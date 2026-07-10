Budapestnél és Prágánál is jóval drágább lesz Bécs a turistáknak, a turisztikai szakma már a vészharangot kongatja

A rekordot döntő turistaforgalom után Bécs jelentősen megemeli az idegenforgalmi adót, hogy a látogatók nagyobb mértékben járuljanak hozzá a város fenntartásához. A döntés azonban komoly ellenállást váltott ki a turisztikai ágazatban, amely szerint a magasabb adó veszélyeztetheti a város versenyképességét – írja az Agerpres.

Bécs jelentősen megemeli az idegenforgalmi adót/Fotó: Pixabay

Bécs már júliusban emel

Az osztrák főváros az elmúlt két évtizedben a tisztaságra, a biztonságra és a magas életminőségre építve vált Európa egyik legnépszerűbb turisztikai célpontjává. A vendégéjszakák száma 2005 és 2025 között 8,8 millióról 20,1 millióra emelkedett.

A város július elejétől 3,2 százalékról 5 százalékra emelte az idegenforgalmi adót, amely 2027 júliusától tovább nő majd, elérve a 8 százalékot. Ezzel Bécs Amszterdam után Európa második legmagasabb turisztikai adóját alkalmazza.

A szállodaipar képviselői szerint az ágazat már most is jelentős adóterhekkel, valamint emelkedő energia-, bér- és élelmiszerköltségekkel küzd. Úgy vélik, a város a költségvetési hiányt a turizmus rovására próbálja mérsékelni, miközben alábecsüli az ágazat gazdasági jelentőségét.

Hasonló kritikát fogalmaznak meg az utazási irodák is, amelyek szerint az egyre több adó – köztük a repülőjegyekre kivetett 12 eurós illeték – csökkenti Ausztria vonzerejét. Példaként említik, hogy a Ryanair inkább a közeli Pozsonyból fejleszti járathálózatát, miközben Bécs egyre drágábbá válik a közép-európai versenytársakhoz képest.

Egyre nagyobb az árkülönbség Prágához és Budapesthez képest

A bécsi városvezetés ugyanakkor kitart az intézkedés mellett. Érvelésük szerint a turisztikai ágazat kiemelkedő színvonalú városi infrastruktúrát és közszolgáltatásokat használ, ezért indokolt, hogy nagyobb mértékben járuljon hozzá azok fenntartásához és fejlesztéséhez. A többletbevételt a város élhetőségének javítására fordítják, ami hosszú távon a turisták számára is előnyös.

Bécs továbbra is a magas színvonalú kulturális kínálatára, konferenciaturizmusára és jól működő városi szolgáltatásaira épít, ugyanakkor a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a jelentős adóemelés tovább növelheti az árkülönbséget Prágához és Budapesthez képest, ahol a turisták jelenleg jóval alacsonyabb idegenforgalmi terheket fizetnek.