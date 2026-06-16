Volodimir Zelenszkij az Évianban zajló G7-csúcstalálkozón azt javasolja, hogy személyesen tárgyaljon Vlagyimir Putyinnal az Egyesült Államokban. Az ukrán elnök szerint az orosz államfő elutasította azt a lehetőséget, hogy a G7-találkozó helyszínén találkozzanak, ezért most Donald Trump közvetítésével próbálná tárgyalóasztalhoz ültetni Moszkvát.

Putyin nemet mondott a G7-nek: most Trumpnál próbálkozik Zelenszkij egy rendkívüli csúcstalálkozóval / Fotó: AFP

A svájci határ közelében fekvő franciaországi Évian-les-Bains-ben kedden folytatódnak a G7 vezetőinek egyeztetései. A tanácskozás egyik központi témája az ukrajnai háború, különösen azt követően, hogy az Egyesült Államok és Irán között megszületett az a keretmegállapodás, amely lezárhatja a közel-keleti konfliktust és újranyithatja a Hormuzi-szorost. Volodimir Zelenszkij a G7-országok vezetőinek olyan javaslatokat kíván bemutatni, amelyek elősegíthetik a háború lezárását. Ezek közül a legfontosabb egy közvetlen találkozó lehetősége az ukrán és az orosz elnök között.

A német sajtó beszámolója szerint

a francia G7-elnökség támogatta azt az elképzelést, hogy Vlagyimir Putyint rendkívüli módon meghívják Évianba.

Az orosz elnök korábban, még a G8 időszakában részt vett a 2003-as éviani csúcstalálkozón, azonban most visszautasította a meghívást.

Zelenszkij sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Putyin nem kívánt élni a lehetőséggel, és ezért azt szeretné, ha Donald Trump meghívná az orosz elnököt az Egyesült Államokba egy közvetlen egyeztetésre.

Az ukrán államfő emellett újabb szankciók bevezetését is szorgalmazza. Álláspontja szerint csak fokozott gazdasági nyomással lehet Moszkvát érdemi tárgyalásokra ösztönözni.

A francia elnök, Emmanuel Macron szintén jelezte, hogy Európa nem szeretne kimaradni a béketárgyalásokból. A kontinens vezetői azt szeretnék elérni, hogy az esetleges amerikai–orosz–ukrán egyeztetések mellett az európai országoknak is legyen beleszólásuk a rendezési folyamatba.

Donald Trump ugyanakkor optimistán nyilatkozott a csúcstalálkozó kezdetén. Az amerikai elnök arról beszélt, hogy a G7-et megelőzően telefonon egyeztetett Putyinnal és Zelenszkijjel is, és szerinte „nagyon jó beszélgetések” zajlottak.