Hőkupola: a francia hőség a magyar kukoricapiacot is felkavarhatja
A Nyugat-Európát sújtó rendkívüli hőhullám ismét bizonytalanná teheti az Európai Unió idei kukoricatermését. Bár az Európai Bizottság korábbi, 60,3 millió tonnás előrejelzése még nagyjából a tavalyi termelési szinttel számolt, a 40 Celsius-fok fölé emelkedő hőmérséklet több kulcsfontosságú termőterületen is veszélyeztetheti a kukorica esetében a hozamokat.
A kockázat Magyarország számára is közvetlen: a hazai kukoricatermés erősen függ a nyári csapadék mennyiségétől és eloszlásától, miközben a hőség Közép- és Kelet-Európát is elérte. Az ASAP Agri elemzése szerint Románia és Magyarország különösen sérülékeny lehet, ha a hő- és nedvességhiány júliusban is fennmarad.
A kukorica esetében a forróság időzítése különösen fontos. A búzával szemben, amely Európa számos részén már a betakarítás előtti vagy szemkitelítődéshez közeli időszakban jár, a kukorica több régióban most érkezik a terméshozamot meghatározó fejlődési szakaszokhoz. A címerhányás, virágzás és beporzás idején a 35 Celsius-fok feletti hőmérséklet ronthatja a pollen életképességét, gyengítheti a megtermékenyülést, végső soron pedig csökkentheti a várható termést.
A piac figyelme elsősorban Franciaországra irányul. Az ország az Európai Unió legnagyobb kukoricatermelője, így a közösségi termés több mint ötödét adja. Már a hőhullám előtt is kedvezőtlen jel volt, hogy a francia kukoricaterület az idei évben 1,31 millió hektárra csökkent, ami 19 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól. A termelők egy része az alacsonyabb jövedelmezőség és a magas költségek miatt más növényekre, köztük napraforgóra és szójára váltott.
A francia kukorica került a figyelem középpontjába
Az Európai Bizottság korábban 13 millió tonnás francia kukoricaterméssel számolt, ez a prognózis azonban még nem tartalmazta a mostani extrém hőség lehetséges következményeit. A FranceAgriMer adatai szerint június közepére már így is romlott az állományok minősítése: a jó vagy kiváló állapotú kukorica aránya egy hét alatt 86 százalékról 84 százalékra csökkent.
A helyzetet súlyosbítja, hogy Franciaországban a következő napokban is 35–42 Celsius-fok közötti nappali csúcshőmérséklet várható, és a helyi zivatarok várhatóan nem pótolják érdemben a talajok nedvességhiányát. Az Expana elemzése szerint tartós forróság és csapadékhiány esetén a francia termés akár 10 millió tonna alá is eshetne, amire 1990 óta nem volt példa.
Nem Franciaország az egyetlen problémás térség. Spanyolországban 38–43 fokos hőség veszélyezteti az állományokat, Olaszországban pedig a Pó-síkságon tartósan 40 fok körüli hőmérséklet nehezíti a termelést. Ez még az öntözött kukoricaterületeken is növelheti a termesztési kockázatokat.
Szomjazik a magyar és román kukorica
Magyarországon és Romániában különösen sok múlhat azon, hogy érkezik-e számottevő csapadék a következő hetekben. A két ország az uniós kukoricapiac fontos szereplője, ugyanakkor a hozamok érzékenyen reagálnak a nyári aszályra. Ha a hőség és a talajnedvesség hiánya tartós marad, az nemcsak a gazdálkodók terméskilátásait ronthatja, hanem szűkítheti az Európán belüli árumozgásra rendelkezésre álló mennyiséget is.
Ez a magyar piac szempontjából azért is lényeges, mert hazánk normál termésű években a régió egyik fontos kukoricaszállítója. Egy gyengébb hazai és román termés mérsékelheti a kínálatot, miközben az importfüggő uniós országok, elsősorban Olaszország és Spanyolország, várhatóan aktívabban kereshetnek majd külső beszerzési forrásokat.
Nagy lehetőség az ukránoknak
Az ASAP Agri szerint a kedvezőtlen időjárási forgatókönyv az ukrán exportőrök számára is új lehetőségeket nyithat. Ha az uniós termésbecsléseket lefelé módosítják, az EU importigénye növekedhet, ami keresletet teremthet az ukrán kukoricára. Ez az árakat is támogathatja, bár az ukrán szállítóknak továbbra is erős versennyel kell számolniuk az Egyesült Államok és Brazília részéről.
Mindenesetre július elejére már világosabb lehet, hogy az idei hőhullám átmeneti stresszt okozott-e a kukoricában, vagy valóban lefelé kell módosítani az európai, ezen belül a magyar termésvárakozásokat.