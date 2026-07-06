Putyin fellélegezhet, kivédte Zelenszkij csapásait: ez a két hatalmas ország menti meg az oroszokat – küldik nekik az üzemanyagot

Kazahsztán vállalta, hogy júliusban és augusztusban 50 ezer tonna benzint szállít Oroszországnak humanitárius segélyként – írta több, az ágazatot jól ismerő forrásra hivatkozva az Arab News.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Kazahsztántól kaphat segítséget / Fotó: AFP

Oroszország az elmúlt hetekben üzemanyaghiánnyal, a töltőállomásokon kialakuló hosszú sorokkal, valamint a benzin- és gázolajárak meredek emelkedésével küzdött, miután Ukrajna jelentős, és többnyire sikeres támadásokat intézett az orosz energetikai infrastruktúra, köztük olajfinomítók ellen.

Más iparági források korábban arról is beszámoltak, hogy Oroszország elkezdett benzint importál Indiából. Nyáron, amikor az üzemanyag iránti kereslet kiemelkedően magas, Oroszország napi benzinfogyasztása legalább 110 ezer tonna.

Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy Ukrajna viszályt próbál szítani az orosz társadalomban, ugyanakkor elismerte, hogy a csapások több oroszországi régióban is üzemanyaghiányt okoztak. Hozzátette, hogy Oroszország kezelni tudja a kialakult helyzetet.

A források szerint a kazahsztáni Pavlodari Finomító és a Kondensat finomító AI–95-ös és AI–92-es motorbenzint szállít majd Oroszországnak. Kazahsztán energiaügyi minisztériuma azt közölte, hogy nem érkezett hozzá hivatalos megkeresés orosz állami szervektől humanitárius célú üzemanyag-szállításra vonatkozóan. Azt ugyanakkor nem zárta ki, hogy a Kondensat üzem szállításokat teljesítsen, amely az orosz Tatnyefty olajvállalat által szállított nyersbenzint, más néven naftát) dolgozza fel.

„Annak lehetősége, hogy a Kondensat LLP által előállított motorbenzint a közeljövőben Oroszországba szállítsák, attól függ, hogy a kazahsztáni belföldi piacon milyen mértékben állnak rendelkezésre kőolajtermékek. Amennyiben ilyen szállításokra sor kerül, a motorbenzint a Tatnyefty által biztosított alapanyag felhasználásával állítják elő” – reagált a sajtóhírekre a minisztérium.

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A háború tovább zajlik és egyre gyakrabban történnek mélységi csapások Oroszország területén belül, amelyeket Kijev rendszerint drónokkal hajt végre. A támadások célpontjai elsősorban az energiainfrastruktúra kritikus elemei, aminek következtében számos olajfinomító esett ki a termelésből.