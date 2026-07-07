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Európai Parlament

Megszavazta az Európai Parlament: érkezhet a segítség a gazdáknak

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Gyorsított eljárásban fogadta el az Európai Parlament a műtrágyaárak megugrása miatt szükséges agrártámogatási könnyítéseket, amelyek gyorsabb előlegfizetést és a többletköltségek részleges kompenzációját tehetik lehetővé. A gazdák korábban demonstrációkkal is jelezték, hogy az uniós segítség nélkül a műtrágya drágulása veszélyezteti a a termelést, végső soron pedig az élelmiszerárakat is.
Dénes Zoltán
2026.07.07, 13:59

Az Európai Parlament sürgősségi eljárásban fogadta el kedden azokat a KAP-módosításokat, amelyek a megugró műtrágyaárak miatt likviditási gondokkal küzdő gazdálkodóknak nyújthatnak gyorsabb segítséget. A gazdák korábban már utcára is vonultak az uniós műtrágyapolitika és a drágulás miatt, a Copa-Cogeca pedig ugyan előrelépésnek tartja a támogatási csomagot, de továbbra is elégtelennek ítéli azt.

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Gyorssegélyt kapnak a gazdák a műtrágya drágulása miatt. Fotó: MW

Az Európai Parlament 576 igen, 62 nem szavazattal és 15 tartózkodás mellett támogatta a Bizottság által javasolt átmeneti könnyítéseket. A cél, hogy a tagállamok még a következő vetési, illetve termesztési időszak előtt segítséget adhassanak azoknak a termelőknek, akiknek a műtrágya drágulása már a gazdálkodás finanszírozhatóságát veszélyezteti.

A szabályok alapján a gazdák a többlet műtrágyaköltségek akár 80 százalékának megfelelő likviditási támogatást is kaphatnak. A tagállamok emellett a közvetlen agrártámogatások előlegét 70 százalékról 75 százalékra emelhetik, és a pénzt a kérelem beadása után folyósíthatják, vagyis nem kell feltétlenül megvárniuk az október 16-i, jelenlegi szabály szerinti kifizetési időpontot.

A gyorsabb pénzhez jutás különösen azoknak a gazdaságoknak lehet fontos, amelyeknek a következő szezon inputanyagait már a betakarítás után, a nyári és őszi hónapokban meg kell finanszírozniuk. A módosítás emellett nagyobb mozgásteret ad a tagállamoknak abban is, hogyan alakítsák a 2027-re tervezett közvetlen kifizetési kereteiket.

Egyre drágább műtrágya, egyre nagyobb kockázat

A Bizottság indoklása szerint a műtrágya az uniós mezőgazdaság egyik legfontosabb költségeleme: az ágazat teljes inputköltségének az elmúlt években több mint 7 százalékát adta, egyes növénytermesztő gazdaságokban azonban ennél jóval nagyobb súlyt képvisel. Az uniós nitrogénműtrágya-árak 2026 áprilisára mintegy 40 százalékkal emelkedtek a 2025 decemberi szinthez képest, és nagyjából 70 százalékkal haladták meg a 2024-es átlagot.

A drágulás mögött egyszerre áll az energiaárak emelkedése, a földgázpiaci bizonytalanság, a közel-keleti konfliktusok és a nemzetközi ellátási láncok sérülékenysége. A nitrogénműtrágyák előállításában a földgáz aránya az uniós gyártók költségein belül 70–80 százalék is lehet, ezért a gázpiaci sokkok gyorsan megjelennek a gazdák beszerzési áraiban.

A probléma nem csak a termelőket érintheti. Ha a gazdák a magas árak miatt visszafogják a tápanyag-utánpótlást, az gyengébb hozamokhoz, romló minőséghez és kisebb termőterülethez vezethet. Ez később az élelmiszerárakban is megjelenhet.

A gazdák demonstráltak Strasbourgban

A műtrágyaárak ügye az idén már tiltakozásokat is kiváltott. A Copa-Cogeca májusban Strasbourgban szervezett demonstrációt, éppen akkor, amikor az Európai Bizottság bemutatta műtrágya-akciótervét. A gazdák és agrárszövetkezetek képviselői azt kifogásolták, hogy Brüsszel túl lassan reagál, miközben a termelőknek azonnali finanszírozási és ellátási problémákkal kell szembenézniük.

A tiltakozások egyik központi követelése az volt, hogy az EU függessze fel vagy vizsgálja felül a műtrágyákra is kiterjedő karbonvámot, a CBAM-rendszert. A gazdaszervezetek szerint ennek költségét végső soron a termelők fizetik meg, miközben a gabona- és más agrártermékárak sok esetben nem követik az inputköltségek emelkedését.

Copa-Cogeca: pozitív lépés, de nem oldja meg a válságot

A Copa-Cogeca a bejelentett pénzügyi segítséget első, pozitív irányú lépésnek tekinti, de hangsúlyozza: a támogatás önmagában nem lesz elegendő a műtrágyadrágulás rövid és középtávú hatásainak ellensúlyozására. Az érdekképviselet szerint a rendelkezésre álló források több millió uniós gazdálkodó között oszlanak majd meg, ezért a tényleges egyéni segítség sok esetben korlátozott maradhat.

A szervezet továbbra is azt sürgeti, hogy az Európai Bizottság ideiglenesen függessze fel a műtrágyákra alkalmazott karbonvám (CBAM) terheket. A Copa-Cogeca számításai szerint a rendszer 2026-tól jelentős, közvetlen többletköltséget róhat az uniós termelőkre, miközben a gazdák nem tudják automatikusan áthárítani a pluszkiadást a felvásárlási árakba.

A parlamenti szavazás után már a Tanács hivatalos jóváhagyása és az uniós Hivatalos Lapban való kihirdetés van hátra. Ha ez gyorsan megtörténik, a tagállamok még az idei évben beépíthetik a rendkívüli lehetőségeket saját agrártámogatási rendszerükbe, és megnyithatják az utat a műtrágyabeszerzést segítő kifizetések előtt.

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