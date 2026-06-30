Nagy dobásra készül a Budapest Airport: hamarosan megkezdődhet a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztése − indul a közbeszerzés

A Budapest Airport 96 hónapos időtartamra kíván több ajánlattevővel keretmegállapodást kötni a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér hosszú távú fejlesztési programjának tervezési feladataira. Az Európai Unió közbeszerzési értesítőjében (TED) közzétett felhívásból kiderül, hogy a tervezett bővítés a repülőtér utasforgalmi és üzemi infrastruktúráját érinti – írja a Magyar Építők.

Jelentős fejlesztéseket készít elő a repülőtér üzemeltetője / Fotó: Vémi Zoltán / Forrás: VG

Milyen fejlesztések szerepelhetnek a programban?

A fejlesztések közé tartozik egy új, földi oldali terminálépület megtervezése, a 2A és 2B terminálok, továbbá a SkyCourt átalakítása és bővítése, valamint új utasmólók létesítése.

A program mindezek mellett a légiforgalmi előterek, gurulóutak, közművek, közlekedési kapcsolatok és egyéb kiszolgáló létesítmények fejlesztését is magában foglalja.

A közbeszerzési dokumentáció alapján a keretmegállapodás szükségessé teheti számos különböző épület- és infrastruktúratípus tervezését. A projekt részeként tervek készülhetnek többek között:

a T2A, T2B terminálok és a SkyCourt fejlesztésére,

az új "E" jelű utasmólóra,

új terminálépületre,

légiforgalmi előterekre és gurulóutakra,

futópályákhoz kapcsolódó létesítményekre,

irányítótoronyra,

repülőgéphangárokra,

parkolóházakra,

vasútállomásra,

szállodára,

energiaközpontra és közműépületekre,

geotermikus erőműre,

utakra, parkolókra és egyéb kiszolgáló rendszerekre.

A dokumentáció szerint ezzel párhuzamosan mintegy 30 ezer négyzetméter nettó alapterületű épület, valamint megközelítőleg 175 ezer négyzetméternyi légiforgalmi előtér és gurulóút tervezése is folyhat.

Így oszthatják ki a tervezési feladatokat

A közbeszerzés nem jelent automatikus megrendelést a nyertes ajánlattevők számára. A Budapest Airport több pályázóval köthet keretmegállapodást. A konkrét tervezési feladatokat ezt követően, úgynevezett versenyújranyitások keretében osztják ki.

Ez azt jelenti, hogy minden egyes fejlesztési elem esetében a keretmegállapodás résztvevői ismét ajánlatot tesznek az adott feladatra. Megrendelés kizárólag ezeknek az egyedi versenyeknek az eredményeként jön létre.

A dokumentáció szerint a versenyújranyitások során egyidejűleg akár 10–12 millió euró értékű tervezési szerződéseket is köthetnek.