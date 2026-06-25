Vonatszerencsétlenség Lengyelországban: összeütközött két vonat, 16 mentő van a helyszínen

A lengyelországi Pila járásban található Bialosliwie településen összeütközött két személyvonat. Egy vasúti kocsi kisiklott, helyszíni források szerint a balesetnek több sérültje is van, a mentés jelenleg is zajlik.

Két vonat ütközött Lengyelországban / Fotó: NurPhoto via AFP

A vonatszerencsétlenségről

Egy Intercity-szerelvény csütörtök este 18:00 óra körül, Bialosliwie állomás közelében, a Polregio egyik regionális járatával ütközött − számolt be a baletesetről Martin Halasz, a poznani tűzoltóság parancsnokságának munkatársa, majd hozzátette, hogy

az előzetes információk szerint a megközelítőleg 200 utasból hárman sérültek meg.

A mentési munkálatok, több tucat tűzoltóegység részvételével, nagy erővel zajlanak.

Megszólalt a vasúttársaság szóvivője

Michal Wrzosek, a PKP Intercity szóvivője szerint a Pilából Bydgoszczba tartó Polregio-vonat érintkezett a Varsó Wschodnia és Bialogard között közlekedő Intercity-szerelvénnyel, aminek következtében az Intercity utolsó kocsija, valamint a regionális útvonalat teljesítő motorvonat egy része kisiklott.

Wrzosek értesülései szerint a három sérült zúzódások, illetve ficamok miatt szorult orvosi ellátásra és a helyszínen kaptak segítséget.

A balesetben érintett járatok utasaiért mentesítő pótlóbuszok érkeznek.

Az első fotók és beszámolók alapján kijelenthető, hogy a szerelvények nem frontálisan ütköztek

− mondta Wrzosek, majd rámutatott, hogy a párhuzamos vágányokon közlekedő vonatok eddig tisztázatlan okból egymáshoz értek. Annyi bizonyos, hogy a baleset helyszínén egy váltó található.

A lengyel vasúti infrastruktúra kezelőjének (PKP PLK) sajtómunkatársa azt mondta, hogy a bizottság kivizsgálja a baleset körülményeit, a forgalom pedig csak az érintett infrastruktúra megfelelő ellenőrzését követően indulhat újra. A Pila és Bydgoszcz közötti szakaszon a vonatközlekedés szünetel.