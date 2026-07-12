A közgazdászok arra figyelmeztetnek, hogy egy idei „szuper” El Nino időjárási ciklus súlyos sokkot okozhat a globális élelmiszerárakban, amely 2028-ig is elhúzódhat – írja a Guardian.

Brutális élelmiszerársokkra figyelmeztetnek szakértők: akár 2028-ig is eltarthat az El Nino hatása Fotó: Sorbis

Miközben az iráni háború három év óta a legmagasabb szintre emeli a világméretű élelmiszerárakat, a közgazdászok szerint az ellátási láncok „két sokkkal” néznek szembe, amelyeket a globális felmelegedéssel összefüggő szélsőséges időjárás szított.

A tudósok szerint a 2026-27-es El Nino – amely akkor alakul ki, amikor a szélminták megváltozása lehetővé teszi a melegebb víz elterjedését a Csendes-óceán középső és keleti egyenlítői részén – történelmileg példátlan esélye van arra, hogy „nagyon erős” eseménnyé fejlődjön, amely hőhullámokat, áradásokat és viharos időjárást táplál.

Az Egyesült Államok Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatala (NOAA) a múlt hónapban megerősítette, hogy a Csendes-óceánon melegedési körülmények kezdenek uralkodni, és hogy 63 százalék az esélye annak, hogy a tengerfelszín hőmérséklete az év későbbi szakaszában 2 Celsius-fokkal meghaladja a normálist. Az El Nino jelenséget informálisan „szuper” vagy „Godzilla” El Nino is emlegetik.

Egy olyan időszakban, amikor a háztartások világszerte már érzik az emelkedő megélhetési költségek okozta nyomást, amit a szakértők szerint egy szélsőséges El Nino tovább növelhet. Az újabb inflációs sokk kilátása a központi bankokat is kényszerhelyzetbe hozza, fokozva az aggodalmat amiatt, hogy a kamatlábak magas szinten maradhatnak.

A természetben előforduló jelenségnek története van a terméshozam és az élelmiszer-ellátó hálózat befolyásolására. Több mint egy évszázaddal ezelőtt egy El Nino, amely valószínűleg a valaha feljegyzett legsúlyosabb volt, katasztrofális aszályokat okozott

Kínában,

Dél-Afrikában,

Brazíliában,

Egyiptomban és

Indiában.

Az éhínség okozta körülményeket a gyarmati uralom súlyosbította, és milliók haltak meg, köztük több mint 6 millió ember Indiában 1876-78-ban. Az 1981-82-es, 1996-97-es, 2015-16-os és 2023-24-es El Nino események a feljegyzések szerint a legerősebbek közé tartoznak.

A NOAA előrejelzései azonban azt mutatják, hogy a 2026-27-es ciklus még súlyosabb lehet, növelve az aszályok és áradások kockázatát, amelyek világszerte sújtják a terméshozamot és az élelmiszer-ellátást.

A Goldman Sachs elemzői szerint az El Nino erősödése a globális élelmiszerárak 15,8 százlékos emelkedését okozhatja. Ennek világszerte negatív hatása lenne, beleértve az európai fogyasztókat is, ahol az előrejelzések szerint az élelmiszerárak az egész eurózónában 1,3 százalékkal emelkedhetnek.