Brutális élelmiszerársokkra figyelmeztetnek szakértők: akár 2028-ig is eltarthat az El Nino hatása
A közgazdászok arra figyelmeztetnek, hogy egy idei „szuper” El Nino időjárási ciklus súlyos sokkot okozhat a globális élelmiszerárakban, amely 2028-ig is elhúzódhat – írja a Guardian.
Miközben az iráni háború három év óta a legmagasabb szintre emeli a világméretű élelmiszerárakat, a közgazdászok szerint az ellátási láncok „két sokkkal” néznek szembe, amelyeket a globális felmelegedéssel összefüggő szélsőséges időjárás szított.
A tudósok szerint a 2026-27-es El Nino – amely akkor alakul ki, amikor a szélminták megváltozása lehetővé teszi a melegebb víz elterjedését a Csendes-óceán középső és keleti egyenlítői részén – történelmileg példátlan esélye van arra, hogy „nagyon erős” eseménnyé fejlődjön, amely hőhullámokat, áradásokat és viharos időjárást táplál.
Az Egyesült Államok Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatala (NOAA) a múlt hónapban megerősítette, hogy a Csendes-óceánon melegedési körülmények kezdenek uralkodni, és hogy 63 százalék az esélye annak, hogy a tengerfelszín hőmérséklete az év későbbi szakaszában 2 Celsius-fokkal meghaladja a normálist. Az El Nino jelenséget informálisan „szuper” vagy „Godzilla” El Nino is emlegetik.
Egy olyan időszakban, amikor a háztartások világszerte már érzik az emelkedő megélhetési költségek okozta nyomást, amit a szakértők szerint egy szélsőséges El Nino tovább növelhet. Az újabb inflációs sokk kilátása a központi bankokat is kényszerhelyzetbe hozza, fokozva az aggodalmat amiatt, hogy a kamatlábak magas szinten maradhatnak.
A természetben előforduló jelenségnek története van a terméshozam és az élelmiszer-ellátó hálózat befolyásolására. Több mint egy évszázaddal ezelőtt egy El Nino, amely valószínűleg a valaha feljegyzett legsúlyosabb volt, katasztrofális aszályokat okozott
- Kínában,
- Dél-Afrikában,
- Brazíliában,
- Egyiptomban és
- Indiában.
Az éhínség okozta körülményeket a gyarmati uralom súlyosbította, és milliók haltak meg, köztük több mint 6 millió ember Indiában 1876-78-ban. Az 1981-82-es, 1996-97-es, 2015-16-os és 2023-24-es El Nino események a feljegyzések szerint a legerősebbek közé tartoznak.
A NOAA előrejelzései azonban azt mutatják, hogy a 2026-27-es ciklus még súlyosabb lehet, növelve az aszályok és áradások kockázatát, amelyek világszerte sújtják a terméshozamot és az élelmiszer-ellátást.
A Goldman Sachs elemzői szerint az El Nino erősödése a globális élelmiszerárak 15,8 százlékos emelkedését okozhatja. Ennek világszerte negatív hatása lenne, beleértve az európai fogyasztókat is, ahol az előrejelzések szerint az élelmiszerárak az egész eurózónában 1,3 százalékkal emelkedhetnek.
A teljes hatás azonban időbe telik, mivel az éghajlatváltozás költségei a globális élelmiszer-készleteken keresztül szivárognak be. Ennek eredményeként a Goldman Sachs szerint a következmények „teljes mértékű megvalósulása”
akár 2028 második feléig is eltarthat.
A késedelem nagy része az élelmiszertermelést sújtó szélsőséges időjárás időzítésének tudható be, tekintettel a különböző növényfajták eltérő vetési, termesztési és betakarítási ciklusaira. A logisztikai kihívások – beleértve a kulcsfontosságú szállítmányokhoz használt csatornák és folyók vízszintjét – szintén hatással lesznek.
Az elemzők szerint a délkelet-ázsiai aszályok befolyásolhatják a pálmaolaj – a feldolgozott élelmiszerek jelentős összetevője – ellátását, míg a kávé- és kakaótermés is érintett lehet. A melegebb, nedvesebb körülmények súlyosbíthatják a betegségek terjedését, ami a következő évek terméshozamát is ronthatja.