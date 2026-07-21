Hivatalos: üzemanyag-korlátozást vezetett be az első benzinkútlánc Magyarországon, csak ennyi liter gázolajat lehet tankolni – rejtély, miért döntöttek így
Korlátozást vezetett be a dízel üzemanyag vásárlására az Auchan benzinkúthálózata Magyarországon. A döntés hátteréről a társaságot is megkeresték, azonban a vállalat nem kívánt részleteket megosztani az intézkedés indokairól – adta hírül az Agroinform.
Az elmúlt napokban ismét napirendre került a hazai üzemanyag-ellátás helyzete, több vélemény is megjelent arról, hogy elegendőek-e Magyarország stratégiai üzemanyagkészletei. A kormány azt hangsúlyozza, hogy az ellátás biztosított, és a nyilvánosan hozzáférhető adatok sem utalnak komoly problémára,
a Független Benzinkutak Szövetsége szerint azonban nem zárhatók ki ellátási nehézségek.
A rendelkezésre álló készletadatok alapján a nyersolaj-tartalékok a hatósági üzemanyagárak kivezetése után ismét elérték a többéves átlagos szintet. A finomított üzemanyagok – vagyis a benzin és a gázolaj – esetében azonban a készletek továbbra is valamivel elmaradnak a korábban megszokott mennyiségtől.
- Jelenleg csaknem 390 ezer tonna dízel áll rendelkezésre, ami nagyjából 40 napra fedezheti a hazai felhasználást.
- A benzinkészlet hozzávetőleg 230 ezer tonna,
- amely mintegy 50 napra fedezheti a hazai fogyasztást.
A Gazdasági és Energetikai Minisztérium pénteken kiadott közleményében hangsúlyozta, hogy jelenleg sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem alakult ki üzemanyag-ellátási probléma.
Ennek ellenére az Auchan a honlapján közzétett tájékoztatásban bejelentette, hogy
2026. július 18-tól korlátozza az egyszerre tankolható gázolaj mennyiségét: egy alkalommal legfeljebb 60 liter dízel tölthető a járművekbe.
A kiskereskedelmi lánc által meghatározott mennyiség a legtöbb személyautó esetében elegendő, ugyanakkor a nagyobb üzemanyagtartállyal rendelkező járművek vagy egyes vállalkozások számára már tényleges korlátozást jelenthet.
A Vezess.hu megkereste az áruházláncot, hogy megtudja, mi indokolta a döntést. Az Auchan a portálnak küldött válaszában azt közölte, hogy nem kíván nyilatkozni a témában. Emiatt az intézkedés pontos okai egyelőre nem ismertek.
Az Auchan Benzinkutak az MH Benzinkutak Kft. üzemeltetésében működnek, önkiszolgáló és automata rendszerben üzemelnek, amivel a működési költséget minimalizáljuk annak érdekében, hogy diszkont árakon kínálhasson ellenőrzött üzemanyagot.
Ennek előzménye, hogy az MH Magyarország Kft. 2021. augusztus 1-ig ütemezetten átadta 18 üzemanyag töltőállomása üzemeltetését a 100 százalékos tulajdonában álló MH Benzinkutak Kft. részére.
Most hirdették ki a döntést: újabb nagy üzemanyagár-emelés lép életbe Magyarországon szerdától, ez már sorozatos drágulás – meglepetés lesz, mennyibe kerül a benzin és a dízel
Szerdától újabb áremelés érkezik a nagykereskedelmi üzemanyagárakban: a 95-ös benzin ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig 9 forinttal emelkedik a Holtankoljak üzemanyagár-figyelő portál értesülései szerint. A keddi nagykereskedelmi áremelésből ugyanakkor a kiskereskedelmi árakban egyelőre mindössze 1-1 forint jelent meg országos átlagban a keddi napon.
A országos átlagárak július 21-én, kedden az alábbiak szerint alakultak:
- 95-ös benzin: 598 forint/liter
- Gázolaj: 618 forint/liter