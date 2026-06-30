Néhány éven belül ismét a korábbi erejét idézhetné a német ipar, de ehhez előbb politikai fordulatra lenne szükség Németországban – erről beszélt Alice Weidel, az Alternatíva Németországnak (AfD) társelnöke a Reutersnek adott interjújában. A politikus szerint a német gazdaság versenyképességének helyreállításához ismét olcsó orosz olajra és földgázra lenne szükség, ami szerinte a „Made in Germany” sikerének egyik legfontosabb alapja volt.

Visszatérhet a német ipar aranykora? Alice Weidel szerint egyetlen dolog hiányzik hozzá, ehhez viszont a német választókra van szükség / Fotó: APA-Images via AFP

Weidel úgy véli, hogy az AfD előtt komoly politikai lehetőség áll, miután a párt jelenleg is vezet a közvélemény-kutatásokban a szeptemberi szász-anhalti és mecklenburg–elő-pomerániai tartományi választások előtt. Szerinte ezek a választások mérföldkövet jelenthetnek afelé, hogy az AfD a 2029-es szövetségi választás után akár kormányra is kerülhessen.

Az olcsó orosz energia lehet a német ipar újraindításának kulcsa

A politikus szerint Németország gazdasági problémáinak egyik legfontosabb oka az, hogy az ország elveszítette a korábban rendelkezésre álló olcsó orosz energiahordozókat. Alice Weidel úgy fogalmazott:

Az olcsó orosz energia volt a Made in Germany sikerének titka. Erre ismét szükségünk van.

Állítása szerint az energiaellátás átalakulása évekkel vetette vissza a német gazdaságot, miközben százezrek veszítették el a munkájukat. Hozzátette, hogy Németország ma jóval drágábban vásárol energiát, részben az Egyesült Államoktól.

Az orosz-ukrán háború kitörése előtt Oroszország biztosította Németország nyersolaj-importjának több mint egyharmadát, valamint földgázimportjának több mint felét. A 2022-es szankciók, illetve az Északi Áramlat vezetékrendszert ért robbantások után a német ipar jelentősen magasabb energiaárakkal szembesült, ami különösen az energiaigényes ágazatok versenyképességét rontotta.

A választók dönthetnek arról, visszatérhet-e a korábbi modell

Weidel szerint a német ipar néhány éven belül ismét felzárkózhatna a korábbi teljesítményéhez, ha politikai változás következne be, és Németország ismét hozzáférne az olcsó orosz energiahordozókhoz. Ehhez azonban nemcsak gazdasági, hanem választói fordulatra is szükség van. A politikus úgy látja, hogy

a szeptemberi keletnémet tartományi választások döntő jelentőségűek lehetnek az AfD országos hatalomra kerülése szempontjából.

Szerinte, ha a párt megnyeri Szász-Anhaltot, azt Mecklenburg–Elő-Pomeránia is követheti, ami közelebb viheti őket ahhoz, hogy a következő vagy az azt követő szövetségi választáson kancellárt adjanak.