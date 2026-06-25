Deviza
EUR/HUF354,23 -0,5% USD/HUF311,43 -0,69% GBP/HUF411,02 -0,45% CHF/HUF384,47 -0,38% PLN/HUF82,7 -0,4% RON/HUF67,69 -0,46% CZK/HUF14,6 -0,66% EUR/HUF354,23 -0,5% USD/HUF311,43 -0,69% GBP/HUF411,02 -0,45% CHF/HUF384,47 -0,38% PLN/HUF82,7 -0,4% RON/HUF67,69 -0,46% CZK/HUF14,6 -0,66%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 624,46 +0,55% MTELEKOM2 692 -1,46% MOL3 648 -0,6% OTP45 970 +1,48% RICHTER12 140 +1,17% OPUS350 -2,23% ANY7 920 +0,51% AUTOWALLIS144 -0,69% WABERERS4 700 -5,05% BUMIX9 266,54 -0,28% CETOP4 612,95 +1,21% CETOP NTR2 950,64 +1,22% BUX139 624,46 +0,55% MTELEKOM2 692 -1,46% MOL3 648 -0,6% OTP45 970 +1,48% RICHTER12 140 +1,17% OPUS350 -2,23% ANY7 920 +0,51% AUTOWALLIS144 -0,69% WABERERS4 700 -5,05% BUMIX9 266,54 -0,28% CETOP4 612,95 +1,21% CETOP NTR2 950,64 +1,22%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Debrecen
baleset
CATL

Megtörtént a baj a kínai akkugyárban: szivárgott a vegyi anyag, rosszul lettek a munkások – azonnal megszólalt a CATL az incidensről

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Veszélyes anyag miatt kellett evakuálni a debreceni akkumulátorgyár egyik helyiségét. Az ügyben belső vizsgálat indult, személyi sérülés nem történt.
VG
2026.06.25, 18:21
Frissítve: 2026.06.25, 18:36

Vegyi anyag szivárgott ki és vélhetően dolgozók lettek rosszul a debreceni CATL-gyárban – számolt be róla a közösségi oldalán a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület (MIAKÖ).

Vegyi anyag szivárgott a debreceni gyárban
Vegyi anyag szivárgott a debreceni gyárban / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Mint írták, belső forrásokból származó információk szerint az incidens 2026. június 25-én, csütörtökön 10:30 körül történt a gyár területén.

Kiderült milyen vegyi anyag okozta a bajt

A posztból kiderült az is, hogy a dietil-karbonát az akkumulátorgyártásban elterjedt szerves oldószer, kulcsfontosságú komponens a lítium-ion akkumulátorok elektrolit oldatában, amelynek belélegzése súlyos légúti és szemirritációt, valamint erős szédülést okozhat, így a gyors evakuálás indokolt volt. A dietil-karbonát veszélyes anyagnak minősül, amelynél a legfőbb kockázatot a tűz- és robbanásveszély, valamint az irritatív hatás jelenti. Az egyesület képviselői az esetet jelentették az illetékes hatóságok felé.

Reagált a vállalat

A CATL közölte, hogy a debreceni gyár négyes gyártósora mellett június 25-én, csütörtökön 10:30 órakor, körülbelül 1 liter dietil-karbonát szivárgott ki egy tárolóból lefejtés közben.

Az incidenst a cég szakemberei a vállalat Vészhelyzeti Cselekvési Terve alapján 5 percen belül elhárították, személyi sérülés nem történt.

A szivárgás észlelését követően a helyszínen dolgozó munkatársak azonnal értesítették a CATL Debrecen vészhelyzeti egységét és létesítményi tűzoltóságot, valamint haladéktalanul kiürítették a helyiségben tartózkodó személyeket. A belső protokollnak megfelelően a szakemberek tűzoltóhomokkal és abszorbens anyagokkal itatták fel a kiszivárgott folyadékot, majd azt a veszélyes hulladéktárolóba szállították és átszellőztették az érintett helyiséget.

Kiemelték,

az esemény okainak feltárása érdekében a vállalat belső vizsgálatot indított,

melynek eredményeit be fogják építeni működési gyakorlatukba, hogy a jövőben elkerüljék a hasonló incidenseket. Hozzátették, a CATL Debrecen teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal az esemény kivizsgálása során.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu