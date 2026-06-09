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Forró nyár előtt: a francia villamosenergia-árak felzárkóznak a némethez

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A francia villamosenergia-árak két nap alatt közel tíz százalékkal emelkedtek, miközben Németországban alig mozdult el a mutató. A különbség mögött a várható forró nyár és a nukleáris erőművek esetleges kiesése áll.
VG
2026.06.09, 17:20
Frissítve: 2026.06.09, 17:28

A francia villamosenergia-árak felzárkóznak a némethez, miután a piacokon egyre erősödik a félelem: egy forró nyár jelentősen megnövelheti a hűtési célú energiafelhasználást Franciaországban, miközben Németország kedvezőbb időjárási és energiapiaci körülményeket élvez – írja a Bloomberg.

FRANCE - ENERGY - AGRICULTURE - ILLUSTRATION Forró nyár előtt: a francia villamosenergia-árak felzárkóznak a némethez
Fotó: Hans Lucas via AFP

A júliusi francia áramkontraktusok ára két nap alatt közel 10 százalékkal emelkedett, míg a német határidős ár alig 1 százalékkal nőtt. A két ország árai így 41 euró per megawattórás közelségbe kerültek, nagyjából arra a szintre, ahol az iráni háború kitörése előtt álltak.

Az eltérő irányú mozgás mögött az húzódik meg, hogy Franciaországban a légkondicionálók tömeges bekapcsolása mellett a nukleáris és vízerőmű-kapacitások kiesésének kockázata is nő, ha a folyók vize túlságosan felmelegszik. „A forró nyártól való félelem és a nukleáris kapacitások esetleges csökkenése árnyékot vet a francia piacra” – mondta Karsten Sander Nielsen, a Mind Energy vezető elemzője a lapnak.

Forró napok jönnek Franciaországban

A francia meteorológiai hivatal, a Météo-France előrejelzése szerint a korábbi hűvös atlanti légtömegek visszahúzódása után egy anticiklon veszi át az uralmat az ország felett. Már péntektől 30 Celsius-fok körüli hőmérsékletre számíthatnak a déli és nyugati területeken, hétvégén egyes déli régiókban akár 35 fokot is mérhetnek.

A meleget az Ibériai-félsziget felől érkező meleg légtömeg hozza magával. Ez a forgatókönyv nem ismeretlen: korábbi forró nyarakon a folyóvizek felmelegedése miatt a hatósági hőmérsékleti előírások betartása érdekében több nukleáris erőmű teljesítményét kellett visszafogni, az alacsonyabb vízszint pedig a vízerőmű-termelést is visszaveti.

Németországban máshogy mozognak a villamosenergia-árak

Németországban az áramárak más erők szerint mozognak: a szén-, a gáz- és a szén-dioxid-kvóta-piac csökkenő trendjét követik. A gázárak a márciusi iráni háborút övező turbulencia után viszonylagos nyugalomba kerültek. „Reggel a gáz, a szén és a szén-dioxid egyaránt csökken, és a német piac ezt szorosabban leképezi, mint a francia” – mutatott rá William Peck, az Energy Aspects vezető európai árampiaci elemzője.

A kereskedők arra is figyelnek, hogy Németországban jövő héten hűvösebb, szeles idő várható. Kedden a német hónapos határidős áramár körülbelül 2 százalékkal esett vissza, míg a francia ár mindössze 0,6 százalékkal csökkent.

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