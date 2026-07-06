Megvan a megállapodás: eladják a magyarok egyik kedvenc fapados légitársaságát, ők lehetnek az új tulajdonosok – csillagászati összeget fizethetnek érte
Az EasyJet és a Castlelake amerikai magánhitel-befektető társaság előzetes megállapodásra jutott a brit diszkont légitársaság 5,5 milliárd fontos felvásárlásáról. A közlekedési vállalat vasárnapi közleményében bejelentette, hogy a felek elvi megállapodást kötöttek a pénzügyi feltételekről. Ennek értelmében az EasyJet kivezethető lenne a tőzsdéről, amennyiben a Castlelake hivatalos vételi ajánlatot tesz, és az ajánlattételi határidőt a következő hónapra meghosszabbítják.
Az EasyJet tájékoztatása szerint a megállapodás részvényenként 6,90 fontos készpénzes ajánlatot tartalmaz a Castlelake részéről. A légitársaság szóvivője elmondta, hogy az ajánlat teljesen felhígított részvényszám mellett mintegy 5,5 milliárd fontra értékeli a társaság saját tőkéjét – írta a Financial Times.
A közlemény hozzátette, hogy a magánhitel-befektető ajánlata olyan értékelést tükröz, amelyet az igazgatóság kész lenne részvényesei számára elfogadásra ajánlani. A bejelentés lezárhatja a Castlelake hosszú ideje tartó kitartó felvásárlási törekvéseit. A társaság több évtizedes tapasztalattal rendelkezik repülőgépek lízingelésében, emellett jelentős részesedéssel bír a Scandinavian Airlines (SAS) légitársaságban is.
Az EasyJet korábban négy ajánlatot is elutasított a Castlelake részéről arra hivatkozva, hogy azok alulértékelik a vállalatot, ugyanakkor a múlt hónapban jelezte, hogy hajlandó tárgyalásokat kezdeni egy kedvezőbb ajánlat reményében.
Az Egyesült Királyság felvásárlási szabályai szerint a Castlelake-nek vasárnap 17 óráig kellett volna kötelező érvényű ajánlatot tennie vagy visszalépnie az ügylettől, a határidőt azonban most augusztus 3-ig meghosszabbítják.
Korábbi ajánlatainak elutasításakor az EasyJet kifejezetten opportunistának nevezte a Castlelake megkereséseit, és úgy vélte, hogy a befektető azért kívánja megszerezni a légitársaságot, mert annak részvényárfolyamát az iráni háború miatt kialakult piaci bizonytalanság jelentősen lenyomta.
A Castlelake negyedik, szintén elutasított ajánlata részvényenként 6,50 font volt, amely 4,9 milliárd fontra értékelte az EasyJetet.
A brit diszkont légitársaság befektetői korábban a Financial Timesnak úgy nyilatkoztak, hogy arra számítanak, a társaság igazgatósága részvényenként 7 fontos ajánlati szintnél már érdemben tárgyalni fog a Castlelake-kel.
Miután a Castlelake jelezte, hogy 4,9 milliárd fontnál magasabb ajánlatot is képes lehet tenni, amennyiben részletesebb pénzügyi információkhoz jut az EasyJetről, a légitársaság beleegyezett abba, hogy korlátozott körű átvilágítást tegyen lehetővé. Azt azonban hozzátette, hogy továbbra is aggályai vannak a Castlelake által tervezett tranzakció tulajdonosi struktúrájával és megvalósíthatóságával kapcsolatban, ezért további részleteket kért.
Bővítéseket tervez az EasyJet
Az EasyJetet a British Airways alacsony költségű alternatívájaként alapították, és útvonalhálózata azóta Európa egyik legnagyobb légiközlekedési hálózatává nőtte ki magát.
A társaság középtávon évi 1 milliárd fontos nyereség elérését tűzte ki célul. Ennek érdekében bővíti utazásszervező üzletágát (EasyJet Holidays), valamint egy új, az előző generációnál üzemanyag-hatékonyabb utasszállító repülőgépekből álló flottát állít szolgálatba. Az EasyJet részvényeinek árfolyama a koronavírus-járvány óta nem állt teljes mértékben helyre, és 2021 óta egyszer sem emelkedett 7 font fölé.
A brit fapados légitársaság Magyarországon is jelen van, az utasok Budapestről az Egyesült Királyság, Franciaország és Svájc több városba is repülhetnek a járataival.