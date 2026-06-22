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BMW

Tönkreverte a debreceni BMW a többi elektromos autót, a kínaiak csak néztek: megnyerte a norvég tesztet az iX3 – mindenkit lenyűgözött a hatótávja

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Megérkezett a legfrissebb norvég hatótáv-verseny eredménye. A rendszeresen megrendezésre kerülő teszten most a német gyártók modelljei domináltak, de az ázsiai vetélytársak is jól teljesítettek. Úgy tűnik az elektromos autók kedvelőinek egyre kevésbé kell aggódni a sűrű kényszerpihenők miatt.
Nagy Krisztián
2026.06.22, 21:30

Sokáig az elektromos autók elleni legnagyobb és legmeggyőzőbb érvnek számított a túlságosan alacsony hatótávolság problémája. Az elmúlt néhány évben azonban hatalmas fejlődésen ment keresztül az autóipar, az új modellek pedig meghökkentő teljesítményre képesek.

Tönkreverte a debreceni BMW a többi elektromos autót
Tönkreverte a debreceni BMW a többi elektromos autót / Fotó: Jens Mommens

Az egyetlen töltéssel megtehető távolságot a gyártók a WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) szabvány alapján határozzák meg, ám ezeket az adatok tesztkörülmények között mérik, ezért a hétköznapi használatban ettől eltérő eredmények születhetnek.

A debreceni BMW tarolt a teszten

A norvég autóklub (NAF) és a motor.no autós portál évente kétszer rendezi meg a nagy hatótáv-tesztet. Az egyik felmérésre mindig a nyári hónapokban, a másikra pedig télen kerül sor. Erre azért van szükség, mert az elektromos autók hatótávolsága hideg időjárás esetén csökken, ami részben a körülményeknek, valamint részben a megnövekedett fűtési igénynek köszönhető. Utóbbi kihívást a hőlégpumpás megoldások használata részben már mérsékelte.

Az idei nyári teszten a BMW legújabb modellje, amit Debrecenben is gyártanak, abszolút győztesként került ki a küzdelemből. Az iX 3 50 xDrive 781 kilométeres eredménnyel zárt, ami 1,5 százalékkal felülmúlta a megadott 770 kilométeres WLTP-hatótávot.

Ez a kiváló teljesítmény részben a jármű energia-visszanyerő, vagy más néven rekuperációs, képességének volt köszönhető. A tesztelők szerint a kocsi hatalmas számokat produkált.

Három német az első négyben

A müncheni villanyautó a 781 kilométeres eredményével

  • a Lucid Gravityt (720 kilométer),
  • a Mercedes-Benz CLA 350 4Maticot (675 kilométer), és
  • a Mercedes-Benz GLC 400 4Maticot (665 kilométer) előzte meg. 

Ezáltal három német modell is bekerült a legjobb négy közé. A top tízben azonban már az ázsiai vetélytársak mellett egy svéd kihívó is megjelent. Az Xpeng X 9 646 kilométert, a Polestar 3 601 kilométert, a Mercedes-Benz GLB 350 4Matic 593 kilométert, a Toyota C-HR+ 587 kilométert, a Kia EV 4 575 kilométert, míg a Hyundai Ioniq 9 566 kilométert tudott megtenni.

Melyik gyártó a legszerényebb?

A tesztelők nem csupán a puszta hatótávolságot vizsgálták, hanem azt is, hogy az mennyire tér el a gyár által megadott WLTP-adatoktól. Ebben a kategóriában az Xpeng X 9-es modellje volt a legjobb. A kínai nagyméretű egyterű miközben 646 kilométert tett meg, addig a megadott hatótávja csupán 580 kilométer, tehát 11,38 százalékkal túlteljesítette a gyár által meghatározott értéket.

Habár ebben a tekintetben az Xpengtől jócskán lemaradtak ugyan, de a Kia EV 2 és a Mercedes-Benz GLB 350 4Matic is jól szerepelt. Előbbi 5,4 míg utóbbi 5,3 százalékkal teljesített jobban a gyári adatoknál.

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