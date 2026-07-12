Újra lángokban a Közel-Kelet, Donald Trump bosszút áll a Hormuzi-szoros lezárásáért – lövi Amerika Irán rakétavédelmi rendszereit

Az iráni állami hírügynökség azt közölte, hogy az „ellenség” vasárnap délután rakétákat lőtt ki Kesm-sziget felé, hozzátéve, hogy áldozatokról nem érkezett jelentés – írja a Reuters.

Rendkívüli: újra lángokban a Közel-Kelet, Amerika nem hagyta szó nélkül a Hormuzi-szoros lezárását Fotó: Stringer / Reuters

Rendkívüli: újra lángokban a Közel-Kelet, Amerika nem hagyta szó nélkül a Hormuzi-szoros lezárását

Az arab hírügynökség, az Al jazeera is megerősítette a támadás tényét, Hossein Amir Teymouri, Kesm kormányzója azt nyilatkozta, hogy 10-11 „ellenséges lövedék” célozta meg Irán Kesm-szigetét. Teymouri hozzátette, hogy minden célpont katonai volt, és áldozatokról nem érkezett jelentés. Az iráni média Bandar Abbas kikötővárosában történt robbanásokról is beszámolt.

Közben az Axios is azt írja, hogy az USA csapást mért iráni rakétarendszerekre a Hormuzi-szoros környékén.

Az Axios vasárnapi jelentése szerint egy magas rangú amerikai tisztviselőre hivatkozva az Egyesült Államok több csapást mért iráni rakéta- és légvédelmi rendszerekre, valamint az IRGC kis motorcsónakjait vette célba a Hormuzi-szoros környékén.

Irán: lezártuk a Hormuzi-szorost, Trump: nincs lezárva

Ahogy írtunk ról, vasárnap reggel az állami média azt közölte, hogy Irán lezárta a Hormuzi-szorost "további értesítésig". A lépés közvetlen előzménye, hogy az Egyesült Államok vasárnap bejelentette, hogy újabb légicsapásokat mért Iránra, arra válaszul, hogy Teherán megtámadott egy Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajót. Irán reakciója sem maradt el, a Forradalmi Gárda ugyanis megtámadott egy amerikai bázist Jordániában, továbbá bejelentette a Homuzi-szoros lezárását.

A Reuters szerint a Hormuzi-szoros lezárása kapcsán Irán figyelmeztetett, hogy az incidens miatti bármilyen megtorlásra „szigorú” válaszlépést fog adni. Az irániakat ugyanakkor cáfolta az amerikai Központi Parancsnokság, amely azt állította, hogy a kereskedelmi hajók továbbra is áthaladnak azon a vízi úton, amely a háború előtt a világ olaj- és LNG-szállítmányainak egyötödét szállította.

Később megszólalt Donald Trump is, aki azt állította, hogy a hajóforgalom zavartalan a szorosban.

Az elnök a CNN és az NBC News hírtelevíziónak vasárnap adott interjúkban elmondta, hogy Irán minden amerikai igény teljesítésébe beleegyezett, majd „hirtelen”, „két órával később” drónnal támadtak meg egy hajót.

Beteg emberek, valami nincs rendben velük

– fogalmazott Donald Trump, és hozzátette, hogy a szombat éjszaka végrehajtott amerikai válaszcsapás „nagyon erőteljes” volt.