Omladozik a Kelet-Nyugat kapu, elvérezhet Magyarország egyik legnagyobb nemzetgazdasági értéke: sürgősen be kell avatkoznia a kormánynak

Sürgős kormányzati beavatkozásra van szükség Záhony térségében, mert Magyarország egyre kevesebb gazdasági hasznot tud megtartani az Ukrajna felől érkező áruforgalomból – hívja fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ). Bár hazánk továbbra is az ukrán gabona egyik fontos vasúti útvonala, az átrakásból, raktározásból és logisztikai szolgáltatásokból származó bevételek jelentős része már nem Magyarországon jelenik meg. Záhony munkahelymegtartó támogatással, versenyképességi intézkedésekkel és új magyar-ukrán gazdasági megállapodásokkal szerezheti vissza korábbi szerepét.

Záhonyban már a szén átrakása is a távoli múlt/Fotó: MW

Omladozik a Kelet-Nyugat kapu

Záhony térsége évtizedeken át Magyarország egyik legfontosabb vasútlogisztikai központja volt. Itt találkozik az európai normál nyomtávú és az Ukrajna felől érkező széles nyomtávú vasúti rendszer, ezért a térség természetes kapu Kelet és Nyugat között. Ez a szerep azonban mára meggyengült, ami már a térség vállalkozásainak pénzügyi adataiban, valamint a munkahelyek számában is látszik. Az 1980-as években a záhonyi átrakókörzet éves forgalma még 18-20 millió tonna volt, ez 2000-es évekre 3-3,5 millió tonnára esett. Az ukrajnai háború kezdetén átmenetileg nőtt a vasúti áruforgalom, mert a fekete-tengeri kikötők kiesése miatt nagy mennyiségű gabona kényszerült vasútra. Ez a kedvező helyzet azonban nem hozott tartós fordulatot Záhonynak.

A haszon egyre kisebb része marad Magyarországon

Magyarország továbbra is az ukrán vasúti gabonaexport egyik legfontosabb nyugati iránya. Az év első öt hónapjában naponta átlagosan 55, gabonát szállító vasúti kocsi érkezett, ami éves szinten csaknem 20 ezer vasúti kocsit, azaz 1,3-1,4 millió tonna árut jelent. A számok első látásra kedvezőek, de a záhonyi térség szempontjából súlyos a helyzet. A forgalom jelentős része már normál nyomtávú vasúti kocsikban lépi át a határt, vagyis az átrakás sok esetben már Ukrajnában megtörténik. Emiatt a magyar oldalon kevesebb

átrakásra,

raktározásra

és kapcsolódó logisztikai munkákra

van szükség.