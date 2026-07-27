Bemondta az évtized célszámát az egyik OPEC-tag: napi 3 millió hordóra emelnék a kitermelést – pár év alatt dupláznának, Európa akár még jobban is járhat ezzel

Afrika legnagyobb olajtermelője 2030-ra megduplázná kitermelését. Nigéria ambiciózus célja azt jelenti, hogy az ország tovább erősítené vezető szerepét Afrika legnagyobb olajtermelőjeként – írja a Business Indsider afrikai kiadása. A magasabb olajipari termelési volumen fontos lenne az állami bevételek, a devizabevételek és a gazdasági növekedés szempontjából. Ha teljesül, azzal Nigéria egyre komolyabb szereplőként léphet fel Európa felé is mint jelentős energia exportáló amellett, hogy belföldi igényei kapcsán egyre inkább önellátóvá válhat.

Nigéria olajiparának irányítói 2030 a kitermelés duplázását tűzték ki célként, az OPEC+ ország ezzel szintet lépne az olajállamok között (az illusztrációs célú képen egy nigériai olajipari létesítmény)

Fotó: Ikechi Ugwoeje / Shutterstock

Elindult a reformhullám a nigériai olajiparban

„A nemzeti cél az, hogy 2030-ra elérjük a napi 3 millió hordós kitermelést. Úgy gondolom, képesek vagyunk erre” – idézi a lap Oritsemeyiwa Eyesan-t, a Nigériai Upstream Kőolajipari Szabályozó Bizottság (NUPRC) vezérigazgatóját. A szakember szerint a gyorsabb engedélyezési, licencelési és nyersolaj-értékesítési eljárások a legfontosabb reformok közé tartoznak, amelyek új beruházásokat indítanak el a kutatás-termelési szektorban.

Eyesant 2025 decemberében nevezte ki Bola Tinubu nigériai elnök a kőolajipar újjáélesztését célzó program részeként. Elmondása szerint azokat a tényezőket, amelyek korábban elriasztották a befektetőket, fokozatosan sikerül felszámolni az egyébként korrupciótól vastagon átitatott ágazatban. A Tinubu-kormányzat adókedvezményeket és szabályozási könnyítéseket vezetett be annak érdekében, hogy mind a nemzetközi olajtársaságok, mind a hazai termelők új beruházásokat indítsanak.

A reformok eredménye már a termelési adatokban is látható.

Az NUPRC adatai szerint Nigéria nyersolaj-kitermelése júniusban átlagosan napi 1,56 millió hordót tett ki, ami 2020 áprilisa óta a legmagasabb havi érték.

Az ország ezzel mintegy 4 százalékkal túlteljesítette az OPEC által számára meghatározott napi 1,5 millió hordós kvótát. Ez jelentős fordulatnak számít, mivel Nigéria az elmúlt években rendszeresen a kvóta alatt termelt az olajlopások, a vezetékek elleni szabotázsakciók és az üzemeltetési problémák miatt.