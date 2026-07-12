Ketten meghaltak, ketten pedig súlyosan megsérültek egy ausztriai kisrepülőgép-balesetben – közölték vasárnap a mentőszolgálatok.

Tragédia: lezuhant egy kisrepülőgép Ausztriában, ketten meghaltak (Képünk illusztráció) Fotó: Urbanandsport / NurPhoto / AFP

A baleset Gaming közelében történt az ország keleti részén – közölte az alsó-ausztriai Katasztrófavédelmi Műveleti Központ szóvivője a dpa hírügynökséggel. A szóvivő elmondta, hogy egy férfi és egy személy életét vesztette, akiket egyelőre nem azonosítottak. Egy másik férfit és egy nőt súlyos sérülésekkel mentőhelikopterrel szállítottak kórházba. Az áldozatokról egyelőre nem állnak rendelkezésre részletek.

Egy rendőrségi szóvivő elmondta, hogy összesen négy ember tartózkodott a repülőgép fedélzetén, és a gép egy nehezen megközelíthető területen zuhant le.

A baleset oka ismeretlen.

A rendőrség egyelőre nem adott ki információt a járat útvonaláról, illetve a baleset lehetséges okáról. Gaming egy kis vidéki település Alsó-Ausztria szövetségi tartományban. A falu az Ötscher-hegy közelében fekszik, amely valamivel alacsonyabb, mint 1900 méter.