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Alice Weidel
Németország
tartományi választás
orosz gáz
orosz energia
orosz olaj

Visszatérhet a német ipar aranykora? Alice Weidel szerint egyetlen dolog hiányzik hozzá, ehhez viszont a német választókra van szükség

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Pár éven belül ismét a korábbi erejét idézhetné a német ipar – ezt állítja Alice Weidel, az AfD társelnöke. A politikus szerint az olcsó orosz energia volt a „Made in Germany” sikerének egyik legfontosabb alapja, amely nélkül Németország tartós versenyhátrányba került. Alice Weidel úgy véli, a fordulathoz azonban nemcsak az energiaellátás megváltozására, hanem a német választók politikai döntésére is szükség lesz.
VG
2026.06.30, 12:11

Néhány éven belül ismét a korábbi erejét idézhetné a német ipar, de ehhez előbb politikai fordulatra lenne szükség Németországban – erről beszélt Alice Weidel, az Alternatíva Németországnak (AfD) társelnöke a Reutersnek adott interjújában. A politikus szerint a német gazdaság versenyképességének helyreállításához ismét olcsó orosz olajra és földgázra lenne szükség, ami szerinte a „Made in Germany” sikerének egyik legfontosabb alapja volt.

Visszatérhet a német ipar aranykora? Alice Weidel szerint egyetlen dolog hiányzik hozzá, ehhez viszont a német választókra van szükség
Visszatérhet a német ipar aranykora? Alice Weidel szerint egyetlen dolog hiányzik hozzá, ehhez viszont a német választókra van szükség / Fotó: APA-Images via AFP

Weidel úgy véli, hogy az AfD előtt komoly politikai lehetőség áll, miután a párt jelenleg is vezet a közvélemény-kutatásokban a szeptemberi szász-anhalti és mecklenburg–elő-pomerániai tartományi választások előtt. Szerinte ezek a választások mérföldkövet jelenthetnek afelé, hogy az AfD a 2029-es szövetségi választás után akár kormányra is kerülhessen.

Az olcsó orosz energia lehet a német ipar újraindításának kulcsa

A politikus szerint Németország gazdasági problémáinak egyik legfontosabb oka az, hogy az ország elveszítette a korábban rendelkezésre álló olcsó orosz energiahordozókat. Alice Weidel úgy fogalmazott:

Az olcsó orosz energia volt a Made in Germany sikerének titka. Erre ismét szükségünk van.

Állítása szerint az energiaellátás átalakulása évekkel vetette vissza a német gazdaságot, miközben százezrek veszítették el a munkájukat. Hozzátette, hogy Németország ma jóval drágábban vásárol energiát, részben az Egyesült Államoktól.

Az orosz-ukrán háború kitörése előtt Oroszország biztosította Németország nyersolaj-importjának több mint egyharmadát, valamint földgázimportjának több mint felét. A 2022-es szankciók, illetve az Északi Áramlat vezetékrendszert ért robbantások után a német ipar jelentősen magasabb energiaárakkal szembesült, ami különösen az energiaigényes ágazatok versenyképességét rontotta.

A választók dönthetnek arról, visszatérhet-e a korábbi modell

Weidel szerint a német ipar néhány éven belül ismét felzárkózhatna a korábbi teljesítményéhez, ha politikai változás következne be, és Németország ismét hozzáférne az olcsó orosz energiahordozókhoz. Ehhez azonban nemcsak gazdasági, hanem választói fordulatra is szükség van. A politikus úgy látja, hogy 

a szeptemberi keletnémet tartományi választások döntő jelentőségűek lehetnek az AfD országos hatalomra kerülése szempontjából. 

Szerinte, ha a párt megnyeri Szász-Anhaltot, azt Mecklenburg–Elő-Pomeránia is követheti, ami közelebb viheti őket ahhoz, hogy a következő vagy az azt követő szövetségi választáson kancellárt adjanak.

Az AfD orosz kapcsolatai az elmúlt hetekben ismét reflektorfénybe kerültek. Markus Frohnmaier, a párt egyik vezető parlamenti képviselője nemrég Oroszországba utazott, ahol tárgyalt a Gazprom vezérigazgatójával, Alekszej Millerrel.

  • Frohnmaier azt mondta, hogy támogatná az Északi Áramlat gázvezeték újbóli megnyitását,
  • és állítása szerint a Gazprom vezetése úgy látja, hogy megfelelő politikai döntés esetén akár három hónapon belül újraindulhatna a gázszállítás Németország felé.

A jelenlegi német kormány továbbra is kitart Ukrajna támogatása és az Oroszországgal szembeni szankciók mellett, a CDU és a többi nagy párt pedig továbbra is kizárja az együttműködést az AfD-vel. Roderich Kiesewetter CDU-s képviselő szerint az AfD tudatosan idealizálja Oroszországot a keletnémet választók megszólítása érdekében, ami szerinte torzítja a német közéleti vitát. Weidel ezzel szemben visszautasította azokat a kritikákat, amelyek szerint pártja szélsőjobboldali lenne. Azt mondta, az AfD nem akarja „felforgatni” Németországot, hanem olyan politikát kíván folytatni, amely szerinte a hétköznapi emberek érdekeit szolgálja.

Energiaválság

Energiaválság
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