, hogy az inflációs veszély miatt a kamatlábaknak hosszabb ideig kell magas szinten maradniuk.
- Ez csökkentette a kamatot nem fizető arany vonzerejét.
A spekulánsok egyre inkább kivonulnak a piacról, az árfolyam pedig nemrég a tavaly novemberi szint óta a legalacsonyabb értékére esett.
Az árfolyam csökkenése lehetőséget jelent egyes jegybankok számára a vásárlások megkezdésére
– mondta Shaokai Fan, a WGC jegybanki kapcsolatokért felelős globális vezetője. Mint fogalmazott, 2025-ben „több jegybanktól is hallottuk azt a véleményt, hogy a jelenlegi ár kissé magas, inkább kivárunk, hátha adódik kedvezőbb vásárlási lehetőség".
Főleg a feltörekvő országok jegybankjai vennének aranyat
A jegybanki aranyvásárlások üteme az első negyedévben tovább gyorsult, annak ellenére, hogy Törökország, Oroszország és Azerbajdzsán megkezdte készleteinek részleges értékesítését.
A WGC felmérése szerint a következő év várható vásárlóinak többségét a feltörekvő és fejlődő gazdaságok jegybankjai adják. E csoport válaszadóinak
- 53 százaléka számít aranytartalékai növekedésére,
- a fejlett gazdaságok jegybankjai közül csak 18 százalék vélekedett így.
A vásárlások jelentős része úgynevezett hazai felhalmozási programokon keresztül történik, amikor az országok saját bányavállalataiktól vásárolnak aranyat helyi devizában, ahelyett hogy szűkösen rendelkezésre álló devizatartalékaikat használnák fel.
Az aranyvásárlást tervező jegybankok fele jelezte, hogy ilyen módon finanszírozza beszerzéseit, míg 38 százalékuk meglévő tartalékeszközök értékesítéséből teremtene forrást.
A londoni trezorok a legnépszerűbbek
A londoni aranypiac központjában működő Bank of England továbbra is a legnépszerűbb tárolási helyszín a jegybankok számára: a válaszadók 57 százaléka használja annak trezorjait. Ugyanakkor 9 százalékuk jelezte, hogy az elmúlt évben több aranyat helyezett el saját országán belül, míg 10 százalékuk földrajzilag diverzifikálta tárolási helyszíneit. Egy évvel korábban ezek az arányok még csak 5, illetve 2 százalékot tettek ki.
A politikai kockázatok „egyértelműen foglalkoztatják a jegybankokat” – mondta Fan. Szerinte ez lehetőséget teremthet olyan alternatív központok számára, mint Szingapúr és Hongkong, amelyek egyaránt igyekeznek jegybanki aranytárolási szolgáltatásokat kínálni saját aranypiacaik erősítése érdekében.
Tízszeres aranytartalék Magyarországon
A Magyar Nemzeti Bank 2018-ban több mint tízszeresére, 31,5 tonnára növelte az aranytartalékot, majd 2021-ben 94,5 tonnára emelte az állományt. A legutóbbi nagy lépés 2024-ben történt, amikor a jegybank 110 tonnára bővítette a magyar aranytartalékot. Az MNB akkori indoklása szerint az arany menedékeszköz és értékmegőrző szerepe a világgazdasági és geopolitikai bizonytalanságok miatt értékelődött fel.
Az arany azonban nem kockázatmentes eszköz. Az MNB legutóbbi adatai alapján májusban a magyar aranytartalék könyv szerinti értéke
- 247 millió euróval, azaz a június 10-i árfolyamon számolva mintegy 88 milliárd forinttal csökkent,
- miközben maga a 110 tonnás fizikai állomány nem változott.
A visszaesés oka az arany világpiaci árának korrekciója volt, nem pedig jegybanki eladás.
Ezzel párhuzamosan Magyarország teljes nemzetközi tartaléka tovább emelkedett : az állomány május végére 61,137 milliárd euróra, vagyis nagyjából 21 756 milliárd forintra nőtt. A növekedést elsősorban a devizaeszközök húzták, ami jól mutatja, hogy a jegybanki tartalékkezelésben az arany és a deviza nem egymást kizáró, hanem egymást kiegészítő elemek.