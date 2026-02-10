Szlovákia készül az orosz gáz nélküli időkre, de kér egy komoly dolgot cserébe az EU-tól

Az egyes uniós tagországok külön-külön nem tudnak hatékony energiaellátást megvalósítani, együtt kell működniük – egyebek mellett ebben értett egyet a napokban Denisa Saková, Szlovákia miniszterelnök-helyettese és gazdasági minisztere, valamint Klaus-Dieter Borchardt, a közép- és délkelet-európai energiahálózat-összeköttetések európai uniós koordinátora. Denisa Sakovának volt egy olyan, nagy súlyú javaslata is, amelynek elfogadása magyar érdekeket is szolgál a két ország hasonló energiaellátási adottságai miatt.

Szlovákia diverzifikálna, de uniós forrásra is szüksége lenne hozzá / Fotó: Fly Of Swallow Studio / Shutterstock

Sok hátrányt kell a tengerpart nélküli országoknak leküzdeniük

A megbeszélés középpontjában Szlovákia és az EU számára egyaránt legfontosabb kihívások álltak: az energia-infrastruktúra megerősítése, az ellátásbiztonság és az energiaárak csökkentése. „A REPowerEU olyan valóságot képvisel, amelyet vállalkozásaink és polgáraink érdekében nem akartunk Szlovákiában” – idézi a miniszterelnök-helyettest a CEEnergy News. Denisa Saková nagyra értékelte és folytatni kívánja az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatóságával az elmúlt évben folytatott konstruktív együttműködést, mondván, az ellátásbiztonság és a megfizethetőség továbbra is Szlovákia diverzifikációs terveinek szilárd pillérei. E céloktól az ország nem lép vissza. Az energiabiztonság nem lehet ideológiai kérdés, arról tények alapján kell dönteni. Mindkét fél egyetértett abban, hogy mivel az EU-nak egységes energiapiaca van, összehangolt válaszokra van szükség.

Szlovákiát illetően három kulcsfontosságú lépésben állapodtak meg:

Stabil gázellátás biztosítása stratégiai projektek befejezésével Németországban és Ausztriában, valamint a Lengyelországból és Görögországból induló terminálok és útvonalak kapacitásának megerősítése révén.

Az energiahálózat üzemeltetési költségeinek igazságosabb elosztása, beleértve az európai tarifális jogszabályok esetleges módosítását.

Szlovákia kiterjedt gázinfrastruktúrájának kihasználása gáz és jövőbeli energiahordozók, például hidrogén és biometán nyugatról keletre történő szállítására.

Denisa Saková javasolta továbbá a fosszilis tüzelőanyag-infrastruktúra átmeneti időszakra történő lehetséges finanszírozására az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből (CEF) és a TEN-E jogszabályokból. Ez a hozzáférés elengedhetetlen a tengerparttal nem rendelkező országok számára, amelyek nem férnek hozzá közvetlen LNG-terminálokhoz. Prioritásként kiemelték az ellátásbiztonság megerősítését az olajimport és -tárolás ágazatában is.

Magyarország gázimportjának diverzifikálását is segíthetné uniós forrás

E finanszírozási lehetőség hiányát nemrég Lantos Csaba energiaügyi miniszter is kiemelte a Világgazdaságnak. Mint mondta, a gázimport diverzifikálása érdekében nagy szükség lenne a magyar–szlovén interkonnektor lefektetésére, mert a cső révén kevésbé lennénk kiszolgáltatva annak, hogy az alternatív szállításokat délről csak Horvátország és Románia felől várhatjuk. A magyar–román interkonnektor kapacitását is növelni kell, ha 2027 táján beindul a termelés és a szállítás a romániai Neptun Deep gázmezőről.