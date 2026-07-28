A Dunán futott zátonyra a turistákkal teli üdülőhajó, nem tudják kiszabadítani: csapdává vált a leapadt folyó – videó

Zátonyra futott hétfő éjszaka a Dunán egy svájci zászló alatt közlekedő üdülőhajó a romániai Mehedinți megye Salcia településének térségében. A Viking Ullur fedélzetén 186 utas és a személyzet 52 tagja tartózkodik – számolt be az Agerpres.

Az esetet a Duna rendkívül alacsony vízállása is súlyosbítja, sok hajó kerülhet bajba / Fotó: APA-Images via AFP

A hatóságok tájékoztatása szerint a hajó hétfőn 21 óra 15 perc körül indult el Drobeta-Turnu Severin kikötőjéből a bulgáriai Vidin felé. A calafati kikötőkapitányság ügyeletesét éjjel 0 óra 45 perc körül értesítették arról, hogy a személyszállító hajó a Duna 817+500-as folyamkilométerénél megfeneklett.

A legénység saját eszközökkel próbálta kiszabadítani a hajót, de nem járt sikerrel. A hatóságok jelenleg azt vizsgálják, hogyan lehetne ismét mozgásba hozni a járművet. Ha ez nem lehetséges, az utasokat egy másik hajóra szállíthatják át.

Letért a kijelölt hajózóútról

Kedd reggel a helyszínre vezényelték az al-dunai folyami igazgatóság Concordia nevű műszaki hajóját. A szakemberek megmérik a vízmélységet a Viking Ullur körül, és ennek alapján próbálnak megoldást találni a kiszabadítására.

A hajó, az utasok és a személyzet is biztonságban van, személyi sérülésről nem érkezett jelentés. A dunai forgalmat sem kellett leállítani, mert az üdülőhajó a kijelölt hajózóúton kívül feneklett meg.

A kikötőkapitányság szerint a Viking Ullur merülési mélysége megfelelt az adott folyószakaszon engedélyezett értéknek, a hajó azonban letért a hajózóútról. Egyelőre nem tudni, miért hagyta el a biztonságos útvonalat.

Harmadára zuhant a Duna vízhozama

Az esetet a Duna rendkívül alacsony vízállása is súlyosbítja. Ebben az időszakban másodpercenként mintegy 4700 köbméteres vízhozam lenne megszokott, jelenleg azonban mindössze 1650 köbmétert mérnek. A folyó vízhozama tehát az ilyenkor jellemző érték alig több mint harmadára esett vissza.

Az alacsony vízállás miatt merülési korlátozásokat vezettek be, amelyeket az egyes folyószakaszokon mért aktuális értékekhez igazítanak.

A probléma nem csak a személyszállító hajót érinti: Calafat térségében egy másik, áruszállításra használt jármű is fennakadt egy homokpadon.