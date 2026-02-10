Deviza
Szlovákia készül az orosz gáz nélküli időkre, de kér egy komoly dolgot cserébe az EU-tól

A szlovák gazdasági minisztérium már készül arra, hogy hogyan láthatja el az országot megfizethető áron energiával 2027 őszétől, amikortól nem importálhat orosz gázt. Például fejlesztené az energiahálózati összeköttetéseit, csakhogy fosszilis alapú projektekhez már nem igényelhető uniós támogatás. Ez alól ideiglenes felmentést szeretne Denisa Saková, Szlovákia miniszterelnök-helyettese és gazdasági minisztere.
VG
2026.02.10, 08:33
Frissítve: 2026.02.10, 10:26

Az egyes uniós tagországok külön-külön nem tudnak hatékony energiaellátást megvalósítani, együtt kell működniük – egyebek mellett ebben értett egyet a napokban Denisa Saková, Szlovákia miniszterelnök-helyettese és gazdasági minisztere, valamint Klaus-Dieter Borchardt, a közép- és délkelet-európai energiahálózat-összeköttetések európai uniós koordinátora. Denisa Sakovának volt egy olyan, nagy súlyú javaslata is, amelynek elfogadása magyar érdekeket is szolgál a két ország hasonló energiaellátási adottságai miatt.

Szlovákia
Szlovákia diverzifikálna, de uniós forrásra is szüksége lenne hozzá / Fotó: Fly Of Swallow Studio / Shutterstock

Sok hátrányt kell a tengerpart nélküli országoknak leküzdeniük

A megbeszélés középpontjában Szlovákia és az EU számára egyaránt legfontosabb kihívások álltak: az energia-infrastruktúra megerősítése, az ellátásbiztonság és az energiaárak csökkentése. „A REPowerEU olyan valóságot képvisel, amelyet vállalkozásaink és polgáraink érdekében nem akartunk Szlovákiában” – idézi a miniszterelnök-helyettest a CEEnergy News. Denisa Saková nagyra értékelte és folytatni kívánja az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatóságával az elmúlt évben folytatott konstruktív együttműködést, mondván, az ellátásbiztonság és a megfizethetőség továbbra is Szlovákia diverzifikációs terveinek szilárd pillérei. E céloktól az ország nem lép vissza. Az energiabiztonság nem lehet ideológiai kérdés, arról tények alapján kell dönteni. Mindkét fél egyetértett abban, hogy mivel az EU-nak egységes energiapiaca van, összehangolt válaszokra van szükség.

Szlovákiát illetően három kulcsfontosságú lépésben állapodtak meg:

  • Stabil gázellátás biztosítása stratégiai projektek befejezésével Németországban és Ausztriában, valamint a Lengyelországból és Görögországból induló terminálok és útvonalak kapacitásának megerősítése révén.
  • Az energiahálózat üzemeltetési költségeinek igazságosabb elosztása, beleértve az európai tarifális jogszabályok esetleges módosítását.
  • Szlovákia kiterjedt gázinfrastruktúrájának kihasználása gáz és jövőbeli energiahordozók, például hidrogén és biometán nyugatról keletre történő szállítására.
    Denisa Saková javasolta továbbá a fosszilis tüzelőanyag-infrastruktúra átmeneti időszakra történő lehetséges finanszírozására az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből (CEF) és a TEN-E jogszabályokból. Ez a hozzáférés elengedhetetlen a tengerparttal nem rendelkező országok számára, amelyek nem férnek hozzá közvetlen LNG-terminálokhoz. Prioritásként kiemelték az ellátásbiztonság megerősítését az olajimport és -tárolás ágazatában is.

Magyarország gázimportjának diverzifikálását is segíthetné uniós forrás

E finanszírozási lehetőség hiányát nemrég Lantos Csaba energiaügyi miniszter is kiemelte a Világgazdaságnak. Mint mondta, a gázimport diverzifikálása érdekében nagy szükség lenne a magyar–szlovén interkonnektor lefektetésére, mert a cső révén kevésbé lennénk kiszolgáltatva annak, hogy az alternatív szállításokat délről csak Horvátország és Románia felől várhatjuk. A magyar–román interkonnektor kapacitását is növelni kell, ha 2027 táján beindul a termelés és a szállítás a romániai Neptun Deep gázmezőről.

Magyarországon jelenleg az elektromostávvezeték-beruházások kapnak uniós forrást. Ugyanakkor még a gázra is hosszú ideig szükségünk lesz, elsősorban éppen a villamosenergia-rendszer egyensúlyának megtartásához. A megbeszélés Szlovákia egyedi helyzetét is érintette: bár az ország önellátó az áramtermelésben, és Európa egyik legtisztább energiamixével rendelkezik, az áramárak továbbra is átlagon felüliek.

Szlovákia energiatermelése jórészt már karbonmentes

A szlovák gazdasági minisztérium közleménye hangsúlyozta, hogy az európai megoldásoknak jobban kell tükrözniük a polgárokra és az üzleti környezetre gyakorolt ​​valós hatásokat. Szlovákia energiatermelése már 85-87 százalékban karbonmentes. A villamos energia 60-65 százalékát az atomerőművek adták, a megújulók részesedése 20-25 százalék volt – a vízerőművek domináltak –, és csak a maradék jutott a fosszilisekre. A földgáz súlya nem éri el a 10 százalékot.

