Új aranyláz kezdődik a Holdon: az ispace terve a magyar űriparnak is milliárdos lehetőségeket hozhat

Az elmúlt években látványosan felgyorsult a Holdért zajló verseny. A NASA Artemis-programja, a kínai és indiai küldetések, valamint a kereskedelmi holdmissziók egyre inkább azt jelzik, hogy a következő évtizedben a Hold nem csupán tudományos célpont, hanem gazdasági tér is lesz.

A „Resilience” leszállóegység makettje. Az ispace egy olyan magánkézben lévő űrkutatási vállalat, amely első japán cégként próbált meg leszállni a Holdon. / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A Hold már nem kizárólag a NASA és a SpaceX játéka

Ebbe a folyamatba illeszkedik a japán ispace legfrissebb bejelentése is. A vállalat 500 kilogrammnyi szállítási kapacitást vásárolt a SpaceX Starship egyik jövőbeli küldetésére mintegy 50 millió dollárért. A rakomány azonban nem egyetlen megrendelőé lesz: az ispace több ügyfél között osztaná fel a rendelkezésre álló helyet, vagyis ugyanazzal a küldetéssel egyszerre több kutatóintézet, vállalat vagy állami szervezet is eljuttathatná műszereit a Hold felszínére. A tervek szerint az első ilyen küldetésre 2030 körül kerülhet sor.

A koncepció első látásra egyszerűnek tűnik, jelentősége azonban messze túlmutat egy újabb holdmisszión.

Eddig egy kisebb vállalkozás számára szinte elképzelhetetlen volt önálló holdi küldetésben gondolkodni, hiszen egy teljes leszállóegység fejlesztése és üzemeltetése rendkívül költséges. A közös szállítási modell viszont azt jelenti, hogy a jövőben elegendő lehet egy versenyképes műszert vagy technológiát fejleszteni, majd helyet vásárolni egy már induló küldetésen.

Ez ugyanaz a logika, amely néhány év alatt alapjaiban változtatta meg a műholdpiacot a SpaceX közös indítási programjaival.

A „Resilience” leszállóegység makettje./ Fotó: AFP

Egy teljesen új beszállítói piac születhet

A Hold körül kialakuló gazdaság ezért egyre kevésbé szól majd a rakétákról . Ahogy az autóiparban sem minden vállalat épít komplett autót, úgy a jövő űriparában sem azok lesznek feltétlenül a legsikeresebbek, akik saját hordozórakétát vagy holdkompot fejlesztenek. Sokkal nagyobb szerepet kaphatnak azok a cégek, amelyek egy speciális érzékelőt, fedélzeti számítógépet, navigációs rendszert, anyagtudományi megoldást vagy éppen tudományos műszert tudnak szállítani.

Az ispace ezt felismerve már nem pusztán leszállóegységeket akar értékesíteni, hanem integrátorként működne: miután megszervezné a rakományok Holdra juttatását, a felszínen is biztosítaná a szükséges infrastruktúrát.

Ez lényegében ugyanaz az elgondolás, amelyet a logisztikai cégek alkalmaznak a földi áruszállításban. A modellváltásnak különös jelentőséget ad, hogy az ispace elmúlt két holdi leszállási kísérlete nem járt sikerrel. A vállalat továbbra is három új, Ultra néven fejlesztett holdkompot kíván leszállítani 2030-ig, amelyek közül az egyik már a NASA kereskedelmi holdprogramjában is szerepet kap.