Elképesztő, mennyi vizet tüntettünk el egy nap – már nincs év, hogy ne dőlne meg a magyar rekord

Megdőlt a tavalyi vízfogyasztási rekord június 29-én a Fővárosi Vízművek ellátási területén. Júniusban már a negyedik éve nagyobb a felhasználás a csúcsnapon, mint az előző év nyári rekordnapján volt. A társaság azonban – mint közölte –, további növekedést is ki tud szolgálni.

Van elég víz a Fővárosi Vízművek területén, ihatunk még többet is/Fotó: Shutterstock

Az ivóvízfogyasztás a következő módon alakult az adott nyár legnagyobb fogyasztású napján:

2022. július 1., 600 millió liter

2023. július 17., 566 millió liter

2024. augusztus 14., 574 millió liter

2025. június 26., 632 millió liter

2026. június 29., 640 millió liter

A kánikulában megnőtt a vízművek hálózatának a terhelése, de a víznyomás továbbra is megfelelő, és a víz minősége is kiváló. A szolgáltatási területén továbbra sem kell attól tartani, hogy a vízhiány miatt kiesne a szolgáltatás. Ugyanakkor a víz érték, érdemes körültekintően használni a társaság figyelmeztetése szerint.

Hová lett nyolcmillió liter víz?

A vízművek ellátási területén az előző évi rekordnál nyolcmillió literrel több víz fogyott. A Facebook-poszt egyik hozzászólója – nem túl átgondoltan – rögtön fel is vetette, hogy hogyan nőhet a vízfogyasztás, amikor csökken az érintett ellátási terület lakossága. A helyes válasz azonban a belső adatok nélkül is sejthető: a szolgáltatott ivóvíz sorsa nem kizárólag az, hogy megisszák, bár a nagy melegben nyilván több vizet iszunk, és gyakrabban zuhanyozunk, mint máskor. Azonban ennél nagyobb súlyú, hogy ivóvízzel töltjük a medencéket a kertvárosokban – ezek száma pedig szépen nő –, nem átallunk autót sem mosni az ivóvízzel, sőt, kiskertet locsolni sem.

Nem mindenre használunk ivóvizet

Viszont nem ivóvízzel hűtik az aszfaltot és töltik a párakapukat – ugyanis volt emiatt aggódó hozzászólás is. A vízművek a locsoláshoz használt járművek tartályait az erre a célra fenntartott tűzcsapjairól vagy parti kútállomásokról tölti fel. Így a tisztított csapvízi ivóvíz-készletet nem pazarolják a forró aszfalt hűtésére.

Alapvetően nem ivóvízzel locsolják a közterületi parkokat és fákat sem. A városi fásításokhoz és a növények öntözéséhez a települési szolgáltatók (mint például a Főkert-BKM) általában fúrt kutak vizét vagy felszíni vizet használ.