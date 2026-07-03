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Debrecen
Semcorp Csoport
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal
tűzvédelem

Semcorp-botrány: fény derült az igazságra, valójában ezért kellett bezárni a kínai akkugyárat – „Súlyos szabálytalanságok történtek"

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Teljes működési tilalmat rendelt el a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal a debreceni üzemben. A Semcorp ellen meghozott döntést több olyan szabálytalanság indokolta, amelyek a hatóság szerint közvetlenül veszélyeztetik a biztonságot.
VG
2026.07.03, 18:43
Frissítve: 2026.07.03, 18:48

Újabb súlyos fordulat következett be a debreceni Semcorp ügyében: a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a vállalat teljes telephelyén. A hatóság szerint olyan tűzvédelmi hiányosságokat tártak fel, amelyek miatt a személy- és vagyonbiztonság nem garantálható, ezért hárommillió forintos bírságot is kiszabtak– írta  haon.hu.

Semcorp Hungary, Debrecen, akkumulátor
Újabb ellenőrzések után minden tevékenységet megtiltottak a Semcorp debreceni gyárában / Fotó: Semcorp Hungary

Újabb súlyos hatósági intézkedés érte a debreceni Semcorp Hungary üzemét. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal pénteken közölte, hogy a tűzvédelmi hatóság azonnali hatállyal megtiltotta a vállalat teljes telephelyén minden tevékenység végzését. 

A döntés nem csupán a gyártásra vonatkozik, hanem az üzemeltetésre, a karbantartásra, a takarításra, a tárolásra és minden egyéb munkafolyamatra is.

A mostani határozat jelentős szigorítást jelent a korábbi intézkedéshez képest. A környezetvédelmi hatóság június 24-én már felfüggesztette a gyár működését, azonban akkor a gyártástól független tevékenységeket még lehetett folytatni. A most életbe lépett tűzvédelmi döntés viszont a telephely teljes működését leállítja.

A kormányhivatal tájékoztatása szerint a tűzvédelmi hatóság az elmúlt napokban két helyszíni ellenőrzést végzett. Az elsőre június 27-én délelőtt került sor az előző éjszakai események miatt, míg a második ellenőrzést július 2-án éjszaka, előzetes bejelentés nélkül tartották.

A Semcorp-botrány lehetett az utolsó csepp a pohárban – a kormány új környezetvédelmi csúcshatóságot hoz létre

A Semcorp Hungary Kft. debreceni gyárának bezárása jelentheti a fordulópontot a magyar akkumulátoripar szabályozás átalakításában. Noha Magyar Péter többször ígéretet tett a kampányban arra, hogy szigorítani fogják a nagy környezeti terheléssel járó tevékenységek szabályozását, mégis a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal döntése után jelentették be egy országos hatáskörű új környezetvédelmi csúcshatóság felállítását.

Tűzvédelmi rémálom a Semcorpnál

Az ellenőrzések során több súlyos hiányosságot is feltártak. A hatóság megállapította, hogy

  • a beépített tűzoltó berendezés működését biztosító szivattyú üzemképtelen volt;
  • emellett szabálytalanságokat találtak az aceton- és oxigén-koncentrációt mérő érzékelők környezetében kialakított térfogatszázalék-hígításnál;
  • továbbá a bevonatoló épület habbal oltó sprinkler rendszerének működéséhez szükséges vízbetáp ágvezeték folyamatos nyitott állapota sem volt biztosított.

A hatóság álláspontja szerint ezek a hiányosságok olyan mértékű kockázatot jelentenek, hogy a személy- és vagyonbiztonság nem garantálható. Erre hivatkozva rendelték el az azonnali teljes működési tilalmat.

A Semcorpnak nemcsak a tevékenységek leállításával kell számolnia. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal hárommillió forint tűzvédelmi bírságot is kiszabott a vállalatra. Emellett kötelezték a céget arra is, hogy biztosítsa a telephely beépített habbal oltó tűzoltó berendezésének folyamatos és üzemszerű működését, valamint vizsgálja felül a tűzvédelmi rendszer tervezési és üzemeltetési gyakorlatát annak érdekében, hogy a jövőben elkerülhetők legyenek a téves jelzések és az ehhez hasonló problémák.

A teljes tiltás mindaddig érvényben marad, amíg a hatóság meg nem győződik arról, hogy a habbal oltó tűzoltó rendszer minden előírásnak megfelelően, folyamatosan és üzemszerűen működik. 

Csak ezt követően nyílhat lehetőség arra, hogy a telephelyen ismét bármilyen tevékenységet végezzenek.

A Semcorp debreceni beruházása az elmúlt időszakban több hatósági eljárás középpontjába került. A mostani intézkedés azért is különösen jelentős, mert már nem csupán a termelést érinti, hanem a gyár teljes működését leállítja. A határozatot a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 2026. július 3-án a jogszabályoknak megfelelően hivatalosan is közzétette.

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