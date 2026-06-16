Meglódult a Mol és az OTP, a forint is jól indította a napot

Kedvező hangulatban indult a kereskedés kedd reggel a tőzsdén, a forint is kisebb erősödéssel indította a napot, az iráni béke reménye kedvez a kockázatvállalásnak.

Erősödéssel indult a kereskedés a pesti tőzsdén, az OTP és a Mol is drágul, a forint is jól rajtolt / Fotó: Móricz Sabján Simon

A Budapesti Értéktőzsde fő indexe, a BUX 0,4 százalékkal 138 141 pontra emelkedett a nyitáskor.

A vezető magyar részvények közül

az OTP 0,3 százalékkal 43 990 forintra drágult,

a Richter papírjai 1,8 százalékkal 11 900 forintra estek,

a Magyar Telekom kurzusa 0,4 százalékkal 2696 forintra ereszkedett,

a Mol árfolyama pedig 0,8 százalékkal 3790 forintra erősödött.

A Magyar olajtársaság nem sokkal a tőzsdenyitás előtt jelentette be, hogy termelésmegosztási szerződést írt alá líbiai-tengeri kutatásról.