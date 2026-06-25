Bejelentés: azonnal leállítják a francia atomerőműveket a pokoli hőség miatt – veszélyben lehet Európa energiaellátása
A rekordhőhullám miatt Franciaország több atomerőművi blokkját is le kellett állítani, miután a folyók túlmelegedése elérte a környezetvédelmi határértékeket. A helyzet egyszerre érinti az energiatermelést, a vízi ökoszisztémákat és a lakosságot, miközben a hőség már halálos áldozatokat is követelt.
A tartós és rekordokat döntő hőhullám közvetlen hatást gyakorol Franciaország villamosenergia-rendszerére: több atomerőmű blokkját is le kellett állítani, miután a folyók hőmérséklete elérte a környezetvédelmi határértékeket. Az intézkedések mögött nem műszaki hiba, hanem jogszabályi kötelezettség áll, amely a vízi ökoszisztémák védelmét írja elő.
A francia energiainfrastruktúra is beletört a hőségbe
Az EDF két nukleáris reaktort állított le ideiglenesen a Nogent-sur-Seine erőműben, a Szajna folyó mentén, valamint a Bugey létesítményben, a Rhône partján. Emellett a Golfech erőmű egy blokkja is leállt, miközben több más telephelyen is termeléscsökkentés történt a 57 reaktoros francia flotta különböző pontjain.
A problémát az okozza, hogy az atomerőművek hűtéshez folyóvizet használnak. A felmelegedett víz visszaengedése azonban szigorú határértékekhez kötött, mert a túl meleg visszajuttatott víz károsíthatja a folyók élővilágát. Hőhullám idején a folyók eleve magasabb hőmérsékleten érkeznek, így a rendszer könnyen eléri a szabályozási plafont.
A Nogent-sur-Seine erőműben már a hét elején is visszafogták az egyik blokk teljesítményét, kifejezetten azzal a céllal, hogy csökkentsék a Szajna terhelését. Az EDF közlése szerint a beavatkozás célja az volt, hogy a vízkivétel és a visszabocsátás közötti hőmérséklet-különbség ne veszélyeztesse a folyó élővilágát.
A helyzetet súlyosbítja, hogy a hőhullám Franciaországban már halálos áldozatokat is követelt.
Legalább 18, hővel összefüggésbe hozható halálesetet jelentettek, és több mint 40 ember fulladt vízbe június közepe óta, ami a megnövekedett strandolási és vízhasználati aktivitással is összefügg.
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Már napok óta tart a kánikula, azonban a következő időszakban sem várható enyhülés. A HungaroMet előrejelzései szerint az eddiginél is nagyobb hőségre kell számítani, ezért nem árt az elővigyázatosság, főleg amennyiben szabadtéri programot tervezünk a hétvégére.
A francia hálózatüzemeltető, az RTE ugyanakkor közölte, hogy az ország jelenleg elegendő termelési kapacitással rendelkezik a kereslet kielégítésére, még az erőművi kiesések mellett is. Ez a megállapítás azt jelzi, hogy a rendszer egyelőre stabil, de feszes egyensúlyi helyzetben működik.
A hatóságok közben országos szinten is szigorítottak: Franciaország több mint felében vörös riasztást adtak ki, és arra figyelmeztetik a lakosságot, hogy kerülje a közvetlen napsugárzást.
A Météo-France szerint június 23-a volt az 1947 óta mért legmelegebb nap az országban.
A probléma nem elszigetelt jelenség. Németország, Spanyolország, Portugália és Svájc is extrém hőmérsékletekkel szembesül, ami már a mindennapi működést is zavarja: iskolákat zárnak be, a vasúti közlekedést pedig több helyen korlátozzák a túlmelegedés és műszaki kockázatok miatt.
Az európai energiarendszer szempontjából különösen fontos jelenség, hogy a hőhullámok idején a villamosenergia-kereslet érezhetően megugrik. Korábbi csúcsidőszakokban akár 14 százalékos napi keresletnövekedést is mértek, ami a piaci árak többszöröződéséhez vezetett.
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A megújuló energiaforrások önmagukban nem oldják meg az ellátás problémáit. A hőség idején különösen láthatóvá válik, mennyire fontos lenne az energiatárolók és a villamos hálózatok fejlesztése.