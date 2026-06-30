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sportszergyártó

Az Adidas is beleremegett a kínos német focikudarcba

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Alaposan megviselte a sportszergyártót a német labdarúgó-válogatott korai és kínos kiesése a világbajnokságról. Lefordultak az Adidas részvényei, de az elemzők továbbra is vételre ajánlják őket.
Murányi Ernő
2026.06.30, 11:44

Miután a német labdarúgó-válogatott keddre virradóra váratlanul kiesett a világbajnokságról, kedden a csapatnak beszállító  Adidas sportszergyártó vállalat részvényei a kereskedés első perceiben rögtön 3 százalékot veszítettek árfolyamukból, 175,15 euróra esve.

Adidas
Az Adidas is beleremegett a kínos német focikudarcba  / Fotó: AFP

Adidas: vége a német futballeufóriának

A mintegy 7 milliós lakosságú Paraguaytól elszenvedett kínos vereség ugyanis egy csapásra véget vetett az Európa legnagyobb gazdaságában éppen kibontakozó futballeufóriának. A német sportszergyártó részvényei amúgy az áprilisi 130 euró környéki lokális mélypontjukról éppen a világbajnoksággal kapcsolatos felhajtás hatására indultak egy több hónapos hegymenetre, amelynek csúcspontját június 26-án érte el a papír 181 euró feletti kurzussal. Az elmúlt egy évet viszont a keddi fordulatot követően még így is 9,5 százalékos mínuszban zárta a részvény.

Különösen a német csapat meze volt a közelmúltban rendkívül kelendő. Björn Gulden, az Adidas vezérigazgatója kifejezetten hangsúlyozta a nagy keresletet, egyenesen bestsellernek nevezve a trikót. A Paraguay elleni megalázó vereség után azonban a mezek forgalma visszahullhat a semmibe. A néhány nappal ezelőtt még bombaerős világbajnoki konjunktúrának tűnt nyári időszak a válogatott gyenge teljesítménye nyomán egyszeriben totálisan érdektelenné vált.

Kárba vesztek a marketingkiadások 

A fordulat már csak azért is fájó, mert miközben a világbajnokság valószínűleg felpörgette a bevételek növekedését a második negyedévben, a vállalat hatalmas összegekkel növelte marketingbüdzséjét is, éppen a német csapat várható jó szereplésére tekintettel. Ráadásul 2027-től kezdődően a német válogatottat már nem az Adidas, hanem a Nike fogja felszerelni, ergo a jövőben sem fordulhatnak termőre ezek a német válogatottra mint reklámhordozóra építő kiadások.   

Öröm az ürömben, hogy a piaci megfigyelők szerint a német sportszergyártó várhatóan növelni fogja piaci részesedését az észak-amerikai piacon. 

Az LSEG elemzői konszenzusa mindezzel együtt továbbra is vételre ajánlja az Adidas részvényeit, miközben a mediáncélár 210 euró. A céget követő 31 elemző közül 23 vételre ajánlja a papírt, hatan tartanák, és két elemző eladást javasol a részvényeseknek.  Mindebből következően - az elemzői véleményekre alapozva és a hullámvölgyet kihasználva - élelmes befektetők akár le is csaphatnak az Adidas részvényeire, de ez nem minősül befektetési tippnek.

 

 

 

 

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