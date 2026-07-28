Deviza
EUR/HUF359,58 -0,22% USD/HUF315,36 -0,5% GBP/HUF419,64 -0,38% CHF/HUF385,8 -0,27% PLN/HUF83,17 -0,23% RON/HUF68,74 -0,23% CZK/HUF14,87 -0,26% EUR/HUF359,58 -0,22% USD/HUF315,36 -0,5% GBP/HUF419,64 -0,38% CHF/HUF385,8 -0,27% PLN/HUF83,17 -0,23% RON/HUF68,74 -0,23% CZK/HUF14,87 -0,26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX144 278,74 -0,13% MTELEKOM2 750 +1,63% MOL4 374 -0,55% OTP46 040 -0,11% RICHTER11 680 -0,51% OPUS368 -0,14% ANY6 800 -0,73% AUTOWALLIS142,5 -1,38% WABERERS4 770 -0,21% BUMIX9 345,35 +0,27% CETOP4 846,35 -0,45% CETOP NTR3 104,01 -0,46% BUX144 278,74 -0,13% MTELEKOM2 750 +1,63% MOL4 374 -0,55% OTP46 040 -0,11% RICHTER11 680 -0,51% OPUS368 -0,14% ANY6 800 -0,73% AUTOWALLIS142,5 -1,38% WABERERS4 770 -0,21% BUMIX9 345,35 +0,27% CETOP4 846,35 -0,45% CETOP NTR3 104,01 -0,46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hajó
üdülőhajó
zátony

A Dunán futott zátonyra a turistákkal teli üdülőhajó, nem tudják kiszabadítani: csapdává vált a leapadt folyó – videó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A késő esti órákban feneklett meg egy hajó, a kiszabadítására tett első kísérletek pedig nem jártak sikerrel. A hajó fedélzetén összesen 238 ember tartózkodik, a hatóságok már az utasok átszállítását is mérlegelik. Az esetet a Duna rendkívül alacsony vízállása is súlyosbítja.
VG
2026.07.28, 16:35
Frissítve: 2026.07.28, 16:39

Zátonyra futott hétfő éjszaka a Dunán egy svájci zászló alatt közlekedő üdülőhajó a romániai Mehedinți megye Salcia településének térségében. A Viking Ullur fedélzetén 186 utas és a személyzet 52 tagja tartózkodik – számolt be az Agerpres.

THEME PICTURE - LOW WATER LEVELS – NAVIGATION ON THE DANUBE IN LOWER AUSTRIA hajó zátony Duna alacsony aszály hajó
 Az esetet a Duna rendkívül alacsony vízállása is súlyosbítja, sok hajó kerülhet bajba / Fotó: APA-Images via AFP

A hatóságok tájékoztatása szerint a hajó hétfőn 21 óra 15 perc körül indult el Drobeta-Turnu Severin kikötőjéből a bulgáriai Vidin felé. A calafati kikötőkapitányság ügyeletesét éjjel 0 óra 45 perc körül értesítették arról, hogy a személyszállító hajó a Duna 817+500-as folyamkilométerénél megfeneklett.

A legénység saját eszközökkel próbálta kiszabadítani a hajót, de nem járt sikerrel. A hatóságok jelenleg azt vizsgálják, hogyan lehetne ismét mozgásba hozni a járművet. Ha ez nem lehetséges, az utasokat egy másik hajóra szállíthatják át.

Letért a kijelölt hajózóútról

Kedd reggel a helyszínre vezényelték az al-dunai folyami igazgatóság Concordia nevű műszaki hajóját. A szakemberek megmérik a vízmélységet a Viking Ullur körül, és ennek alapján próbálnak megoldást találni a kiszabadítására.

A hajó, az utasok és a személyzet is biztonságban van, személyi sérülésről nem érkezett jelentés. A dunai forgalmat sem kellett leállítani, mert az üdülőhajó a kijelölt hajózóúton kívül feneklett meg.

A kikötőkapitányság szerint a Viking Ullur merülési mélysége megfelelt az adott folyószakaszon engedélyezett értéknek, a hajó azonban letért a hajózóútról. Egyelőre nem tudni, miért hagyta el a biztonságos útvonalat.

Harmadára zuhant a Duna vízhozama

Az esetet a Duna rendkívül alacsony vízállása is súlyosbítja. Ebben az időszakban másodpercenként mintegy 4700 köbméteres vízhozam lenne megszokott, jelenleg azonban mindössze 1650 köbmétert mérnek. A folyó vízhozama tehát az ilyenkor jellemző érték alig több mint harmadára esett vissza.

Az alacsony vízállás miatt merülési korlátozásokat vezettek be, amelyeket az egyes folyószakaszokon mért aktuális értékekhez igazítanak.

A probléma nem csak a személyszállító hajót érinti: Calafat térségében egy másik, áruszállításra használt jármű is fennakadt egy homokpadon.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu