Putyin nemet mondott a G7-nek: most Trumpnál próbálkozik Zelenszkij egy rendkívüli csúcstalálkozóval
Volodimir Zelenszkij az Évianban zajló G7-csúcstalálkozón azt javasolja, hogy személyesen tárgyaljon Vlagyimir Putyinnal az Egyesült Államokban. Az ukrán elnök szerint az orosz államfő elutasította azt a lehetőséget, hogy a G7-találkozó helyszínén találkozzanak, ezért most Donald Trump közvetítésével próbálná tárgyalóasztalhoz ültetni Moszkvát.
A svájci határ közelében fekvő franciaországi Évian-les-Bains-ben kedden folytatódnak a G7 vezetőinek egyeztetései. A tanácskozás egyik központi témája az ukrajnai háború, különösen azt követően, hogy az Egyesült Államok és Irán között megszületett az a keretmegállapodás, amely lezárhatja a közel-keleti konfliktust és újranyithatja a Hormuzi-szorost. Volodimir Zelenszkij a G7-országok vezetőinek olyan javaslatokat kíván bemutatni, amelyek elősegíthetik a háború lezárását. Ezek közül a legfontosabb egy közvetlen találkozó lehetősége az ukrán és az orosz elnök között.
A német sajtó beszámolója szerint
a francia G7-elnökség támogatta azt az elképzelést, hogy Vlagyimir Putyint rendkívüli módon meghívják Évianba.
Az orosz elnök korábban, még a G8 időszakában részt vett a 2003-as éviani csúcstalálkozón, azonban most visszautasította a meghívást.
Zelenszkij sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Putyin nem kívánt élni a lehetőséggel, és ezért azt szeretné, ha Donald Trump meghívná az orosz elnököt az Egyesült Államokba egy közvetlen egyeztetésre.
Az ukrán államfő emellett újabb szankciók bevezetését is szorgalmazza. Álláspontja szerint csak fokozott gazdasági nyomással lehet Moszkvát érdemi tárgyalásokra ösztönözni.
A francia elnök, Emmanuel Macron szintén jelezte, hogy Európa nem szeretne kimaradni a béketárgyalásokból. A kontinens vezetői azt szeretnék elérni, hogy az esetleges amerikai–orosz–ukrán egyeztetések mellett az európai országoknak is legyen beleszólásuk a rendezési folyamatba.
Donald Trump ugyanakkor optimistán nyilatkozott a csúcstalálkozó kezdetén. Az amerikai elnök arról beszélt, hogy a G7-et megelőzően telefonon egyeztetett Putyinnal és Zelenszkijjel is, és szerinte „nagyon jó beszélgetések” zajlottak.
Trump szerint az iráni keretmegállapodás után a világban „sok nagyszerű dolog történhet”, ami arra utalhat, hogy Washington a közel-keleti diplomáciai áttörést követően más konfliktusok rendezésében is lehetőséget lát.
A G7-találkozón ugyanakkor nemcsak Ukrajna került napirendre. Az amerikai és iráni megállapodás részletei továbbra sem teljesen tisztázottak.
Trump szerint az amerikai-iráni megállapodást már elektronikusan mindkét fél aláírta, a hivatalos aláírási ceremóniára pedig pénteken kerülhet sor Genfben.
Az amerikai elnök azt is közölte, hogy a megállapodás értelmében a Hormuzi-szoros péntektől ismét teljes mértékben hajózható lesz, és nem kell tranzitdíjat fizetni az áthaladó hajóknak. Ez különösen fontos a globális energiapiac számára, mivel a világ olajkereskedelmének jelentős része ezen az útvonalon halad keresztül.
Macron ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az iráni nukleáris program ellenőrzése nélkül nem lehet tartós megállapodásról beszélni. A francia elnök szerint vissza kell térniük az országba a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség ellenőreinek, és újrainduló vizsgálatokra van szükség.
Az ukrán békekezdeményezés szempontjából a következő napok kulcsfontosságúak lehetnek. Ha Donald Trump valóban hajlandó közvetítő szerepet vállalni, és sikerülne tető alá hozni egy Putyin–Zelenszkij találkozót, az hosszú idő után az első közvetlen csúcstalálkozó lehetne a két háborús fél vezetői között. Jelenleg azonban még az sem biztos, hogy Moszkva nyitott lenne egy ilyen egyeztetésre.