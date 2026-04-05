Nesze semmi, fogd meg jól: már előre magyarázkodik a román miniszterelnök az üzemanyagválság miatt – „Az állam is veszít”

A közel-keleti háború elhúzódása, valamint a kőolaj és a kőolajszármazékok szállításának a Perzsa-öböl térségében való akadályozása világszerte alacsonyabb gazdasági növekedést és emelkedő inflációt idéz elő, a román kormánynak pedig semmilyen haszna nincs az üzemanyagárak emelkedéséből, sőt ellenkezőleg: az ország pénzügyei többet veszítenek a gazdasági válság következtében – jelentette ki Ilie Bolojan, Románia miniszterelnöke a Krónika beszámolója szerint.

Romániát is sújtja az energiaválság, drága az üzemanyag

Ha a konfliktus elhúzódik, a gazdasági növekedés világszerte alacsonyabb lesz, az infláció pedig globálisan emelkedni fog. A világgazdaság valamennyi országa megérzi ezt, és Románia sem lehet kivétel – figyelmeztetett a kormányfő, hozzátéve, hogy ezeket a hatásokat nem tudják megszüntetni, csupán a mérsékelhetik a költségeket a rendelkezésükre álló lehetőségek határain belül.

Bolojan szerint a kormány nem profitál az üzemanyagárak emelkedéséből, épp ellenkezőleg, a benzin és a gázolaj árának növekedése nyomán keletkező többlet-adóbevétel jóval kisebb, mint amekkora a költsége a közpénzügyeknek a válság miatt.

A pénzügyminisztérium becslései szerint egy hónap alatt az áfabevételek növekedéséből 100 és 110 millió lej közötti többlet folyna be 10–10,2 lejes átlagos üzemanyagár mellett. Az olajárválságnak a gazdaság számára ennél is nagyobb közvetett költségei vannak.

Az általános áremelkedés a fogyasztás visszaesését, a gazdasági növekedés fékeződését idézi elő, és csökkenti az állami bevételeket.

Ezenfelül az állam számára többletköltség jelentkezik a kamatlábak emelkedése következtében; a válság kezdete óta az államadósság kamata akár egy százalékponttal is nőtt. Ha az instabilitás időszaka elhúzódik, a kamatköltségek jelentősen emelkedhetnek, ami megbontja a költségvetési egyensúlyt – hangsúlyozta a kormányfő.

Így avatkozik be az üzemanyagárakba a román kabinet

Keleti szomszédunkban

márciusban a fuvarozók számára csaknem egyharmadra emelték az idén visszatérítendő jövedéki adót, ami több mint 600 millió lejes terhet ró a költségvetésre.

A gazdák számára meghosszabbították a 2,7 lej literenkénti jövedékiadó-visszatérítést. Ez idén több mint 1,5 milliárd lejes költségvetési teher.

A pénteki kormányülésen sürgősségi rendeletet fogadtak el, amely 11 százalékkal, literenként 30 banival csökkenti a standard gázolaj jövedéki adóját.

Az utóbbi intézkedés nyomán jövő keddtől alacsonyabb lesz az ár a kutaknál. Közel havi 700 millió literes fogyasztás mellett ez hozzávetőleg havi 200 millió lejbe kerül a költségvetésnek.

Ez nem nagy csökkentés, de jelenleg ennyit engedhetünk meg magunknak

– magyarázta Bolojan.