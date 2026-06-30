Élesedik az új budapesti parkolási rendszer – a külföldi mobilszámmal rendelkezők a kényelmes és a macerás megoldás közül választhatnak

A Fővárosi Közgyűlés még 2024 végén döntött a parkolóautomaták fokozatos kivezetéséről, a szabályozás pedig július 1-jén lépett hatályba. Ettől kezdve Budapesten kizárólag mobiltelefonos fizetési módok használhatók: mobilalkalmazással, SMS-ben vagy hanghívással lehet parkolási díjat fizetni, az új szabályokkal együtt pedig emelkednek a parkolási díjak is – a részleteket ebben a cikkben olvashatja el a Világgazdaság oldalán. Július 1-től a budapesti parkolás bonyolítható külföldi mobiltelefonszám használatával is, ekkor azonban érdemes pár dolgora odafigyelni.

Július 1-től csak mobiltelefon segítésével lehet Budapesten parkolási díjat fizetni, ez érinti a külföldi mobilszámmal rendelkezőket is

Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Külföldi mobilszámmal is lehet parkolni, de nem mindegy hogyan

Az automaták eltűnésével különösen fontos kérdéssé vált, hogyan tudnak parkolást indítani azok, akik külföldi mobiltelefonszámmal érkeznek Budapestre. Számukra Budapest Főváros önkormányzata elsősorban a mobilalkalmazások használatát ajánlja.

A legkényelmesebb megoldást olyan parkolási alkalmazások jelentik, amelyek nemzetközi telefonszámmal is használhatók (pl. EasyPark vagy az MVM Mobiliti).

A regisztrációhoz jellemzően elegendő egy külföldi vagy magyar SIM-kártya, internetkapcsolat és bankkártya.

A kiválasztott alkalmazásban meg kell adni

a jármű rendszámát,

az országjelzést,

ki kell választani a megfelelő parkolási zónát, majd elindítani a parkolást.

Léteznek regisztráció nélkül használható alkalmazások is (pl. Parking Hungary). Alternatívát jelenthetnek azok az online parkolási felületek is, amelyek lehetővé teszik a bankkártyás fizetést közvetlenül interneten keresztül. Ezeknél nincs szükség magyar telefonszámra vagy külön mobilalkalmazásra, így a külföldről érkező autósok számára is egyszerű megoldást kínálhatnak.

Parkolás SMS-ben külföldi mobilról: kivitelezhető, de mérsékelten kényelmes

Az SMS-es vagy telefonos parkolás külföldi mobilelőfizetéssel már jóval problémásabb lehet. Ezek a szolgáltatások többnyire csak magyar mobilszolgáltatók hálózatából érhetők el közvetlenül, ezért a külföldi telefonszámmal érkezőknek célszerű inkább mobilalkalmazást használniuk.