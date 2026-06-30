Ma dönt Románia, ellenkezőjét teszik az üzemanyagárakkal, mint a magyarok, átjárhatunk majd tankolni?

Miközben a magyar kormány a hatósági üzemanyagár kivezetéséről döntött, addig keleti szomszédunknál látszólag nem ebben az irányban gondolkodnak. A román országgyűlés kedden dönthet arról, hogy további három hónappal meghosszabbítja-e a tavasszal elfogadott, az üzemanyagárak emelkedésének mérséklését célzó intézkedéseket, köztük a gázolaj jövedéki adójának literenkénti 30 banis csökkentését.

Románia dönt az üzemanyagár korlátozásáról / Fotó: Vlad Ispas / Shutterstock

Az Adevarul román hírportál felidézte, hogy kedvező parlamenti döntés hiányában az intézkedések június 30-án hatályukat vesztik, az ágazat képviselői pedig arra figyelmeztetnek, hogy a kutakon érvényes üzemanyagárak már július első napjától emelkedhetnek.

Az intézkedés meghosszabbítására vonatkozó javaslatot a Szociáldemokrata Párt (PSD) nyújtotta be módosító indítvány formájában. A javaslat meghosszabbítaná a kőolaj- és kőolajtermékek piacán fennálló válsághelyzetet, amelyet április elején rendkívüli kormányrendelettel vezettek be a közel-keleti konfliktus eszkalálódását követően.

Amennyiben a módosító indítványt elfogadják, szeptember 30-ig érvényben maradnak a három hónappal ezelőtt bevezetett intézkedések, így:

a gázolaj jövedéki adójának literenkénti 30 banis csökkentése,

az ágazatban működő vállalatok által alkalmazható kereskedelmi árrés felső határának fenntartása,

a kőolajtermékek exportjának korlátozása,

a piaci szereplők többletbevételeinek különadóval történő megadóztatása.

Bogdan Ivan korábbi energiaügyi miniszter szerint ezen intézkedések megszüntetése azonnali negatív hatást gyakorolna az üzemanyagárakra. „A válsághelyzet megszüntetése és az árkorlátozás feloldása az üzemanyagárak emelkedéséhez vezetne” – jelentette ki, egyúttal arra kérve valamennyi parlamenti pártot, hogy támogassák a törvényjavaslatot.

A Román Közúti Fuvarozók Szövetsége (FORT) szintén támogatja az intézkedések meghosszabbítását, és arra figyelmeztet, hogy azok július elsejei megszüntetése legalább literenként 50 banis áremelkedést eredményezhet. A szervezet szerint az üzemanyagköltségek növekedése gyorsan megjelenne a fuvarozási díjakban, majd ezt követően az áruk és szolgáltatások áraiban is, tovább erősítve az inflációs nyomást.