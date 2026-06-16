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Megduplázták az ingyenes készpénzfelvételi keretet: ennyivel többet vesznek ki a magyarok az ATM-ekből

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Az első negyedévben új csúcsot ért el a bankkártyás készpénzfelvételre jutó átlagos összeg, ami összefüggésben lehet az ingyenes limit év eleji megduplázásával. Ezzel egyidejűleg az ATM-ek száma is meredeken emelkedett, de az automaták kihasználtsága országrészenként eltérő képet mutat.
Nagy Krisztián
2026.06.16, 09:53
Frissítve: 2026.06.16, 10:14

A BiztosDöntés.hu elemzése szerint az év első három hónapjában 124 179 forint jutott egy belföldi készpénzfelvételre, miközben egy évvel korábban még 110 ezer forint körül mozgott ez az összeg. Érdekesség, hogy a rekord ellenére a kártyahasználók már sokkal több ATM-t használtak, ám kevesebbszer.

Az ATM-ek kihasználtsága országrészenként eltérő
Az ATM-ek kihasználtsága országrészenként eltérő / Fotó: Székelyhidi Balázs

Az ATM-ek kihasználtsága mögötti számok

A látványos emelkedésnek az infláció nem lehet az oka, hiszen hónapok óta régen látott alacsony szinten van, a magyarázat inkább az ingyenes havi készpénzfelvételi limit év eleji megduplázása lehet − mutatott rá Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Február elejétől a korábbi 150 ezerről 300 ezer forintra növekedett a keret.

Az elemzés szerint miközben az egy tranzakcióra jutó összeg meredeken emelkedett, a belföldi kártyás készpénzfelvételek száma sokéves mélypontra, 18,5 millió alá csökkent az első negyedévben. Egy évvel korábban még 19,2 milliószor használták erre a bankkártyájukat a magyarok. Miközben a tranzakciószám csökkent, a műveletek értéke nőtt: meghaladta a 2293 milliárd forintot, ami 8,4 százalékos emelkedést jelent. Egy másik fontos változás is életbe lépett az év elejétől, ami részben szintén magyarázatot adhat a számokra: 

A bankoknak lehetővé kell tenniük, hogy egy tranzakcióval ki lehessen venni akár a teljes, díjmentesen elérhető keretet.

Eltérő kihasználtság, változó trendek

A bankok számára előírt, kötelező telepítési program hatására az ATM-ek száma is csúcson van, március végén 5688 automata működött országszerte, közel ötszázzal több, mint egy évvel korábban.

Ennek ellenére a kártyatulajdonosok a sok ATM-t kevesebbszer használták

− ismerteti az aktuális adatokat a BiztosDöntés.hu elemzése.

Mindeközben a forgalomban lévő bankkártyák száma éves alapon marginálisan, 0,2 százalékkal nőtt március végéig, jelenleg nagyjából 10,3 millió kártya van forgalomban magyar piacon. A fizetési számlák tekintetében viszont bő 3 százalékos emelkedést mért a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Ennek hatására ezek száma már alig marad el a 12 milliótól, míg az elsődlegesen fizetési célú fogyasztói számlák száma – ezek gyakorlatilag a lakossági bankszámlákat jelentik – nagyjából 180 ezerrel, 7,1 millió fölé nőtt az első negyedév végére.

A belföldi kártyás vásárlások száma közel 7 százalékkal, 452,6 millióra nőtt éves összevetésben, értékük pedig 11,6 százalékkal, 4 569,4 milliárd forintra emelkedett. Az igazán látványos ugrás a mobiltárcás fizetéseknél történt. Ezek száma 31,4 százalékkal, értéke pedig 43,9 százalékkal nőtt éves összevetésben: utóbbi így már meghaladta az 1523 milliárd forintot − hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu elemzése.

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