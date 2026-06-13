Katasztrófa: a szemünk láttára omlik össze az európai fegyveripar, nem épül meg a szupertank az oroszok ellen – Putyinnak fülig ér a szája, eurómilliárdokat buknak a németek

A francia-német FCAS vadászgép-projekt bukása alapvetően megkérdőjelez egy második kiemelkedő projektet, és veszélyezteti az év egyik legnagyobb tőzsdei bevezetését – írja a Frankfurter Rundschau.

A vadászgépprogram vége dominóhatást indíthat a hadiiparban, harckocsik és a KDNS jövője is veszélybe kerülhet / Fotó: Martin Bergsma

Az FCAS projekt elvetése után a jövő harckocsija is veszélybe került

Az FCAS lemondása egy másik nagy projektet is érint: a Fő Szárazföldi Harci Rendszert (MGCS). A tervezett szupertank a német Leopardot és a francia Leclercet hivatott felváltani 2040-től.

Macron már februárban figyelmeztetett: ha az FCAS megbukik, „kénytelenek leszünk újragondolni a közös harckocsiprojektet”. Ez a pillanat most elérkezett.

Az iparági szakértők ezt katasztrofális jelnek tekintik. Egy védelmi ipari vezető a Wirtschaftswochéban a „nemzeti megoldásokba való visszaesésre” figyelmeztet, „pontosan most, amikor a globális helyzet fokozottabb, határokon átnyúló védelmi együttműködést követel”.

Meginoghat a KNDS védelmi ipari vállalat tőzsdei bevezetése

A fenti hír különösen érzékenyen érinti a francia-német KNDS tankgyártót, ami a Leopard tankgyártó Krauss-Maffei Wegmann anyavállalata. A cég erre az évre tervezte a tőzsdei bevezetését, és az MGCS-t fő növekedési motorként kívánta használni.

Az év elején az értékeléssel megbízott bankok 25 milliárd eurós piaci kapitalizációra számítottak. Most a bennfentesek csak 15 milliárd eurós számot látnak reálisnak. Egy védelmi vezető a Wirtschaftswochének úgy nyilatkozott, hogy az „MGCS nélkül közelebb lehet a 12 milliárd euróhoz”. Ez kevesebb, mint a fele lenne az eredeti célnak.

Jean-Paul Alary, a KNDS vezérigazgatója hangsúlyozza, hogy a tőzsdei bevezetés független az MGCS-től, és a 23 milliárd eurós megrendelésállomány önmagáért beszél.

Sok befektető számára azonban az MGCS több, mint puszta bevételnövelő tényező: arra fogadtak, hogy a nagyszabású szerződés valóban multinacionális vállalattá alakítja a céget.

Az egyik nyertes minden bizonnyal Lars Klingbeil német pénzügyminiszter lehet, aki a részvények 40 százalékát kívánja megszerezni az IPO-ban, és amiért most valószínűleg jóval kevesebbet fog fizetni az eredetileg becsült 10 milliárd eurónál – mutatott rá a német lap.