Megtörtént a baj a kínai akkugyárban: szivárgott a vegyi anyag, rosszul lettek a munkások – azonnal megszólalt a CATL az incidensről

Vegyi anyag szivárgott ki és vélhetően dolgozók lettek rosszul a debreceni CATL-gyárban – számolt be róla a közösségi oldalán a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület (MIAKÖ).

Vegyi anyag szivárgott a debreceni gyárban / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Mint írták, belső forrásokból származó információk szerint az incidens 2026. június 25-én, csütörtökön 10:30 körül történt a gyár területén.

Kiderült milyen vegyi anyag okozta a bajt

A posztból kiderült az is, hogy a dietil-karbonát az akkumulátorgyártásban elterjedt szerves oldószer, kulcsfontosságú komponens a lítium-ion akkumulátorok elektrolit oldatában, amelynek belélegzése súlyos légúti és szemirritációt, valamint erős szédülést okozhat, így a gyors evakuálás indokolt volt. A dietil-karbonát veszélyes anyagnak minősül, amelynél a legfőbb kockázatot a tűz- és robbanásveszély, valamint az irritatív hatás jelenti. Az egyesület képviselői az esetet jelentették az illetékes hatóságok felé.

Reagált a vállalat

A CATL közölte, hogy a debreceni gyár négyes gyártósora mellett június 25-én, csütörtökön 10:30 órakor, körülbelül 1 liter dietil-karbonát szivárgott ki egy tárolóból lefejtés közben.

Az incidenst a cég szakemberei a vállalat Vészhelyzeti Cselekvési Terve alapján 5 percen belül elhárították, személyi sérülés nem történt.

A szivárgás észlelését követően a helyszínen dolgozó munkatársak azonnal értesítették a CATL Debrecen vészhelyzeti egységét és létesítményi tűzoltóságot, valamint haladéktalanul kiürítették a helyiségben tartózkodó személyeket. A belső protokollnak megfelelően a szakemberek tűzoltóhomokkal és abszorbens anyagokkal itatták fel a kiszivárgott folyadékot, majd azt a veszélyes hulladéktárolóba szállították és átszellőztették az érintett helyiséget.

Kiemelték,

az esemény okainak feltárása érdekében a vállalat belső vizsgálatot indított,

melynek eredményeit be fogják építeni működési gyakorlatukba, hogy a jövőben elkerüljék a hasonló incidenseket. Hozzátették, a CATL Debrecen teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal az esemény kivizsgálása során.