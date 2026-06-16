Alaposan kibabrált Trump a legszorosabb szövetségesével: politikai rémálom lehet Netanjahu számára az iráni megállapodás

Az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszüneti megállapodás politikai rémálmot jelentett Izrael miniszterelnöke számára: szétzúzta Benjamin Netanjahu politikai pályafutásának három alappillérét, és egy új biztonsági dilemmába sodorta.

Netanjahu és Trump a Fehér Házban – megbomlott a korábban megbonthatatlannak hitt szövetség / Fotó: AFP

Hogyan kerülhetett ennyire a partvonalra, és hogyan alázhatta meg ennyire nyilvánosan legfontosabb amerikai szövetségese azt a politikust, aki magát Washington bizalmas politikai tanácsadójaként, az amerikai döntéshozókra valódi befolyással rendelkező vezetőként mutatta be? – teszi fel a kérdést a BBC kommentátora.

A kérdések sorakoznak:

hogyan érhet véget az Irán elleni háború úgy, hogy annak a rezsimnek a pozíciója, amelynek visszaszorítását Netanjahu az izraeli biztonságpolitika központi elemévé tette, vitathatóan erősebbé válik?

miként élheti túl az izraeli választók körében régóta épített, mára megkopott „Mr. Biztonság” imázsa azt a washingtoni és teheráni követelést, hogy Izrael hagyjon fel a Hezbollah elleni támadásokkal Libanonban, alig néhány hónappal az izraeli parlamenti választások előtt?

Netanjahu előtt csak rossz lehetőségek állnak

Netanjahu előtt most nem állnak jó lehetőségek. Ezt Yair Lapid ellenzéki vezető hétfőn a Kneszetben így foglalta össze:

vagy közvetlen és pusztító összecsapás legfontosabb szövetségesünkkel, vagy Izrael érdekeinek megalázkodó feladása.

Donald Trump amerikai elnök trágár kifejezésekkel tarkított értékelése – miszerint Netanjahu nem tanúsított kellő ítélőképességet, amikor vasárnap csapást rendelt el Bejrút ellen – politikai ellenfelei kezére játszott. Az izraeli közélet figyelme ugyanis már a legkésőbb október végéig esedékes választásokra összpontosul.

Ám Netanjahu saját Likud pártjának tagjai és a kormánykoalíció szélsőjobboldali miniszterei is jelzik, mekkora nyomás nehezedik rá a saját táborából. Különösen érzékeny kérdés Teherán követelése, hogy a tűzszünet „minden hadműveletre, így a libanoni frontra is” vonatkozzon.

Trump megállapodása nem kötelez bennünket

– írta hétfőn a közösségi médiában Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter. „Nem vagyunk részesei egy olyan megállapodásnak, amely nem garantálja a biztonságunkat.”

„Izrael továbbra is megvédi magát” – mondta Ariel Kallner, a Likud képviselője, bár arra nem tért ki egyértelműen, hogy ez a támadások folytatását jelenti-e. „Azt fogjuk tenni, amit szükségesnek tartunk. És elvárjuk a barátainktól, hogy ezt megértsék” – mondta. „A szövetségesek között időnként vannak nézeteltérések, de a szövetségeseknek akkor is meg kell érteniük egymást, amikor veszély fenyegeti őket.”

Sima Shine, a Moszad korábbi tisztviselője és Irán-szakértő szerint: „Nehéz megérteni, miért fogadták el ezt az amerikaiak.

Teherán nyeregben érzi magát – Jeruzsálem felháborodott

Azzal, hogy Irán dönthet arról, mi történik Libanonban, az Egyesült Államok lehetőséget ad Teheránnak arra, hogy továbbra is támogassa a Hezbollahot, és biztosítsa annak meghatározó politikai szerepét Libanonban. Izrael ennek egyáltalán nem örül – sem a biztonsági apparátus, sem a politikai vezetés.