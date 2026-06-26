Okostelefonok: ebből nagy durranás lehet, időt kérnek a fejlesztők – jövőre minden megváltozik

Év elején még minden jel arra utalt, hogy az okostelefon-piac végre kilép az elmúlt évek óvatos fejlesztési ciklusából . Az Apple a mesterséges intelligenciával akarta új korszakba léptetni az iPhone-t, a Samsung minden eddiginél fejlettebb Galaxy AI-rendszert ígért, a Google a Geminivel készül átalakítani az Android élményét, miközben a Huawei, a Xiaomi és más kínai gyártók is látványos újdonságokkal készültek. Fél évvel később azonban egészen más kép rajzolódik ki: 2026 második felének legfontosabb telefonjai inkább kiforrott ráncfelvarrásoknak tűnnek, miközben a gyártók figyelme már egyre inkább a következő technológiai korszak felé fordul.

Alábbhagyott a lendület az okostelefon-piacon: a nagy gyártók már nem az idei megjelenésekre készülnek – 2027-ben kezdődhet az igazi verseny / Fotó: metamorworks

Az okostelefon-piac hosszú éveken át ahhoz szoktatta a vásárlókat, hogy szinte minden generáció valódi technológiai ugrást hozott. Megjelentek az OLED-kijelzők, a Face ID, az 5G, a 120 Hz-es panelek, a többkamerás rendszerek, a periszkópkamerák vagy éppen a villámgyors gyorstöltés. Ezek olyan fejlesztések voltak, melyeket a felhasználók az első bekapcsolás után azonnal érzékeltek.

Mára azonban a prémiumtelefonok olyan fejlettségi szintre jutottak, hogy egy néhány százalékkal gyorsabb processzor vagy valamivel jobb kamera önmagában már nem jelent akkora előrelépést, ami tömegeket ösztönözne készülékcserére. A gyártók is érzékelik ezt, ezért egyre kevésbé pusztán a hardveres specifikációkkal próbálnak versenyezni.

Az Apple mintha már nem az iPhone 18-ra tenné fel a jövőjét

Ha van olyan vállalat, melynek az idei éve jól mutatja, hogyan változott meg az okostelefon-piac fókusza, akkor az kétségtelenül az Apple. Az év elején még mindenki arra számított, hogy az Apple Intelligence végre új lendületet ad az iPhone-nak, és a mesterséges intelligencia lesz az a funkció, mely hosszú idő után ismét tömegeket ösztönöz majd készülékcserére. Ehhez képest az elmúlt hónapok leginkább a csúszásokról és a kompromisszumokról szóltak.

A Siri átalakítása jóval nehezebb feladatnak bizonyult, mint azt Cupertinóban eredetileg gondolták. Az Apple Intelligence ugyan elindult, de messze nem abban a formában, ahogyan azt a tavalyi bemutatókon kommunikálták. Több olyan funkció, melyet az Apple a mesterséges intelligencia egyik legfontosabb újításaként mutatott be, de végül későbbre csúszott.