Deviza
EUR/HUF353,86 -0,04% USD/HUF309,5 +0,06% GBP/HUF414,25 0% CHF/HUF384,02 -0,04% PLN/HUF82,43 -0,12% RON/HUF67,61 -0,08% CZK/HUF14,6 -0,35% EUR/HUF353,86 -0,04% USD/HUF309,5 +0,06% GBP/HUF414,25 0% CHF/HUF384,02 -0,04% PLN/HUF82,43 -0,12% RON/HUF67,61 -0,08% CZK/HUF14,6 -0,35%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX142 277,27 -0,91% MTELEKOM2 680 +0,15% MOL3 898 -1,03% OTP46 060 -1,87% RICHTER12 360 +0,49% OPUS373 +0,54% ANY7 150 -8,11% AUTOWALLIS145 -0,34% WABERERS4 990 +1,2% BUMIX9 341,33 -0,57% CETOP4 754,05 +0,26% CETOP NTR3 022,71 -0,63% BUX142 277,27 -0,91% MTELEKOM2 680 +0,15% MOL3 898 -1,03% OTP46 060 -1,87% RICHTER12 360 +0,49% OPUS373 +0,54% ANY7 150 -8,11% AUTOWALLIS145 -0,34% WABERERS4 990 +1,2% BUMIX9 341,33 -0,57% CETOP4 754,05 +0,26% CETOP NTR3 022,71 -0,63%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
NATO
Patriot rakéta
Zelenszkij

A NATO-tagállam teljesen kimerült: mindent odaadtunk Ukrajnának, részünkről vége, nincs mit tenni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Teljesítőképessége határán van Hollandia, ezért nem tud a továbbiakban közvetlen katonai segítséget nyújtani Ukrajnának – közölte a holland védelmi miniszter egy interjúban. Ugyanakkor a többi NATO-tagot Dilan Yeşilgöz-Zegerius arra ösztönözte, hogy fokozzák Kijev harciképességeinek támogatását.
Lehoczky Milán
2026.07.07, 11:35

Hollandia már nem tud további közvetlen katonai segítséget nyújtani Ukrajnának – jelentette ki Dilan Yeşilgöz-Zegerius holland védelmi miniszter. A tárcavezető a hétfőn kezdődött ankarai NATO-csúcson adott interjúban ugyanakkor arról beszélt, hogy más országokat arra fog ösztönözni, hogy segítsék Kijevet.

Doha,,Qatar,-,Dec,18th,2025,-,Launcher,For,Mim-104, Dilan Yeşilgöz-Zegerius , Mark Rutte, Donald Trump, NATO
További Patriot légvédelmi rendszereket két a NATO-tagállamoktól Zelenszkij. / Fotó: fornaxstock

Hollandia védelmi minisztere szerint országa a határainál tart, most a többi NATO-tagországon a sor

„Már nincs több mozgásterünk, mert nagyon sokat tettünk” – fogalmazott az újabb Patriot légvédelmi rendszerekre vonatkozó ukrán kérések kapcsán. Dilan Yeşilgöz-Zegerius ezzel összefüggésben leszögezte: Hollandia a határainál tart már.

Négy évvel a háború kezdete után Ukrajna légvédelmi készletei egyre fogyatkoznak, ráadásul továbbra is nehézséget jelent számára az orosz ballisztikus rakéták elfogása. Éppen ezért 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a héten, a NATO ankarai csúcstalálkozója előtt arra kérte a szövetségeseket, hogy készleteikből biztosítsanak további elfogórakétákat.

Hollandia eddig 

  • 9,1 milliárd eurót fordított Ukrajna katonai támogatására, 
  • további 11,6 milliárd euró értékű kiadásokat pedig előirányzott. 

Az ország egymilliárd euróval járul hozzá a PURL programhoz is, amelynek keretében európai szövetségesek amerikai gyártású fegyvereket finanszíroznak Ukrajna számára.

A Putyinnal szembeni egységes kiállást szorgalmazza a holland védelmi miniszter

Donald Trump amerikai elnök várhatóan nyomást fog gyakorolni a NATO-tagországokra, hogy "aknázzák ki ezt a folyamatosan változó piacot, és növeljék GDP-jük 5 száazlékára védelmi kiadásaikat Európa biztonsági architektúrájának megerősítése érdekében – írta meg a Euronews.

„Itt Ankarában elvárom a nemzetektől, hogy világos, konkrét és hiteles terveket terjesszenek elő az 5 százalékos cél eléréséhez” – mondta Mark Rutte, a NATO holland főtitkára a csúcstalálkozó előtti sajtótájékoztatón.

Dilan Yeşilgöz-Zegerius holland védelmi miniszter az Euronews Europe Today című reggeli műsorában jogosnak ítélve Trump felszólítását a védelmi kaidások növelésével kapcsolatban, úgy fogalmazott: „háború van a kontinensünkön. Egy ellenség áll velünk szemben, és nagyon fontos, hogy Putyinnal szemben képesek legyünk egységesen kiállni” – mondta.

Kapcsolódó

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu