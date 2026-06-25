Deviza
EUR/HUF354,23 -0,5% USD/HUF311,43 -0,69% GBP/HUF411,02 -0,45% CHF/HUF384,47 -0,38% PLN/HUF82,7 -0,4% RON/HUF67,69 -0,46% CZK/HUF14,6 -0,66% EUR/HUF354,23 -0,5% USD/HUF311,43 -0,69% GBP/HUF411,02 -0,45% CHF/HUF384,47 -0,38% PLN/HUF82,7 -0,4% RON/HUF67,69 -0,46% CZK/HUF14,6 -0,66%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 624,46 +0,55% MTELEKOM2 692 -1,46% MOL3 648 -0,6% OTP45 970 +1,48% RICHTER12 140 +1,17% OPUS350 -2,23% ANY7 920 +0,51% AUTOWALLIS144 -0,69% WABERERS4 700 -5,05% BUMIX9 266,54 -0,28% CETOP4 612,95 +1,21% CETOP NTR2 950,64 +1,22% BUX139 624,46 +0,55% MTELEKOM2 692 -1,46% MOL3 648 -0,6% OTP45 970 +1,48% RICHTER12 140 +1,17% OPUS350 -2,23% ANY7 920 +0,51% AUTOWALLIS144 -0,69% WABERERS4 700 -5,05% BUMIX9 266,54 -0,28% CETOP4 612,95 +1,21% CETOP NTR2 950,64 +1,22%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
környezetvédelem
hőhullám
energiahelyzet
atomerőmű
Franciaország

Bejelentés: azonnal leállítják a francia atomerőműveket a pokoli hőség miatt – veszélyben lehet Európa energiaellátása

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A hőhullám nemcsak a mindennapi életet lassítja, hanem az atomerőműveket is próbára teszi. A francia nukleáris energiatermelési kapacitás egy része ideiglenesen kiesett a termelésből.
VG
2026.06.25, 20:01

A rekordhőhullám miatt Franciaország több atomerőművi blokkját is le kellett állítani, miután a folyók túlmelegedése elérte a környezetvédelmi határértékeket. A helyzet egyszerre érinti az energiatermelést, a vízi ökoszisztémákat és a lakosságot, miközben a hőség már halálos áldozatokat is követelt.

francia atomerőmű energia
A francia állami energiavállalat, az EDF ideiglenesen több nukleáris blokkot is leállított a Szajna és a Rhône mentén / Fotó: AFP

A tartós és rekordokat döntő hőhullám közvetlen hatást gyakorol Franciaország villamosenergia-rendszerére: több atomerőmű blokkját is le kellett állítani, miután a folyók hőmérséklete elérte a környezetvédelmi határértékeket. Az intézkedések mögött nem műszaki hiba, hanem jogszabályi kötelezettség áll, amely a vízi ökoszisztémák védelmét írja elő.

A francia energiainfrastruktúra is beletört a hőségbe

Az EDF két nukleáris reaktort állított le ideiglenesen a Nogent-sur-Seine erőműben, a Szajna folyó mentén, valamint a Bugey létesítményben, a Rhône partján. Emellett a Golfech erőmű egy blokkja is leállt, miközben több más telephelyen is termeléscsökkentés történt a 57 reaktoros francia flotta különböző pontjain.

A problémát az okozza, hogy az atomerőművek hűtéshez folyóvizet használnak. A felmelegedett víz visszaengedése azonban szigorú határértékekhez kötött, mert a túl meleg visszajuttatott víz károsíthatja a folyók élővilágát. Hőhullám idején a folyók eleve magasabb hőmérsékleten érkeznek, így a rendszer könnyen eléri a szabályozási plafont.

A Nogent-sur-Seine erőműben már a hét elején is visszafogták az egyik blokk teljesítményét, kifejezetten azzal a céllal, hogy csökkentsék a Szajna terhelését. Az EDF közlése szerint a beavatkozás célja az volt, hogy a vízkivétel és a visszabocsátás közötti hőmérséklet-különbség ne veszélyeztesse a folyó élővilágát.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a hőhullám Franciaországban már halálos áldozatokat is követelt. 

Legalább 18, hővel összefüggésbe hozható halálesetet jelentettek, és több mint 40 ember fulladt vízbe június közepe óta, ami a megnövekedett strandolási és vízhasználati aktivitással is összefügg.

Borzasztó meleg lesz: kiadták a figyelmeztetést, harmadfokú hőségriasztás lép életbe

Már napok óta tart a kánikula, azonban a következő időszakban sem várható enyhülés. A HungaroMet előrejelzései szerint az eddiginél is nagyobb hőségre kell számítani, ezért nem árt az elővigyázatosság, főleg amennyiben szabadtéri programot tervezünk a hétvégére.

A francia hálózatüzemeltető, az RTE ugyanakkor közölte, hogy az ország jelenleg elegendő termelési kapacitással rendelkezik a kereslet kielégítésére, még az erőművi kiesések mellett is. Ez a megállapítás azt jelzi, hogy a rendszer egyelőre stabil, de feszes egyensúlyi helyzetben működik.

A hatóságok közben országos szinten is szigorítottak: Franciaország több mint felében vörös riasztást adtak ki, és arra figyelmeztetik a lakosságot, hogy kerülje a közvetlen napsugárzást. 

A Météo-France szerint június 23-a volt az 1947 óta mért legmelegebb nap az országban.

A probléma nem elszigetelt jelenség. Németország, Spanyolország, Portugália és Svájc is extrém hőmérsékletekkel szembesül, ami már a mindennapi működést is zavarja: iskolákat zárnak be, a vasúti közlekedést pedig több helyen korlátozzák a túlmelegedés és műszaki kockázatok miatt.

Az európai energiarendszer szempontjából különösen fontos jelenség, hogy a hőhullámok idején a villamosenergia-kereslet érezhetően megugrik. Korábbi csúcsidőszakokban akár 14 százalékos napi keresletnövekedést is mértek, ami a piaci árak többszöröződéséhez vezetett.

Brutálisan megdrágul az áram a nyári hőség miatt: van egy trükk a klímával, amivel rengeteget lehet spórolni – a németeknek már ajánlják

A megújuló energiaforrások önmagukban nem oldják meg az ellátás problémáit. A hőség idején különösen láthatóvá válik, mennyire fontos lenne az energiatárolók és a villamos hálózatok fejlesztése.

 

Energiaválság

Energiaválság
1662 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu