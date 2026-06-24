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gabona
tűzvész
katasztrófavédelem
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tűz

Rémálommá vált az aratás, több hektáron ég a gabona, ezekre mindenkinek kell figyelni ilyenkor

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Egymást érik a szabadtéri tüzek az országban: Borsod-Abaúj-Zemplénben, Somogyban, Fejérben és Békésben is lábon álló gabona, tarló vagy erdős terület kapott lángra. A kánikula és az aszály idején az aratás különösen kockázatos, egy rosszul karbantartott gép vagy egy eldobott csikkek okozta tűzesetek percek alatt súlyos károkat okozhatnak.
Dénes Zoltán
2026.06.24, 15:27
Frissítve: 2026.06.24, 15:31

Nagyjából öt hektáron ég a gabona a Borosod- Abaúj-Zemplén vármegyei Köröm település külterületén. A tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltják a lángokat. A munkálatokat egy munkagép is segíti - közölte honlapján a Katasztrófavédelem. Nem csak itt ütött ki tűz, foltokban tarló és lábon álló gabona ég Ádánd és Nagyberény között. A siófoki és a balatonfűzfői hivatásos tűzoltók oltják a lángokat. Egy siófoki vízszállító jármű is a helyszínen dolgozik. Nem sokkal korábban pedig arról számoltak be, hogy tarló, lábon álló gabona és erdős terület ég Moha külterületén. Továbbá arról, hogy két hektáron égett a tarló Bélmegyer külterületén, a Cserszád tanyánál. A mezőberényi hivatásos és a békési önkormányzati tűzoltók oltották el a lángokat. Egy napon belül volt ennyi tűzeset, ami azért elgondolkodtató.

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Gyakoriak a tűzeset az arátások idején, nagyobb odafigyeléssel ezek megelőzhetők (illusztráció) Fotó: Fehér Gábor / MW

Mint látható az aratás idején fokozott tűzveszély áll fenn, főleg ilyen kánikulában, súlyos aszály idején. A Katasztrófavédelem és a szakmai szervezetek, mint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magosz, minden évben figyelmeztetik az aratókat erre a súlyos veszélyrre. Aratáskor nemcsak a termésre, a gépekre is érdemes nagyon figyelni: egy forró alkatrész és némi száraz törmelék már elég lehet a bajhoz. A napokban a kemma.hu is arra hívta fel cikkében a figyelmet, hogy a mezőgazdasági tűz megelőzése ilyenkor különösen fontos, hiszen egy felforrósodott alkatrész, némi száraz növényi törmelék vagy egy eldobott csikk is komoly bajt okozhat a földeken.

A gazdák sokat tehetnek azért, hogy ne váljon rémálommá a munka a földeken. A rendszeres karbantartás ilyenkor nem puszta műszaki rutin, hanem valódi védelem. Érdemes munkakezdés előtt és a nap folyamán is átnézni a gépeket, eltávolítani a felgyűlt növényi törmeléket, és figyelni a szokatlan melegedésre, furcsa hangokra vagy hibajelzésekre. A forró alkatrészekre rakódott száraz növényi maradvány könnyen lángra kaphat, a tűz pedig innen gyorsan átterjedhet a gabonatáblára. Egy kisebb izzásból is nagyobb tűz lehet, ha nincs kéznél segítség.

A NAK a katasztrófavédelemmel közösen arra figyelmeztet, hogy aratáskor a gépek műszaki állapota, a száraz növényzet és a nagy hőség miatt különösen magas a tűzkockázat. A fő szabályok:

  • Aratás előtt vizsgálják át a gépeket, különösen a csapágyakat, ékszíjakat, a súrlódó alkatrészeket és az üzemanyag-ellátó rendszert.
  • Naponta tisztítsák meg a kombájnt és a bálázót a felgyülemlett portól, pelyvától, szalmától és olajos szennyeződésektől.
  • A betakarításban csak olyan gép vehet részt, amelyet az üzemeltető előzetesen felülvizsgált, és amelyen rendelkezésre állnak az előírt, működőképes tűzoltó készülékek.
  • Dohányozni tilos a gabonatáblán, még a munkagépek fülkéjében is. Dohányzóhelyet a táblától és éghető növényzettől legalább 15 méterre kell kijelölni.
  • Az aratás, szalmaösszehúzás és bálázás közben fokozottan figyelni kell a gép rendellenes melegedésére, füstölésére, szikraképződésére.
  • A tarló- vagy növényzetégetés csak a szigorú, bejelentéshez és felügyelethez kötött szabályok mellett végezhető; a tüzet nem szabad őrizetlenül hagyni, a parázsló részeket pedig teljesen el kell oltani.

A NAK korábbi, ma is irányadó tájékoztatója szerint a megelőzés kulcsa a gépek rendszeres műszaki ellenőrzése és tisztítása, mert egy kisebb csapágyhiba vagy felhalmozódott pelyva percek alatt a teljes táblára átterjedő tüzet okozhat.

Ezt tanácsolják a katasztrófavédők

A mezőgazdasági gépekben keletkező tüzek mellett sokszor égő bálák és tarló miatt riasztják a tűzoltókat, komoly kihívás elé állítva őket. Ezek a helyek sokszor nehezen megközelíthetőek, és az oltóvíz odajuttatása is körülményes. Íme néhány tipp, hogyan ne gyújtsd fel a gabonatáblát:

  • A legegyszerűbb szabály: ne égess tarlót!
  • Ne dohányozz a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, a gabonatáblán vagy annak közelében. Meg amúgy se. Ha mégis hódolsz a káros szenvedélyednek, a csikket gyűjtsd össze.
  • Az ördög a részletekben rejlik: ellenőrizd, tartsd karban, tisztítsd meg a munkagép alkatrészeit!
  • Legyen nálad tűzoltó készülék.
  • Ugye a te kombájnodon is van földelőlánc? Ha nincs, szerezz be egyet!
  • Ne csak előre nézz! A kipufogógáz is meggyújthatja a növényzetet.
  • Legyen nálunk úgynevezett szikracsapó és ne félj használni!
  • Figyeld meg, merről fúj a szél, ezzel is csökkentheted a tűzveszélyt.

Ezt kell tenni, ha mégis meggyullad valami, ezt tedd:

  • Ha a munkagép vagy a vontatmány kigyullad, próbálj meg olyan helyen megállni, ahol nem terjedhet tovább a tűz.
  • Válaszd le a vontatmányt, hogy minél kevesebb kár keletkezzen. 
  • Ha tudod, kezdd oltani a tüzet, vagy legalább próbáld megakadályozni a terjedését.
  • Ha nem tudod (ha tudod, akkor is), kérj segítséget a tűzoltóktól, hívd azonnal a 112-t!
  • Ilyen típusú tüzek jelzésénél különösen fontos, hogy a lehető legjobban jelöld meg a helyszínt (település, utca, házszám, külterület esetén bármi, ami a beazonosítást és a tájékozódást segítheti).

Ezeket pedig ne tedd: 

  • Ne várd meg, amíg kialszik a tűz! 
  • Ne hagyd őrizetlenül a lángoló munkagépet!
  • Ha nem biztonságos, ne kezdj oltani.
  • Ne akarj hős lenni! Arra ott vannak a tűzoltók. Ha mégis az akarsz lenni, legyél tűzoltó!


 

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