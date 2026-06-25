Nehéz helyzetben az Európai Unió: a gáztározók töltöttsége alacsony, az árak magasak – Ázsia őrülten vásárol
Szakértők szerint annak ellenére, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó export némi élénkülést mutat, az európai gázpiacnak továbbra is elhúzódó ellátási nehézségekkel, valamint árkockázattal kell számolnia.
A nyári szezonban ugyan ez nem jelent túl nagy problémát, azonban mielőbb fel kellene tölteni a gáztározók kapacitásait, amihez az import azonnali felpörgetésére lenne szükség.
Továbbra is bizonytalanság jellemzi a gázpiacokat
A Hormuzi-szoroson áthaladó LNG-export a globális kínálat 20 százalékát adja, ezért a több hónapos leállás globális szinten okozott ellátási nehézségeket. A legjobban érintett terület a délkelet-ázsiai régió volt, azonban az orosz energiáról történő leválás miatt az Európai Unió legtöbb országára is hatással volt a kínálati oldal beszűkölése.
A nehéz időszak alatt Európa gáztározói ugyan nem ürültek ki teljesen, de a tartalékok jelentősen megcsappantak: Németország készletei például csak a 32,1 százalékos szinten állnak, míg Belgium a stratégiai készletek 21,6 százalékával, Hollandia pedig 15,5 százalékával rendelkezik. Magyarországon ennél némileg jobb a helyzet, a töltöttségi szint 43,6 százalékon van, de Sebestyén Géza, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője nemrégiben arra hívta fel a figyelmet, hogy az ország messze nincs felkészülve a téli szezonra.
A szakértő arra is rámutatott, hogy 2026. június 7-én az Európai Unió gáztározóinak átlagos töltöttségi szintje 42,1 százalék volt, ami 22,9 százalékkal a 65 százalékos szezonális norma alatt van.
A jelenleg érvényes szabályok szerint a tagállamoknak október 1. és december 1. között 90 százalékra kell feltölteniük a föld alatti gáztárolókat. Némi mozgástér ugyan van, mivel nehéz piaci körülmények esetén 10 százalékos eltérés engedélyezett, tartósan kedvezőtlen piaci feltételek esetén pedig további 5 százalékos engedmény léphet érvénybe.
Miközben a tárolók kimerültek, addig a gázárak csak enyhén csökkentek a háborús csúcsértékekhez képest. Az európai gázpiac irányadó árának számító holland TTF-en a harmadik és a negyedik negyedéves kontraktus egyaránt 40,56 euró/megawattóra körül állt az ICE Endexen, ami nem ösztönzi a piaci szereplőket a készletek azonnali feltöltésére.
Egy erőteljesebb árcsökkenéshez szükség lenne a Hormuzi-szoroson áthaladó útvonal teljes újraindulásához, azonban Irán és az Egyesült Államok között egyelőre számos nyitott kérdés van:
A 60 napos tűzszünet továbbra is törékeny, mert sem Washington, sem Teherán nem változtatott álláspontján a szoros, a szankciók vagy a nukleáris patthelyzet ügyében
– mondta Andres Cala, a Montel geopolitikai energiaelemzője, majd hozzátette, hogy Irán aligha mond le önként teljes régiós befolyásáról, mivel ebben az esetben védtelen lenne az esetleges jövőbeni támadásokkal szemben.
A szakértő arról is beszélt, hogy amennyibben teljesen helyreállna a hajóforgalom,
a logisztikai vállalatoknak bizonyítékokra lenne szüksége ahhoz, hogy ismét a megszokott keretek között működjenek.
Ezzel a megállapítással úgy tűnik a piaci szereplők is egyetértenek. Erik Hånell, a világ egyik vezető tankerhajó üzemeltetője, a Stena Bulk vezérigazgatója szerint is:
- megfelelő tájékoztatásra, és
- biztonsági garanciákra van szükség a hajózás újraindítása érdekében.
Erik Hånell a Dagens Industri újságírójának arról is beszélt, hogy tapasztalatai szerint más társaságok is hasonló állásponton vannak.
Európai elbizakodottság
Mivel a gáztározók kapacitása jóval a norma alatti értéken van, ezért van olyan szakértő, aki úgy gondolja, hogy az Európai Unióra hatalmas kihívás vár:
Mivel az európai szereplők nem vették elég komolyan a kockázatokat, ezért nehéz lesz teljesíteni a kitűzött betárolási célokat
− mondta Andy Flower, független LNG-tanácsadó, aki szerint az is kérdés, hogy egyáltalán milyen forrásból lehet majd fedezni a megnövekedett szükségletet.
Flower szerint a látszólagos nyugalomra az lehet a magyarázat, hogy még mindig érkezik orosz eredetű gáz Európába, mivel a teljes importtilalom csak 2027-től lép érvénybe.
Anne-Sophie Corbeau, a Columbia Egyetem kutatója szerint, ahhoz, hogy a télen minden rendben legyen, a tagállamoknak legalább annyi LNG-t kellene importálnunk, mint a tavalyi évben, ám jelenleg teljesen más a piaci környezet:
Sajnos áprilistól júniusig a volumenek alacsonyabbak voltak. Elsősorban azért, mert havonta körülbelül 1 milliárd köbméter katari LNG esett ki a piacról, miközben a Nyugat-Afrikából származó LNG nagyobb arányban áramlik Ázsiába.
A Kpler adatai szerint a gáztárolók alacsony töltöttsége ellenére az EU és az Egyesült Királyság LNG-importja az év első hat hónapjában várhatóan összesen 58,8 millió tonnát, azaz 80 milliárd köbmétert tesz ki, ami mindössze 1,2 százalékos éves növekedést jelent.
Mindeközben az Egyesült Államok abszolút dominál az Európai Unió LNG-piacán, a kínálat mintegy 60 százalékát adja, ami 35,5 millió tonnának felel meg. Ez éves alapon 9 százalékos növekedést eredményez.
Oroszország továbbra is a térség második LNG-beszállítója. Az országból érkező LNG-import az idei első fél évben éves alapon 15 százalékkal, közel 10 millió tonnára nőtt, így a teljes LNG-importon belül 17 százalékos részesedést ért el.
A katari szállítások a Hormuzi-szoros blokádja miatt pedig 54 százalékkal, 2,42 millió tonnára csökkentek.
Baj lehet az amerikai importtal
Jason Feer, az amerikai Poten & Partners tanácsadó cég üzleti hírszerzési vezetője szerint Európa kihívásokkal szembesülhet majd az amerikai LNG-importtal kapcsolatban:
Először is a piaci struktúra nem jutalmazza és nem ösztönzi a betárolást, továbbá az amerikai termelők számára jelenleg jövedelmezőbb az ázsiai és csendes-óceáni térség országaiba exportálni, mint Európába.
A szakértő szerint jelenleg jelentős mennyiségű LNG áramlik Ázsiába és talán a harmadik negyedévtől változhat majd a trend, azonban még nem látni erre utaló jeleket.
Jurij Onyishkiv, a London Stock Exchange Group (LSEG) gázpiaci elemzője egyetért azzal, hogy az ázsiai LNG-kereslet növekedése fékezte az Európai Unióba irányuló szállításokat, ez pedig a július adatokra bizonyosan negatív hatással lesz. Az elemző azonban úgy véli szeptemberre fordulat várható, mivel a Katarban található Rász Laffan-i LNG-üzem augusztus végére ismét teljes kapacitással működhet.