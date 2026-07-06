Órákon belül megérkezik az adat, ami rengeteget elárul a magyar gazdaságról és a Tisza-kormány hatásáról

Legutóbb június 4-én közölt kiskereskedelmi forgalmi adatokat a KSH, amik alapján az év első négy hónapjában a kiskereskedelmi forgalom volumene naptárhatástól megtisztítva 4,8 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát, miközben a havi adatok szerint a szezonális és naptárhatással kiigazítva a forgalom volumene 1,2 százalékkal kisebb volt a március havinál, míg a nyers adatok szerint 1,7 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 3,6 százalékkal haladta meg az előző év áprilisit. Most a májusi adatokra várunk, amelyek az áprilisi adatokhoz képest vélhetően letisztultabb képet mutatnak majd a kiskereskedelmi folyamatok alakulásáról, mint az április 12-i választás utáni első teljes hónap adatai.

Hamarosan közzéteszi a májusi kiskereskedelmi forgalmi adatokat a KSH (illusztráció)

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Korrekciót és éves viszonylatú növekedést mutattak az áprilisi forgalmi adatok

Az elemzői várakozásoknak megfelelő korrekciót mutattak az áprilisi kiskereskedemi adatok. Az éves viszonylatban mért növekedéshez jelentős mértékben hozzájárult az üzemanyag-értékesítés, amelyet részben az ármozgások és a tavaszi rendkívüli piaci folyamatok is felfelé húztak. Emiatt a most megjelenő májusi statisztika már tisztább képet adhat arról, milyen erős a lakossági fogyasztás alapvető trendje.

Az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1742 milliárd forintot ért el áprilisban. A forgalom 48 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 36 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 16 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.

Az elemzők szerint a most várt májusi adatokat több, egymással ellentétes hatás is befolyásolhatta:

továbbra is kedvezően hat a fogyasztásra a bérek reálértékének emelkedése, a stabil munkaerőpiac és a háztartások növekvő elkölthető jövedelme, valamint fogyasztói oldalon a korábbinál erősebb forint, sőt, egyes nagyobb élelmiszerláncoknál jelentkező tartós árleszállítások

ugyanakkor az üzemanyag-forgalomban várhatóan már kifutnak a korábbi rendkívüli bázishatások (a máriusi kiugró forgalmi emelkedést követő áprilisi visszaesés), ami önmagában visszafoghatja a teljes kiskereskedelmi növekedési ütemet.

Molnár Dániel, az MGFÜ Makrogazdasági Elemzési Osztályának vezető elemzője már korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy az üzemanyag-forgalomban már áprilisban is mérséklődött a korábbi kiugró kereslet intenzitása, ezért májusban további lassulás következhetett ezen a területen. Ez ugyan lefelé húzhatja az összesített kiskereskedelmi adatot, de szerinte a hosszabb távú trend továbbra is kedvező maradhat, amelyet elsősorban a jövedelmek alakulása határoz meg.