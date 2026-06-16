Lépett a Tisza-kormány: hamarosan eláraszthatják Magyarországot a szélerőművek

Felmérés készül az új szélerőmű-kapacitások létesítéséről, illetve a meglévő erőművek bővítésére irányuló piaci elképzelésekről – jelentette be közleményében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) kedden.

Részletes felmérés készül a szélerőművekről / Fotó: Németh András Péter

Az online felmérés azokat a piaci szereplőket és új beruházókat célozza, akik szélerőművi projekteket terveznek. A cél annak feltérképezése, hogy az új kapacitások milyen feltételekkel csatlakozhatnak az elektromos hálózathoz, illetve milyen fejlesztésekre lehet szükség a már meglévő termelőegységek teljesítményének növeléséhez.

Az előkészítő folyamat részeként egy online kérdőív segítségével gyűjtenek adatokat. A hivatal elsősorban arra kíváncsi, hogy mely térségekben terveznek beruházásokat a fejlesztők, mekkora betáplálási teljesítményt igényelnek, valamint mikorra várható az egyes projektek megvalósítása.

Megnézik, hol van szükség hálózati fejlesztésekre az új szélerőművek fogadásához

A kérdőív részletesen rákérdez a beruházások helyszínére és kivitelezési idejére, arra, hogy új szélerőművek építéséről vagy meglévő kapacitások bővítéséről van-e szó, illetve arra is, hogy a beruházók hány új turbinát telepítenének. A MEKH emellett felméri az egyes projektek előkészítettségét is. Vizsgálják például, hogy rendelkezésre állnak-e

a szükséges engedélyek,

szerződések,

környezeti hatástanulmányok,

pozicionálási tervek

és szélerősségi mérések.

A hivatal hangsúlyozta, hogy a beérkező adatokat anonim módon dolgozzák fel. Az összegyűjtött információk segítségével előzetesen megvizsgálhatóvá válik, hogy az ország mely pontjain lehet szükség hálózati fejlesztésekre az új szélerőművek fogadásához.

A MEKH már közzétette a kérdőív tervezetét, a kitöltés indulásának pontos időpontjáról azonban később tájékoztatja a nyilvánosságot. Az érintett vállalatoknak és beruházóknak várhatóan két és fél hét áll majd rendelkezésükre arra, hogy bemutassák a tervezett projektjeiket.

A mostani felmérés még nem jelent konkrét beruházásokat, de fontos előjele lehet annak, hogy a korábbi évek visszafogott fejlesztései után újra jelentősen nőhet a szélenergia szerepe Magyarország energiaellátásában.