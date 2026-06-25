Megnyerte a háborút a Bayer az amerikai glifozát-perben, egyből szinte felrobbantak a részvények

Döntő győzelmet aratott a német Bayer gyógyszergyártó és vegyipari cég az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága előtt folyó több milliárd dolláros, az állítólag a glifozát tartalmú Roundup gyomirtószer által előidézett rákos megbetegedésekkel kapcsolatos jogi csatában – írja a Handelsblatt. A hírre a vállalat részvényei több mint 19 százalékkal, 47 euró fölé drágultak.

Száguldani kezdtek a Bayer részvényei az amerikai ítéletre / Fotó: AFP

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság ugyanis csütörtökön úgy határozott, hogy a szövetségi szabályozások ebben az esetben is elsőbbséget élveznek az egyes állami törvényekkel szemben. Ezzel gyakorlatilag érvénytelenítettek több ezer olyan ítéletet, amelyeket a gyomirtó esetleges rákkeltő hatására figyelmeztető címkék elégtelen tartalmára alapítottak.

Az ítélet döntő lépés afelé, hogy a Bayer végre fordulatot érjen el a több milliárd dolláros glifozátperekben.

Bill Anderson vezérigazgató megígérte a befektetőknek, hogy a vállalat 2026 végére jelentősen csökkenti a kockázatokat.

A vállalat jelenleg körülbelül 67 000 perrel néz szembe, amelyeket peren kívüli megállapodásokkal kíván rendezni.

A Bayer 7,25 milliárd dollárt különített el erre a célra. A vezetőség eltökélt, hogy megakadályozza a glifozáttal kapcsolatos amerikai perek újabb hullámát. A Legfelsőbb Bíróság ítélete várhatóan döntő lépés lesz ebben az irányban.

A leverkuseni székhelyű vállalat ezeket a jogi kockázatokat az általa 2018-ban 63 milliárd dollárért felvásárolt amerikai Monsanto vállalattal vette a nyakába.

A Handelsblatt számításai szerint a vállalat 2019 óta már 24 milliárd eurót költött ezekre a perekre.

Ez az összeg tartalmazza a felperesekkel kötendő új, peren kívüli megállapodások tervezett költségeit is.