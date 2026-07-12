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Magyar Péter
törökországi nyaralás
Törökország

Magyar Péter reagált a törökország nyaralása kapcsán felmerült vádakra: tagad mindent a kormányfő – "Soha nem ültem helikopteren, elnöki lakosztályban sem aludtam"

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Törökországi nyaralásán sem pihen a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon reagált a törökországi nyaralása kapcsán megfogalmazott állításokra.
Járdi Roland
2026.07.12, 18:19
Frissítve: 2026.07.12, 18:20

"A pihenésünket és az utazásunkat magam fizettem. Lehet így is" – ezt írta ki közösségi oldalára feltöltött posztjában vasárnap a miniszterelnök. Magyar Péter arra reagált, hogy reagált, hogy Bohár Dániel influenszer „Helikopter, elnöki lakosztály, milliós árak?” című posztjában jelezte: a medencés szelfi alapján megtalálhatta, hol nyaralt Magyar Péter. 

Magyar Péter
Magyar Péter reagált a törökország nyaralása kapcsán felmerült vádakra: tagad mindent a kormányfő – "Soha nem ültem helikopteren, elnöki lakosztályban sem aludtam" Fotó: Magyar Péter / Facebook

Bohár Dániel azt kérdezte a miniszterelnöktől: „Jól látom, hogy ez a Güral Premier Hotel Presidential Pool Suite?”

 Kedves propagandisták! Soha nem ültem helikopteren, elnöki lakosztályban sem aludtam

–  írta ki a miniszterelnök. 

Nem sokkal később folytatódott az üzengetés. Bohár a kormányfő posztja után megosztott egy fényképet, amin szerinte jól kivehető a medencés szelfi alapján, hogy a miniszterelnök a török riviéra melyik luxus szállodájában szállt meg.

"A fotón jól látható az a móló, amely a Güral Premier Hotelhez tartozik. Ebben az exkluzív szállodában egy éjszaka akár 1 millió forintba is kerülhet" –  hívta fel rá a figyelmet az influenszer.

Bohár szeirnt a kormányfő nem cáfolta, hogy ott töltötte az elmúlt napokat. "Miniszterelnök úr, kérem válaszoljon, hogy itt szálltak-e meg? A testőreinek a szállását ki fizette?" – szegezte neki a kérdéseket.

Egy hete van Törökországban Magyar Péter

Magyar Péter hétfő óta Törökországban van. Előbb hivatalos programját töltötte, először képviselte Magyarországot a NATO-csúcson, amit Ankarában rendeztek meg. Ezt követően jelezte, hogy nyaralni szeretne a fiaival. Magyar Pétert elkísérte az útjára két kisebb fia is, várhatóan még vasárnap hazaérkezik.


 

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