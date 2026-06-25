Deviza
EUR/HUF354,23 -0,5% USD/HUF311,43 -0,69% GBP/HUF411,02 -0,45% CHF/HUF384,47 -0,38% PLN/HUF82,7 -0,4% RON/HUF67,69 -0,46% CZK/HUF14,6 -0,66% EUR/HUF354,23 -0,5% USD/HUF311,43 -0,69% GBP/HUF411,02 -0,45% CHF/HUF384,47 -0,38% PLN/HUF82,7 -0,4% RON/HUF67,69 -0,46% CZK/HUF14,6 -0,66%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 624,46 +0,55% MTELEKOM2 692 -1,46% MOL3 648 -0,6% OTP45 970 +1,48% RICHTER12 140 +1,17% OPUS350 -2,23% ANY7 920 +0,51% AUTOWALLIS144 -0,69% WABERERS4 700 -5,05% BUMIX9 266,54 -0,28% CETOP4 612,95 +1,21% CETOP NTR2 950,64 +1,22% BUX139 624,46 +0,55% MTELEKOM2 692 -1,46% MOL3 648 -0,6% OTP45 970 +1,48% RICHTER12 140 +1,17% OPUS350 -2,23% ANY7 920 +0,51% AUTOWALLIS144 -0,69% WABERERS4 700 -5,05% BUMIX9 266,54 -0,28% CETOP4 612,95 +1,21% CETOP NTR2 950,64 +1,22%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
amerika
gyomirtó
glifozát
Bayer

Megnyerte a háborút a Bayer az amerikai glifozát-perben, egyből szinte felrobbantak a részvények

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Felcsillant a remény a részvényesek előtt. Hatalmas kolonctól szabadulhat meg a német Bayer gyógyszergyártó vállalat.
Murányi Ernő
2026.06.25, 18:52

Döntő győzelmet aratott a német Bayer gyógyszergyártó és vegyipari cég az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága előtt folyó több milliárd dolláros, az állítólag a glifozát tartalmú Roundup gyomirtószer által előidézett rákos megbetegedésekkel kapcsolatos jogi csatában – írja a Handelsblatt. A hírre a vállalat részvényei több mint 19 százalékkal, 47 euró fölé drágultak.

Bayer
Száguldani kezdtek a Bayer részvényei az amerikai ítéletre / Fotó: AFP

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság ugyanis csütörtökön úgy határozott, hogy a szövetségi szabályozások ebben az esetben is elsőbbséget élveznek az egyes állami törvényekkel szemben. Ezzel gyakorlatilag érvénytelenítettek több ezer olyan ítéletet, amelyeket a gyomirtó esetleges rákkeltő hatására figyelmeztető címkék elégtelen tartalmára alapítottak. 

Az ítélet döntő lépés afelé, hogy a Bayer végre fordulatot érjen el a több milliárd dolláros glifozátperekben. 

Bill Anderson vezérigazgató megígérte a befektetőknek, hogy a vállalat 2026 végére jelentősen csökkenti a kockázatokat.

A vállalat jelenleg körülbelül 67 000 perrel néz szembe, amelyeket peren kívüli megállapodásokkal kíván rendezni.

 A Bayer 7,25 milliárd dollárt különített el erre a célra. A vezetőség eltökélt, hogy megakadályozza a glifozáttal kapcsolatos amerikai perek újabb hullámát. A Legfelsőbb Bíróság ítélete várhatóan döntő lépés lesz ebben az irányban.

A leverkuseni székhelyű vállalat ezeket a jogi kockázatokat az általa 2018-ban 63 milliárd dollárért felvásárolt amerikai Monsanto vállalattal vette a nyakába. 

A Handelsblatt számításai szerint a vállalat 2019 óta már 24 milliárd eurót költött ezekre a perekre. 

Ez az összeg tartalmazza a felperesekkel kötendő új, peren kívüli megállapodások tervezett költségeit is.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu