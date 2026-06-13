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hadiipar
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hadiipari vállalat
KNDS
harckocsigyártás
védelmi ipar
tank
tőzsdei bevezetés
vadászgépek
Franciaország

Katasztrófa: a szemünk láttára omlik össze az európai fegyveripar, nem épül meg a szupertank az oroszok ellen – Putyinnak fülig ér a szája, eurómilliárdokat buknak a németek

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A közös európai vadászgép-program lezárása után a francia–német harckocsifejlesztés is veszélybe kerülhet, ami bizonytalanságot okoz a védelmi iparban. A KNDS számára különösen nagy a tét, mert a tervezett tőzsdei bevezetés értékelését jelentősen csökkentheti, ha a harckocsifejlesztési projekt kudarca miatt elveszíti növekedési potenciáljának központi elemét.
VG
2026.06.13, 17:13
Frissítve: 2026.06.13, 17:34

A francia-német FCAS vadászgép-projekt bukása alapvetően megkérdőjelez egy második kiemelkedő projektet, és veszélyezteti az év egyik legnagyobb tőzsdei bevezetését – írja a Frankfurter Rundschau.

A vadászgépprogram vége dominóhatást indíthat a hadiiparban, harckocsik és a KDNS jövője is veszélybe kerülhet Official,Flag,Of,The,Europian,Union,In,Front,Of,A
A vadászgépprogram vége dominóhatást indíthat a hadiiparban, harckocsik és a KDNS jövője is veszélybe kerülhet / Fotó: Martin Bergsma

Az FCAS projekt elvetése után a jövő harckocsija is veszélybe került

Az FCAS lemondása egy másik nagy projektet is érint: a Fő Szárazföldi Harci Rendszert (MGCS). A tervezett szupertank a német Leopardot és a francia Leclercet hivatott felváltani 2040-től.

Macron már februárban figyelmeztetett: ha az FCAS megbukik, „kénytelenek leszünk újragondolni a közös harckocsiprojektet”. Ez a pillanat most elérkezett.

Az iparági szakértők ezt katasztrofális jelnek tekintik. Egy védelmi ipari vezető a Wirtschaftswochéban a „nemzeti megoldásokba való visszaesésre” figyelmeztet, „pontosan most, amikor a globális helyzet fokozottabb, határokon átnyúló védelmi együttműködést követel”.

Meginoghat a KNDS védelmi ipari vállalat tőzsdei bevezetése

A fenti hír különösen érzékenyen érinti a francia-német KNDS tankgyártót, ami a Leopard tankgyártó Krauss-Maffei Wegmann anyavállalata. A cég erre az évre tervezte a tőzsdei bevezetését, és az MGCS-t fő növekedési motorként kívánta használni. 

Az év elején az értékeléssel megbízott bankok 25 milliárd eurós piaci kapitalizációra számítottak. Most a bennfentesek csak 15 milliárd eurós számot látnak reálisnak. Egy védelmi vezető a Wirtschaftswochének úgy nyilatkozott, hogy az „MGCS nélkül közelebb lehet a 12 milliárd euróhoz”. Ez kevesebb, mint a fele lenne az eredeti célnak.

Jean-Paul Alary, a KNDS vezérigazgatója hangsúlyozza, hogy a tőzsdei bevezetés független az MGCS-től, és a 23 milliárd eurós megrendelésállomány önmagáért beszél.

Sok befektető számára azonban az MGCS több, mint puszta bevételnövelő tényező: arra fogadtak, hogy a nagyszabású szerződés valóban multinacionális vállalattá alakítja a céget. 

Az egyik nyertes minden bizonnyal Lars Klingbeil német pénzügyminiszter lehet, aki a részvények 40 százalékát kívánja megszerezni az IPO-ban, és amiért most valószínűleg jóval kevesebbet fog fizetni az eredetileg becsült 10 milliárd eurónál – mutatott rá a német lap.

Befellegzett a francia-német FCAS vadászgépprojektnek

Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök hétfő este bejelentették, hogy befejezték a közös FCAS (Future Combat Air System) vadászgépprojektet. A tervezett rendszer részeként fejlesztenék azt a digitális rendszert is, amely a repülőgépeket drónokhoz és műholdakhoz kapcsolja, ezt a komponenst a két ország egyelőre közösen kívánja tovább fejleszteni.

A projekt keretében eredetileg egy pilótával vezethető vadászgépet kellett volna kifejleszteni, amelynek a FCAS elnevezésű jövőbeli légi harcrendszer magját kellett volna alkotnia. 

Azonban kilenc év eltelte és 100 milliárd euró elköltése után a projektben egyetlen repülhető prototípus sem készült. 

Az ipari partnerek, az Airbus és a francia Rafale gyártója, a Dassault közötti vitát nem sikerült rendezni. A Dassault vezető szerepet követelt, míg Németország ragaszkodott a megállapodott egyenlő részvételhez – sikertelenül.

Az FCAS programot Emmanual Macron francia államfő kezdeményezte 2017-ben, elnökségének egyik zászlóshajó projektjeként. Most, hivatali idejének utolsó évében a program legfontosabb eleme kerül le a napirendről. A végleges döntés a múlt pénteken, az EU montenegrói Nyugat-Balkán-csúcstalálkozóján született meg, ahol Merz kancellár négyszemközt közölte Macronnal az álláspontját.

A zöldek szerint maga Merz is már korábban központi problémaként azonosította az eltérő követelményeket: „A franciáknak a vadászgépek következő generációjában egy nukleáris fegyverzet hordozására alkalmas és egy hordozórakéta szállítására alkalmas repülőgépre van szükségük. Jelenleg nincs erre szükségünk a német Bundeswehrben” – mondta a pénzügyminiszter a Power Shift című podcastben.

A koalíció és az ellenzék politikailag eltérően reagált. Thomas Erndl (CSU) uniós védelempolitikai szakértő „úttörő és helyes döntésnek” nevezte a leállást. Siemtje Möller, az SPD parlamenti frakciójának alelnöke egy „nem meglepő és kizárólag logikus” döntésről beszélt. Franziska Brantner, a Zöld Párt vezetője viszont figyelmeztetett: „Ha a dolgok rosszul alakulnak, végül egyáltalán nem lesz modern európai vadászgép, vagy csak amerikai motorral. Ez hanyagság.”

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