Telepumpálná Azerbajdzsán az Európai Uniót gázzal, de nem tetszik neki, amit itt lát – gyorsan elrohantak von der Leyenhez panaszkodni, pénz kell nekik

Azerbajdzsán bővítheti a gáztermelését és a gázexportját is, és ezt meg is teszi Ilham Alijev azeri elnök szerint. A célpiac az Európai Unió. Magyarország is vásárol azeri gázt.

Azerbajdzsánnak nagyon jó üzlet Európába gázt eladni/Fotó: Elnur / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Az elnök nyilatkozata szerint országa az idén elkezdett Ausztriába és Németországba is szállítani. „Ez része az átfogó stratégiánknak, amely szerint megerősítjük a jelenlétünket az európai és globális piacokon. Az európai piac egy prémium piac, ott a legjobb árak, és természetesen érdekeltek vagyunk a képességeink bővítésében ott is. Tárgyalunk az Európai Unió más tagállamaival is

a szállítás megindításáról,

illetve a mennyiségek növeléséről”

– ezekről Alijev hétfőn egy susai médiafórumon beszélt. (Magyarország és Azerbajdzsán tavaly decemberben kötött egy új, két évre szóló keretmegállapodást napi 1,1 millió köbméter földgáz vásárlásáról. Az üzlet az MVM és a Socar között született.)

Gáztermelő beruházásokra lesz szükség

Alijev szerint az európai gázellátás növelése érdekében bővíteni kell az infrastruktúrát. A jelenlegi infrastruktúrát még az ukrajnai konfliktus kezdete előtt tervezték. A konfliktus kezdete után „az azerbajdzsáni gáz iránti kereslet meredeken megnőtt. Az Európai Bizottság felszólított minket, hogy Azerbajdzsán tegyen meg mindent a termelés növelése érdekében. 2022-höz képest 65 százalékkal növeltük az Európai Unióba irányuló exportot, és ez a szám tovább fog emelkedni” – mondta.

Problémának nevezte, hogy az európai bankok nem érdeklődnek az EU zöldprogramja, de gázinfrastruktúra kiépítését célzó projektek finanszírozása iránt sem – mondta. További kérdés a hosszú távú szerződések sorsa. „Erről is beszéltünk von der Leyen asszonnyal” – jelentette ki. E megbeszélésekről az Interfax nem közöl részleteket, de tudott, hogy az Oroszország elleni uniós szankciók nem engedik új, rövid távú gázvásárlási szerződések kötését. Nyitott a hosszú távúak jövője is. Magyarország 2021-ben kötött hosszú távú gázvásárlási szerződése a Gazprommal 2036-ig érvényes. Azonban az ilyen szerződések legkésőbb 2027 őszén tiltás alá esnek.