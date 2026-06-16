Deviza
EUR/HUF350,02 -0,14% USD/HUF301,66 -0,24% GBP/HUF404,86 -0,2% CHF/HUF379,51 -0,27% PLN/HUF82,44 -0,02% RON/HUF66,89 -0,11% CZK/HUF14,49 -0,19% EUR/HUF350,02 -0,14% USD/HUF301,66 -0,24% GBP/HUF404,86 -0,2% CHF/HUF379,51 -0,27% PLN/HUF82,44 -0,02% RON/HUF66,89 -0,11% CZK/HUF14,49 -0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 424,37 +0,6% MTELEKOM2 706 0% MOL3 822 +1,62% OTP44 280 +0,97% RICHTER12 040 -0,66% OPUS343 -2,33% ANY7 900 +1,01% AUTOWALLIS148,5 +1,68% WABERERS4 910 +0,2% BUMIX9 305,34 0% CETOP4 628,61 +0,16% CETOP NTR2 972,52 +0,89% BUX138 424,37 +0,6% MTELEKOM2 706 0% MOL3 822 +1,62% OTP44 280 +0,97% RICHTER12 040 -0,66% OPUS343 -2,33% ANY7 900 +1,01% AUTOWALLIS148,5 +1,68% WABERERS4 910 +0,2% BUMIX9 305,34 0% CETOP4 628,61 +0,16% CETOP NTR2 972,52 +0,89%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
piacok
forint
OTP
tőzsde
Mol

Meglódult a Mol és az OTP, a forint is jól indította a napot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Fél százalékkal pattant fel a keddi tőzsderajtkor a BUX index, az OTP és a Mol is erősen kezdett. A forint árfolyama kisebb mértékben erősödött a dollárral és az euróval szemben.
K. T.
2026.06.16, 09:09
Frissítve: 2026.06.16, 09:31

Kedvező hangulatban indult a kereskedés kedd reggel a tőzsdén, a forint is kisebb erősödéssel indította a napot, az iráni béke reménye kedvez a kockázatvállalásnak.

forint, tőzsde, Mol, OTP
Erősödéssel indult a kereskedés a pesti tőzsdén, az OTP és a Mol is drágul, a forint is jól rajtolt / Fotó: Móricz Sabján Simon

A Budapesti Értéktőzsde fő indexe, a BUX 0,4 százalékkal 138 141 pontra emelkedett a nyitáskor.

A vezető magyar részvények közül 

  • az OTP 0,3 százalékkal 43 990 forintra drágult,
  • a Richter papírjai 1,8 százalékkal 11 900 forintra estek,
  • a Magyar Telekom kurzusa 0,4 százalékkal 2696 forintra ereszkedett,
  • a Mol árfolyama pedig 0,8 százalékkal 3790 forintra erősödött.

A Magyar olajtársaság nem sokkal a tőzsdenyitás előtt jelentette be, hogy termelésmegosztási szerződést írt alá líbiai-tengeri kutatásról.

 MOL részvény
MOL részvény10:21:30
Árfolyam: 3 822 HUF +62 / +1,62 %
Forgalom: 545 597 640 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az amerikai–iráni békemegállapodásról érkező újabb információk mellett a technológiai szektor ralija maradhat fókuszban ma is a befektetőknél. Szerdán este a Fed kamatdöntő ülése szabhat majd irányt a piacoknak a hét második felében.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint kisebb mértékben tovább erősödött kedd reggel. Az euróval szemben 0,1 százalékot javított a hazai fizetőeszköz, a tőzsdenyitáskor 350,3 forinton jegyezték a közös európai pénzt.

Az Equilor technikai elemzése alapján a 350 forintos szint azonban továbbra is fontos támaszt képez az árfolyamban, ellenállás pedig 355 forintnál húzódik.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollárhoz képest minimálisan erősödött a forint, a keresztárfolyam 302,4-es szinten járt kilenc órakor.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós devizák is kevesebbe kerülnek, a cseh korona és a lengyel zloty is 0,1 százalékkal gyengült a magyar pénzhez képest.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu