Megvan a megállapodás: eladják a magyarok egyik kedvenc fapados légitársaságát, ők lehetnek az új tulajdonosok – csillagászati összeget fizethetnek érte

Az EasyJet és a Castlelake amerikai magánhitel-befektető társaság előzetes megállapodásra jutott a brit diszkont légitársaság 5,5 milliárd fontos felvásárlásáról. A közlekedési vállalat vasárnapi közleményében bejelentette, hogy a felek elvi megállapodást kötöttek a pénzügyi feltételekről. Ennek értelmében az EasyJet kivezethető lenne a tőzsdéről, amennyiben a Castlelake hivatalos vételi ajánlatot tesz, és az ajánlattételi határidőt a következő hónapra meghosszabbítják.

Új tulajdonosa lehet az EasyJetnek / Fotó: Shutterstock

Az EasyJet tájékoztatása szerint a megállapodás részvényenként 6,90 fontos készpénzes ajánlatot tartalmaz a Castlelake részéről. A légitársaság szóvivője elmondta, hogy az ajánlat teljesen felhígított részvényszám mellett mintegy 5,5 milliárd fontra értékeli a társaság saját tőkéjét – írta a Financial Times.

A közlemény hozzátette, hogy a magánhitel-befektető ajánlata olyan értékelést tükröz, amelyet az igazgatóság kész lenne részvényesei számára elfogadásra ajánlani. A bejelentés lezárhatja a Castlelake hosszú ideje tartó kitartó felvásárlási törekvéseit. A társaság több évtizedes tapasztalattal rendelkezik repülőgépek lízingelésében, emellett jelentős részesedéssel bír a Scandinavian Airlines (SAS) légitársaságban is.

Az EasyJet korábban négy ajánlatot is elutasított a Castlelake részéről arra hivatkozva, hogy azok alulértékelik a vállalatot, ugyanakkor a múlt hónapban jelezte, hogy hajlandó tárgyalásokat kezdeni egy kedvezőbb ajánlat reményében.

Az Egyesült Királyság felvásárlási szabályai szerint a Castlelake-nek vasárnap 17 óráig kellett volna kötelező érvényű ajánlatot tennie vagy visszalépnie az ügylettől, a határidőt azonban most augusztus 3-ig meghosszabbítják.

Korábbi ajánlatainak elutasításakor az EasyJet kifejezetten opportunistának nevezte a Castlelake megkereséseit, és úgy vélte, hogy a befektető azért kívánja megszerezni a légitársaságot, mert annak részvényárfolyamát az iráni háború miatt kialakult piaci bizonytalanság jelentősen lenyomta.

A Castlelake negyedik, szintén elutasított ajánlata részvényenként 6,50 font volt, amely 4,9 milliárd fontra értékelte az EasyJetet.