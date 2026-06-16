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Lecsapott Zelenszkij haragja Putyinra: lángokban áll egy finomító Moszkvában

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Ukrajna masszív dróncsapást mért Oroszország energiainfrastruktúrájára: Kijev célba vette a moszkvai Kapotnya-finomítót, és tűz ütött ki egy krasznodari olajraktárban is. Az ismétlődő ukrán támadások következtében az orosz finomítói kapacitás egy része már nem működik.
VG
2026.06.16, 08:56
Frissítve: 2026.06.16, 09:20

Ukrán drónok kedden hajnalban csaptak le egy krasznodari olajraktárra, majd reggel Moszkva legnagyobb olajfinomítóját, a Kapotnya-üzemet is elérték. A helyi hatóságok szerint drónok törmelékei gyújtottak fel egy üzemanyagraktárat a Krasznoarmejszkij járásban fekvő Poltavszkaja faluban – írja a Kyiv Post.

Oil,Refinery,Burning,,Oil,Depot,Fire,,Drone,Attack. Ukrán drónok támadták meg a krasznodari olajraktárt és Moszkva legnagyobb finomítóját
Ukrán drónok érték el Moszkva legnagyobb olajfinomítóját / Fotó: Anelo / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A támadást követően lezárták a Poltavszkaja és a szomszédos Trudobelikovszkij között vezető utat. Az orosz sajtóértesülések szerint a poltavszkjai raktár Lukoil-finomítókból kapja az üzemanyagot, és azt Krasznodar kraj, valamint Adügéa benzinkúthálózatai között osztja el. A falucska Krasznodar városától mintegy nyolcvan kilométerre nyugatra, az azovi-tengeri parttól nem messze, a frontvonaltól pedig körülbelül 385 kilométerre fekszik.

Krasznodart már június eleje óta sújtja üzemanyaghiány, különösen a Krím-félszigetet érintő fejlemények után. A regionális hatóságok tájékoztatása szerint jelenleg több mint ötszáz benzinkút nem rendelkezik készletekkel, és sok üzemeltető kénytelen hosszú távú szerződések híján apró tételekben vásárolni.

Az orosz média arról számol be, hogy a hirtelen megugrott kereslet a nagy hálózatoknál is hiányhoz vezetett.

Miközben Krasznodarban oltották a tüzet, Moszkva felett is megkezdődtek a légi védelmi beavatkozások. Szergej Szobjanyin főpolgármester reggel öt óra után közölte, hogy harmincöt drónt lőttek le, majd több körben újabb drónok lelövéséről számolt be, köztük tizenkét, a főváros felé tartó eszközről.

Szemtanúk légvédelmi tevékenységről számoltak be Pavlovszkij Poszadban, Ramenszkojéban és Zsukovszkijban is. Reggel hét óra harminchat perckor a független orosz Asztra híroldal és ukrán figyelőcsatornák arról adtak hírt, hogy a drónok elérték Moszkva legnagyobb olajfinomítóját, a Kapotnyában lévő MNPZ-üzemet.

A Gazprom Nyeft tulajdonában lévő létesítmény a Kremltől mindössze tizenöt kilométerre található, és Moszkva üzemanyagpiacának közel 40, a főváros és vonzáskörzete benzinfogyasztásának pedig körülbelül 70 százalékát fedezi. Az ukrán csatornák szerint a támadásban részt vett a Ljutij fedőnevű drón is, 

ezt a fegyvert az Ukroboronprom állami védelmi vállalat 2022 októberében mutatta be nyilvánosan.

A több mint kétszáz kilogrammos, hetvenöt kilogrammos robbanófejet hordozó eszköz hatótávolsága meghaladja az ezer kilométert. Egy projektbe beavatott ukrán kormányzati forrás korábban azt mondta: a Ljutij az iráni gyártású Sahed kamikaze-dróhoz hasonló, de jobb zavarással szembeni ellenállással rendelkezik, és repülés közben a terephez igazítja magát.

A sorozatos ukrán csapások összesített hatása egyre érzékelhetőbbé válik, elemzők szerint Oroszország finomítói kapacitásának közel egyharmada jelenleg nem működik.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
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