Leépítési hullám söpör végig a fizetési óriásokon, most a Visa következik: több ezer dolgozó esik áldozatul az MI-váltásnak

A Visa globális fizetési szolgáltató dolgozóinak mintegy hét százalékát, hozzávetőleg 2600 munkavállalót bocsát el. A vállalat szerint a lépés a hatékonyság javítását és a mesterséges intelligencia (MI) által felgyorsított átalakuláshoz való alkalmazkodást szolgálja.

A Visa szerint új működési modellre van szükség ahhoz, hogy megőrizze vezető szerepét a digitális fizetések piacán /Fotó: NurPhoto via AFP

A Visa bejelentette, hogy globális munkaerejének mintegy hét százalékát leépíti, ami körülbelül 2600 munkavállalót érint. A döntés elsősorban a technológiai és termékfejlesztési csapatokat érinti.

Ryan McInerney vezérigazgató a dolgozóknak küldött belső üzenetében azt írta, hogy

a vállalatnak folyamatosan fejlesztenie kell működését, hogy kihasználhassa az előtte álló lehetőségeket és megőrizze vezető pozícióját a fizetési piacon.

A vezérigazgató szerint a mesterséges intelligencia felgyorsítja ezt az átalakulást, és egyre nagyobb hatással van arra, hogyan végzik munkájukat a vállalat alkalmazottai. A Bloomberg értesülése szerint ugyanakkor az MI nem kizárólagos oka az elbocsátásoknak, bár jelentősen csökkentette az ismétlődő feladatok mennyiségét és felgyorsította a termékfejlesztést.

A Visa 2025-ös éves jelentése alapján a társaság mintegy 34 100 embert foglalkoztatott, ami nyolc százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest. A mostani leépítés ezzel szemben már a költséghatékonyság és a szervezeti átalakítás irányába mutat.

Nem csak a Visa szavazott az MI-re

A Mastercard az év elején globális állományának négy százalékát építette le arra hivatkozva, hogy más területekre kívánja átcsoportosítani beruházásait. A Block fintech vállalat februárban közel 4000 alkalmazott elbocsátását jelentette be.

A Visa kedden, a tőzsdezárást követően teszi közzé legfrissebb negyedéves gyorsjelentését. A vállalat részvénye kedden a nyitás utáni kereskedésben mintegy egy százalékkal erősödött, és 2026-ban eddig valamivel több mint három százalékos emelkedést mutatott. Ez elmarad a szélesebb részvénypiac teljesítményétől, ugyanakkor felülmúlja legnagyobb riválisa, a Mastercard árfolyamának idei alakulását.