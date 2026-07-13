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Azerbajdzsán
Alijev
gáz
export
MVM

Telepumpálná Azerbajdzsán az Európai Uniót gázzal, de nem tetszik neki, amit itt lát – gyorsan elrohantak von der Leyenhez panaszkodni, pénz kell nekik

Azerbajdzsán növeli az EU-országokba irányuló gázszállításait. Ehhez új beruházásokra lesz szüksége. Megújuló projekteket is indít, ezáltal csökkentené saját gázfelhasználását.
VG
2026.07.13., 17:51
Fotó: Stuart Conway / BP

Azerbajdzsán bővítheti a gáztermelését és a gázexportját is, és ezt meg is teszi Ilham Alijev azeri elnök szerint. A célpiac az Európai Unió. Magyarország is vásárol azeri gázt.

gáz
Azerbajdzsánnak nagyon jó üzlet Európába gázt eladni/Fotó: Elnur / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Az elnök nyilatkozata szerint országa az idén elkezdett Ausztriába és Németországba is szállítani. „Ez része az átfogó stratégiánknak, amely szerint megerősítjük a jelenlétünket az európai és globális piacokon. Az európai piac egy prémium piac, ott a legjobb árak, és természetesen érdekeltek vagyunk a képességeink bővítésében ott is. Tárgyalunk az Európai Unió más tagállamaival is

  • a szállítás megindításáról,
  • illetve a mennyiségek növeléséről”

– ezekről Alijev hétfőn egy susai médiafórumon beszélt. (Magyarország és Azerbajdzsán tavaly decemberben kötött egy új, két évre szóló keretmegállapodást napi 1,1 millió köbméter földgáz vásárlásáról. Az üzlet az MVM és a Socar között született.)

Gáztermelő beruházásokra lesz szükség

Alijev szerint az európai gázellátás növelése érdekében bővíteni kell az infrastruktúrát. A jelenlegi infrastruktúrát még az ukrajnai konfliktus kezdete előtt tervezték. A konfliktus kezdete után „az azerbajdzsáni gáz iránti kereslet meredeken megnőtt. Az Európai Bizottság felszólított minket, hogy Azerbajdzsán tegyen meg mindent a termelés növelése érdekében. 2022-höz képest 65 százalékkal növeltük az Európai Unióba irányuló exportot, és ez a szám tovább fog emelkedni” – mondta.

Problémának nevezte, hogy az európai bankok nem érdeklődnek az EU zöldprogramja, de gázinfrastruktúra kiépítését célzó projektek finanszírozása iránt sem – mondta. További kérdés a hosszú távú szerződések sorsa. „Erről is beszéltünk von der Leyen asszonnyal” – jelentette ki. E megbeszélésekről az Interfax nem közöl részleteket, de tudott, hogy az Oroszország elleni uniós szankciók nem engedik új, rövid távú gázvásárlási szerződések kötését. Nyitott a hosszú távúak jövője is. Magyarország 2021-ben kötött hosszú távú gázvásárlási szerződése a Gazprommal 2036-ig érvényes. Azonban az ilyen szerződések legkésőbb 2027 őszén tiltás alá esnek.

Az elnök ismertette még, hogy Azerbajdzsán a megújuló energiaprojektek révén 2-3 milliárd köbméter gáz megtakarítását tervezi. 2032-re 8 gigawattnyi megújuló energia-kapacitása lenne az országnak. A jelentések szerint Azerbajdzsán 2025-ben körülbelül 25 milliárd köbméter gázt exportált Európába.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
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2 perc
Alijev

Telepumpálná Azerbajdzsán az Európai Uniót gázzal, de nem tetszik neki, amit itt lát – gyorsan elrohantak von der Leyenhez panaszkodni, pénz kell nekik

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