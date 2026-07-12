Újra lángokban a Közel-Kelet, Donald Trump bosszút áll a Hormuzi-szoros lezárásáért – lövi Amerika Irán rakétavédelmi rendszereit
Az iráni állami hírügynökség azt közölte, hogy az „ellenség” vasárnap délután rakétákat lőtt ki Kesm-sziget felé, hozzátéve, hogy áldozatokról nem érkezett jelentés – írja a Reuters.
Rendkívüli: újra lángokban a Közel-Kelet, Amerika nem hagyta szó nélkül a Hormuzi-szoros lezárását
Az arab hírügynökség, az Al jazeera is megerősítette a támadás tényét, Hossein Amir Teymouri, Kesm kormányzója azt nyilatkozta, hogy 10-11 „ellenséges lövedék” célozta meg Irán Kesm-szigetét. Teymouri hozzátette, hogy minden célpont katonai volt, és áldozatokról nem érkezett jelentés. Az iráni média Bandar Abbas kikötővárosában történt robbanásokról is beszámolt.
Közben az Axios is azt írja, hogy az USA csapást mért iráni rakétarendszerekre a Hormuzi-szoros környékén.
Az Axios vasárnapi jelentése szerint egy magas rangú amerikai tisztviselőre hivatkozva az Egyesült Államok több csapást mért iráni rakéta- és légvédelmi rendszerekre, valamint az IRGC kis motorcsónakjait vette célba a Hormuzi-szoros környékén.
Irán: lezártuk a Hormuzi-szorost, Trump: nincs lezárva
Ahogy írtunk ról, vasárnap reggel az állami média azt közölte, hogy Irán lezárta a Hormuzi-szorost "további értesítésig". A lépés közvetlen előzménye, hogy az Egyesült Államok vasárnap bejelentette, hogy újabb légicsapásokat mért Iránra, arra válaszul, hogy Teherán megtámadott egy Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajót. Irán reakciója sem maradt el, a Forradalmi Gárda ugyanis megtámadott egy amerikai bázist Jordániában, továbbá bejelentette a Homuzi-szoros lezárását.
A Reuters szerint a Hormuzi-szoros lezárása kapcsán Irán figyelmeztetett, hogy az incidens miatti bármilyen megtorlásra „szigorú” válaszlépést fog adni. Az irániakat ugyanakkor cáfolta az amerikai Központi Parancsnokság, amely azt állította, hogy a kereskedelmi hajók továbbra is áthaladnak azon a vízi úton, amely a háború előtt a világ olaj- és LNG-szállítmányainak egyötödét szállította.
Később megszólalt Donald Trump is, aki azt állította, hogy a hajóforgalom zavartalan a szorosban.
Az elnök a CNN és az NBC News hírtelevíziónak vasárnap adott interjúkban elmondta, hogy Irán minden amerikai igény teljesítésébe beleegyezett, majd „hirtelen”, „két órával később” drónnal támadtak meg egy hajót.
Beteg emberek, valami nincs rendben velük
– fogalmazott Donald Trump, és hozzátette, hogy a szombat éjszaka végrehajtott amerikai válaszcsapás „nagyon erőteljes” volt.
A mostani ütésváltásra azok után került sor, hogy hét elején Irán három kereskedelmi tartályhajót támadott meg a Hormuzi-szorosban. Az amerikai légicsapások 140 iráni katonai célpontot értek el, köztük rakéta- és drónbázisokat, kommunikációs hálózatokat és part menti megfigyelőhelyeket. Iráni tisztviselők szerint
- a támadásokban 17 ember meghalt
- és 115 megsebesült.
Irán válaszul csapásokat mért az Egyesült Államok szövetségeseire az Öböl-térségben.
"Iránnak újabb lehetőséget kínáltak arra, hogy bebizonyítsa az egyetértési megállapodáshoz való ragaszkodását, miután felelősségre vonták a kereskedelmi hajók elleni korábbi támadásokért, de ismét kudarcot vallott” – írta a Centcom az X-nek megosztott nyilatkozatában. A nyilatkozatot Pete Hegseth, az Egyesült Államok védelmi minisztere is megosztotta, aki ezt írta:
Irán rossz döntést hozott. Most ők fizetnek.
Mohammad Bagher Ghalibaf, Irán parlamenti elnöke, aki egyben az ország főtárgyalója az Egyesült Államokkal, az X-en azt írta, hogy „az egyoldalú megállapodások korszaka VÉGE”. Így folytatta: „Azt mondtuk: tartsd be a szavad, vagy fizesd meg az árát. A valóság kopogtat.
Trump pénteken jelentette be a tűzszünet végét
Az elmúlt napokban az Egyesült Államok és Irán között elkövetett támadások sorozata arra késztette Donald Trump elnököt, hogy kimondja a február 28-án az Egyesült Államok és Izrael között megkötött harcok leállítását célzó tűzszünet végét, bár Trump nyitva hagyta az ajtót a tárgyalások folytatása előtt.
Közben olyan hírek is napvilágot láttak, hogy Irán merényletet tervezhet az amerikai elnök ellen. Trump szerint Iránnak már meg sem éri megpróbálnia egy ilyen akciót, mert annak pusztító következményei lennének. „1000 rakéta van feltűzve és feltöltve, és az Iráni Iszlám Köztársaságra irányul, és további ezrek várhatóak azonnal, amennyiben az iráni kormány beváltja a világ számos szegletében hangoztatott fenyegetését” mondta az elnök.
Amerikai tisztségviselők szerint ugyanakkor az sem zárható ki, hogy az izraeli jelzés célja Donald Trump döntéseinek befolyásolása volt az Irán elleni katonai fellépés további szigorításával kapcsolatban.
Az amerikai elnök azt közölte, hogy már kiadta a szükséges parancsokat a hadseregnek, így akkor is végrehajtanák a válaszcsapást, ha egy ellene elkövetett merénylet sikerrel járna.