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Élesedik az új budapesti parkolási rendszer – a külföldi mobilszámmal rendelkezők a kényelmes és a macerás megoldás közül választhatnak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A készpénzes parkolóautomaták megszűnésével július 1-jétől alapjaiban változik meg a budapesti parkolás: a díjat már kizárólag mobiltelefonon keresztül lehet rendezni. Az új rendszer a külföldi mobilszámmal érkező autósokat, turistákat is érinti, akiknek érdemes előre felkészülniük erre a helyzetre. Egy megfelelő applikáció kiválasztása erre a célra a leegyszerűbb lehet, de külföldi mobilszámmal is lehet SMS-ben parkolni, de esetben kötött formátumot kell alkalmazni.
VG
2026.06.30, 11:14

A Fővárosi Közgyűlés még 2024 végén döntött a parkolóautomaták fokozatos kivezetéséről, a szabályozás pedig július 1-jén lépett hatályba. Ettől kezdve Budapesten kizárólag mobiltelefonos fizetési módok használhatók: mobilalkalmazással, SMS-ben vagy hanghívással lehet parkolási díjat fizetni, az új szabályokkal együtt pedig emelkednek a parkolási díjak is – a részleteket ebben a cikkben olvashatja el a Világgazdaság oldalán. Július 1-től a budapesti parkolás bonyolítható külföldi mobiltelefonszám használatával is, ekkor azonban érdemes pár dolgora odafigyelni.

mobilparkolás, illusztráció
Július 1-től csak mobiltelefon segítésével lehet Budapesten parkolási díjat fizetni, ez érinti a külföldi mobilszámmal rendelkezőket is
Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Külföldi mobilszámmal is lehet parkolni, de nem mindegy hogyan

Az automaták eltűnésével különösen fontos kérdéssé vált, hogyan tudnak parkolást indítani azok, akik külföldi mobiltelefonszámmal érkeznek Budapestre. Számukra Budapest Főváros önkormányzata elsősorban a mobilalkalmazások használatát ajánlja.

A legkényelmesebb megoldást olyan parkolási alkalmazások jelentik, amelyek nemzetközi telefonszámmal is használhatók (pl. EasyPark vagy az MVM Mobiliti). 

A regisztrációhoz jellemzően elegendő egy külföldi vagy magyar SIM-kártya, internetkapcsolat és bankkártya.

A kiválasztott alkalmazásban meg kell adni

  • a jármű rendszámát, 
  • az országjelzést, 
  • ki kell választani a megfelelő parkolási zónát, majd elindítani a parkolást.

Léteznek regisztráció nélkül használható alkalmazások is (pl. Parking Hungary). Alternatívát jelenthetnek azok az online parkolási felületek is, amelyek lehetővé teszik a bankkártyás fizetést közvetlenül interneten keresztül. Ezeknél nincs szükség magyar telefonszámra vagy külön mobilalkalmazásra, így a külföldről érkező autósok számára is egyszerű megoldást kínálhatnak.

Parkolás SMS-ben külföldi mobilról: kivitelezhető, de mérsékelten kényelmes

Az SMS-es vagy telefonos parkolás külföldi mobilelőfizetéssel már jóval problémásabb lehet. Ezek a szolgáltatások többnyire csak magyar mobilszolgáltatók hálózatából érhetők el közvetlenül, ezért a külföldi telefonszámmal érkezőknek célszerű inkább mobilalkalmazást használniuk.

Amennyiben mégis SMS-es megoldást vesznek igénybe, a rendszámot és az országkódot az előírt formátumban kell megadni (hasonlóan pl. az SMS-ben történő lottófogadáshoz), hogy a rendszer megfelelően azonosítsa a külföldi rendszámú járművet (például: Rendszám,Országkód,Járműkód – a példaformátumban szándékosan nincs szóköz a kódelemek között), ami biztosítja, hogy a magyar rendszer helyesen azonosítsa a külföldi felségjelzésű autót.

Az új, lényegében készpénzmentes parkolási rendszer ugyanakkor több kritikát is kapott. A Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület szerint a készpénzes fizetés megszüntetése megnehezíti a szabályos parkolási díjfizetést azok számára, akik nem használnak digitális fizetési megoldásokat. A szervezet azt javasolta, hogy a készpénzzel fizetni kívánók számára biztosítsanak utólagos befizetési lehetőséget a kerületi parkolási irodákban, egységes, háromórás díj megfizetésével.

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