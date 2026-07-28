Szétszedik, felszámolják, mégsem fogy ki a reményből a Dunaferr maradéka
Piaci hírek szerint továbbra is vannak érdeklődők a dunaújvárosi acélgyártás valamilyen formában való továbbvitele iránt, de erről hivatalos tájékoztatás, megerősítés nincs. A hajdani ISD Dunaferr leány- és utódvállalatai 2022 óta felszámolás alatt állnak.
Tavaly felmerült a Mol neve is
A Világgazdaság is rendre beszámolt a volt Dunaferr, illetve az eszközeit megörökölt cégek utáni piaci érdeklődésről, de új a befektetésig nem jutott el egyik történet sem. A Dunaferr legutolsó tulajdonosa az indiai Liberty volt, ez vitte padlóra a már hozzá is új cégekbe szerezve került dunaújvárosi társaságot.
Találgatások és meg nem erősített, értesülések szintjén tavaly arról is lehetett hallani, hogy esetleg a Mol vagy a magyar állam lesz a vasmű megmentője, és felmerült kínai befektető esetleges megjelenése is. Ezzel kapcsolatban tavaly októberben a Duol tett fel kérdéseket a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnökének. Magyar Zoltán ugyan üdvözölt minden új lehetőséget, de megerősíteni egyiket sem tudta. A Világgazdaság most a Molnál érdeklődött a társaság esetleges dunaújvárosi terveiről. A társaság nem kommentálta a lehetőséget.
A Dunaferr egyébként ma Dunai Vasmű néven fut, de ez nem hivatalos elnevezés. A vállalatot az alapítása és 1984 között hívták így. Dunaújvárosban, később pedig országosan is azért tértek vissza az eredeti név használatához, mert ez takarja a dunaújvárosi valamikori acélipari tevékenység egészét.
Remény még van, de a konkrétum várat magára
A Világgazdaság megkérdezte a Gazdasági és Energetikai minisztériumot a vasmű jövőjéről és arról, hogy a vasmű erőműve esetleg tovább működik a város energiaellátása érdekében. A válasz szerint „A kormány a közszolgáltatási szerződés többszöri meghosszabbításával hárította el a Dunai Vasmű területén fenyegető iparbiztonsági kockázatot és a környezeti károkozás veszélyét. A feladat finanszírozásához két ütemben eddig összesen 1,82 milliárd forint költségvetési forrást biztosított. Az ágazat jövőképét a készülő nemzeti acélipari stratégia fogja meghatározni.
A cselekvési tervet is tartalmazó szakpolitikai dokumentum összeállításán nyár végi határidővel dolgozik a minisztérium.
Lapunk azért érdeklődött külön is a vasmű erőművének sorsáról, mert néhány napja kiderült: a korábbi tervekkel ellentétében mégsem küldik el a körülbelül 300 fős ISD Power mintegy 150 dolgozóját. Szükség van rájuk az erőmű létesítményeinek fenntartásához.
A város már lépett a volt Dunaferr dolgozói érdekében
Ők pedig nem az acélgyártásban, hanem az acélgyártáshoz szükséges energiatermelésben vesznek részt. Elbocsátásuk felfüggesztése alapján (az előbbi indoklásban szereplőn felül) két további dologban bízhatunk:
- Mégis lesz olyan ipari tevékenység vasmű területén, amelyhez szükség lesz a 64,5 megawatt teljesítményű létesítmény áramára.
- Magának a városnak lesz szüksége továbbra is az erőműre, hiszen az korábban is adott hőt Dunaújvárosnak.
A város alpolgármestere, Szabó Zsolt a Világgazdaság egyik feltételezését sem tudta megerősíteni, mondván az önkormányzat ilyen vonalon nem áll kapcsolatban sem a vasművel, sem az erőművel. Mindössze a vasmű hitelezőjeként (az iparűzési adó ideiglenes elengedésével) vesz részt a Dunaferr utódvállalatainak felszámolásában.
Azonban más területen, az elbocsátott alkalmazottak érdekében már lépett. A város közvetlenül pályázott uniós támogatásra, és nyert is a Duna Interrégió programban, még a Fidesz kormányzása idején. Szabó Zsolt reméli, hogy az új kormány alatt megvalósulhatnak a támogatás felhasználásával kijelölt feladatok. A SteelCityZen projekt két részből áll: az egyik egy szakmai, munkaerőpiaci koncepciót takar, a másik átképzésről szól.
- A munkaerőpiaci koncepció lényege az, hogy a vasműtől elbocsátott dolgozók többsége előzőleg ott sok éven át dolgozott, akár ipari tanuló korától is. Most őket kell mobilissá tenni.
- Az átképzés már konkrét eseteket jelent. Mód nyílik például a targoncavezetés elsajátítására, illetve a nők dajkának is tanulhatnak. Számukra foglalkoztatási garanciát jelent, hogy majd elhelyezkedhetnek önkormányzati óvodákban.
Az erőmű sorsa kapcsán az alpolgármester azt hangsúlyozta, hogy a létesítmény nélkül nem képzelhető el a vasgyártás esetleges folytatása, amiről azonban nincs értesülése. Leszögezte viszont, hogy Magyarországon egyedül Dunaújvárosban áll rendelkezésre az ehhez szükséges szaktudás. Piaci forrásunk szerint viszont a magyar energiapiacnak aligha van szüksége az ISD Power által termelt hőre.